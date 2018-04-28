Geçen yıl bahar aylarında başlamıştı ‘Saz Söz’ projesi. Mavi’nin yaptığı da Tuna Kiremitçi’nin (‘Ve Arkadaşları’ projesiyle) yaptığının aynısıydı. ‘Videosuyla birlikte internete her ay bir şarkı koymak’ esasına dayanan bu yeni yol, müziği dinleyicisiyle buluşturmak yolunda atılmış en doğru ve en radikal adımlardandı.

Göründüğü gibi kolay bir yol değildi. “Her ay bir şarkı” dediğinizde, hele hele “Videosuyla birlikte” diye söz verdiğinizde, buna uymanız ve işi sarkıtmamanız beklenir. Hem Kiremitçi hem de Mavi başardı bunu. Ufak tefek gecikmeler dışında her şey iyi gitti ve her iki proje de tamamına erdi. Büyük ihtimalle her iki projenin ardında aynı firmanın (Pasaj) olmasındandır bu; sanatçısına güvenen ve bu uğurda kaynaklarını kullanıma sunmaktan çekinmeyen bir firma. Kiremitçi’nin projesi geçen yılın başlarında albüm haline gelmişti, Mavi’ninki ise bu aralar.



***** - Saz Söz, Mavi, Pasaj



Pembe hayaller

On şarkılık albüm ‘Gidersen’ ile açılıyor. Fırlama (ve mükemmel) müzisyen (Sattas grubundan) Orçun Sünear’ın eşlik ettiği ‘Masa Etrafında’, son video şarkısı ‘Ufalandım’ dahil, albümün tamamı çok iyi bir pop albümü. Son birkaç yıldır kolay fazla görülemeyen cinsten bir pop.

Nihayetinde pop; kolay kolay yenilenemeyecek ya da dönüştürülemeyecek bir müzikal tür değil. Mavi’nin yaptığı, popun genel çerçevesi içinde kalarak yapılabilecek değişiklikleri uygulamak ve dinleyiciyi, kulağını kapatıp kaçmasına fırsat vermeden yakalamak. Kulaklara sadece gürültü zerkedilen bu zamanlar için hiç de az bir şey değil.

Dinmeyen yağmurlar

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ydü. Bütün bir nisan ayı da Otizm Farkındalık Ayı. Biliyorsunuz, farklı olana tahammülsüz insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz ve otizmli bireyler de bu tahammülsüzlükten muaf değil. Nisanda bunu sarsmak, yenmek için çok fazla şey yapılıyor. Başını kumdan çıkarıp yüreğinde otizmli bireylere yer açabilen her kişi, insan olma yolunda bir adım daha ilerlemiş olacak. Yüreğinizde her farklılığa, insanın her türden haline yer yoksa eğer, insanlığınız sorgulanabilir bir haldedir… Rock dünyamızın çok güçlü müzisyenlerinden Ogün Sanlısoy, oğlu Ozan Barış Sanlısoy’u da yanına alarak ‘Yağmur Çocuk’ şarkısını yaptı. Melodi ve düzenleme olağanüstü. Sözler ise insanı metrelerce yükseklikten yere çakıyor. “İnsanlar bilmiyorlar, farkımı görmüyorlar; güneşli günler güzel, yağmuru sevmiyorlar; kirlenmiş hep vicdanlar, arınmak istiyorlar…” diyor baba-oğul Sanlısoy’lar; bu çağrıyı ciddiye almak, kalplerde herkese yer açmak gerek. Yüreklerinizi yıkamak için EŞSİZ bir fırsat bu şarkı.





***** - Yağmur Çocuk, Ogün Sanlısoy-Ozan Barış Sanlısoy

maNga: Kendimizi özlemiştik

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle “maNga bitti, ortada yok, dağıldı, dağılıyor” denmiş olmasını, grubun solisti Ferman Akgül’e soruyorum: “Doğruya doğru,

deneysel ve fazla içimize kapandığımız bir dört sene geçirdik.”





maNga geçtiğimiz hafta, ekim ayında yayımlanacak yeni albümlerinin üç şarkılık fragmanıyla yaza giriş yaptı. Neden tek şarkı değil de albümden üç şarkı? Dinleyince sebebini anladım. maNga; tek bir şarkıyla albümün hissiyatını anlatmakta zorlanacağını düşünmüştü. ‘X’ adındaki maksi teklide yer alan üç parçanın, maNga’nın ‘dönüş’ albümü için ayrı ayrı işlevleri vardı. Yaz boyunca Demir Demirkan’la birlikte kaydedecekleri sekiz parça daha var.

Tek tek gidecek olursak ‘Yad Eller’, maNga’nın popüler zeminde ürettiği, elektronik soslu ama standardı yüksek bir şarkı. Hem grubun enstrümanistliği hem de kayıt seviyesi açısından... ‘Gel-Bu Son El’, maNga’yı maNga yapan ilk yıllarında çıkış noktası olan nu-metal’e göz kırpan bir parça. İlk dinleyişte aşk şarkısı gibi görünüyor ancak sonradan hiç de öyle olmadığını anlıyorsunuz. ‘1000 Parça’ ise grubun rap ve rock’ı buluşturma misyonu açısından baktığımızda olgun bir örnek. Her iki sound’un da Türkiye’de yeniden yükselişe geçtiği düşünülürse, maNga’nın bu misyonu hatırlaması, üstelik bunu yanına Kamufle, Joker, Fate Fat, Tankurt Manas, Dj Hırs gibi değerli isimleri alarak yapması sonuç vermiş. Rap’i özledikleri, sahnedeyken 10 tane adamın hoplayıp zıplamasından yeniden keyif aldıkları belli. Her üç parçaya da video çekildi.

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle “maNga bitti, dağıldı, dağılıyor” denmiş olmasını anlayışla karşılayamıyorum. Çünkü maNga elemanlarının yaptıkları işe ve gruba dair aşklarını iyi bilenlerdenim. Öte yandan bu gibi eleştirilere verilecek en güzel cevap da ‘X’in görevini yerine getirmesi olduğundan memnunum. Bu konuda ne düşündüklerini maNga’nın solisti Ferman Akgül’e de sordum:

“Henüz 14 senelik bir kariyerde bu gibi yorumlara muhatap olmak tabii ki enteresan. Ama hemen ardından “İşte geri döndüler!” denmesi de çok güzel. Biz aslında sürekli üreten ama ürettiğini hemen paylaşmayan, yani biraz içine kapanık bir grubuz. Dışarda da çok görünmediğimiz için ara sıra kayıp olduğumuz düşünülüyor. Doğruya doğru, deneysel ve fazla içimize kapandığımız bir dört sene geçirdik. Bizim dışımızda gelişen ama bizi ilgilendiren yanlışlar da oldu. Az konser verdik, seyircimizle bağımız azaldı. Bu içe kapanma döneminde benim solo albüm çıkarmam da belki kafaları karıştırdı. Öte yandan bu albümün kayıtlarına 40 şarkımızdan eleyerek başladık. Ardından festivallerde yer alıp seyircimizle tekrar bütünleşmek çok iyi geldi. Türkiye’de bizim dışımızda kimsenin üretmediği sesleri, sözleri neden azalttığımızı sorguladık. Kısacası kendimizi özlemiştik. X’i seçme nedenimiz hem ‘maNga+’ albümüne atıfta bulunmak, hem de Ömer Hayyam’ın mucidi olduğu X’e... Asi tarafımızın sanırım canı sıkıldı ve biraz gezmek istiyor.”

maNga bu akşam Köln’de, yarınsa IF Zürih’te olacak. 4 Mayıs’taki İstanbul Özyeğin ve Galatasaray Üniversitesi konserlerinden sonra 5 Mayıs’ta Eskişehir Milyonfest’te sahne alacak.

Üç buçuk yıldız - maNga, X (maksi tekli), DMC