Islak mendil bizde kalmasın

Arabesk dünyanın önde gelen isimlerindendir Ahmet Selçuk İlkan. Dahil olduğu bu dünyayı iyi bilir. Bugüne kadar yazdığı her şarkı hatta her şarkının her dizesi, bu türün dinleyicisine göre yazılmıştır; ince ince planlanarak ve hiçbir şey şansa bırakılmayarak...
Plan ve program, her durumda gelişine vurmaktan iyidir. Bu sebeple işte, İlkan’ın yazdığı şarkıların büyük bir çoğunluğu, bu türün dinleyicisi için hayat kurtarıcıdır. Kendilerini, bizzat yaşadıklarını bulurlar bu şarkıların içinde; başlarını İlkan’ın (ve beste kime aitse onun) göğsüne yaslar, çıkmaz sokak gibi görünen geleceklerinin, belki de açıklık bir yerlere ve hatta -kimbilir, belki de olur- denize varacağını düşünürler.
‘Ne Duamsın Ne Bedduam’, ‘Hatıram Olsun’, ‘Gözler Kalbin Aynasıdır’ ve elbette ‘Islak Mendil’, İlkan’ın bu albümünün başı çekenleri. ‘Unutulmayan Şarkılar’ın birincisi birkaç yıl önce çıkmıştı, sıra ikincisinde. Bir önceki albümün paralelinde seyrediyor yeni albüm de. Kadro çok iyi. Emel Sayın’dan İbrahim Tatlıses’e, Süavi’dan Zara’ya, Fettah Can’dan Mehmet Erdem’e, Merve Özbey’den Demet Akalın’a varana kadar popüler müziğimizin -ticari anlamda tabii- kayda değer bütün isimleri, söz yazarımızın etrafında pervane olmuşlar.
Veda etmeden gidelim, duyan olmasın
Bu kadar zengin bir kadro, popüler müziğimize damga vurmuş bu kadar popüler şarkılar var orta yerde ama -ne yazık ki- elde edilen sonuç pek kayda değer değil. Bunun baş sebebi, kadro zengin olmakla birlikte arabesk dünyaya gönül vermişlerin ya da bu dünyanın çevresinde dolananların ağırlıkta oluşu. Bunlar da İlkan’ın sözlerini yazdığı şarkılara yeni bir kılık biçeceklerine, gözyaşlarına boğ(ul)muşlar. Bar ve kulüplerin kraliçesi Demet Akalın dahi bu durumda; ‘Hatıram Olsun’u üzüntüsüne katık etmiş. Gözyaşı bu dünyanın baş unsurlarındandır ama o kadar çok olunca ve bir türlü ama bir türlü dinmeyince, “Yeter ama!” derken buluyorsunuz kendinizi.
Farklı bir pencere açmaya çabalamışlar da var ama. Soner Arıca mesela, kült ötesi bir şarkı olan ‘Islak Mendil’i, fazla bağırıp çağırmadan günümüze çekebilmiş. Berkay da öyle; hafif bir rock tadı vererek ‘İsyanlardayım’ı, günümüzde de keyifle dinlenir bir hale getirmiş. Emel Sayın ise yılların tecrübesi ile yara almadan/vermeden sıyrılmış bu işten. Yılların tecrübesinin kurtaramadığı isimler de yok değil. İbrahim Tatlıses mesela; var mı yok mu, ne söylüyor/söylemiyor, belli bile değil. Yaşar ise direkten dönmüş denebilir. Işıl Yücesoy’ın hızlı şarkısında frene basmak fena bir fikir değilmiş ama bu şarkının namı, bu hızıyla birlikte o kadar almış yürümüştür ki isteseniz de işin içine dahil olamıyorsunuz.
Ahmet Selçuk İlkan’ın bizzat kendisi de şiir patlatıyor albümün belli yerlerinde; kimi zaman yekten, kimi zaman da konuklarının bir kısmına katılarak. Bu da başka bir memleket gerçeği; şiir okumalara doyamıyoruz, okunmuş şiirleri de dinlemeye. Üstelik bunların bir kısmına şiir demek için bin şahit gerekse de. Hele de ses tir tir titreştiliyor ve bir de bu, ‘duygu’ sanılıyorsa. Son bir not: ‘Ağlayamam susarım’ diyen Mehmet Erdem gerçekten susmalı. Çok oldunuz be Mehmet kardeşim, valla susun.
Unutulmayan Şarkılar Volume 2 Ahmet Selçuk İlkan Karma Poll Production ( 5 üzerinden 2 yıldız)
Aradığımız aşkı bulduk mu?
Pop müziğimizi güçlendirenlerdendir Nino Varon. Renklendiren ve çeşitlendirenlerdendir de. Beste yapmış, söz de yazmıştır ama müziğimize asıl katkısı prodüktörlük vasfıyladır. İyi şarkı(cı)yı bin metre öteden görür ve anlar. Sonrası da hep ona kalmıştır. Ellerden tutar, şarkılar seçer ve stüdyolara sokar. Nilüfer gibi bir efsane sanatçıyı da ona borçluyuz. Onun da elinden tutmuş, Grünberg’lerin stüdyolarına götürmüş ve (ilk deneme kaydı) ‘Neden’i seslendirmesini sağlamıştır… ‘Şarkı Gibi Şarkılar/Nino Varon’ albümü bir ‘tribute’ albüm; son yılların geçmeyen modası bu. Geçmesin de. Her albüme onlarca farklı ses katılıyor ve albümün tamamı iyi ya da kötü olsun fark etmez, her dinleyici tam da gönlüne uyan bir ya da birkaç şarkı bulabiliyor böyle albümlerde.
Sezen Aksu (sözleri de kendisine ait ve daha önce Aşkın Nur Yengi’nin seslendirdiği ‘İmkansızım’) ve Nilüfer (ölümsüz Nesrin Sipahi’nin şarkısı ‘Sensiz de Yaşanırmış’) ile çok zengin bir açılış yapıyor albüm. Kadro çok çok iyi. Candan Erçetin’den Demet Sağıroğlu’na, Akrep Nalan’dan Nil Karaibrahimgil’e, Bulutsuzluk Özlemi’nden Kaan Tangöze’ye kadar çok sayıda isim Varon’a sevgi ve saygılarını sunmuş. Varon da hem şiir okuyor (‘Bir Kadın Bu Kadar Özlenmez ki’) hem de şarkı söylüyor (‘Pişmanlıklarımı Yazcağım’).
Bu sanatçı ve tür çeşitliliği, albümü mükemmel yapabilecekken yapamayan sebebin de bizzat kendisi olabilir. Üstünde durulsa, şarkılar tek elden ya da tek stüdyodan çıkabilse çok daha iyi olabilirdi. Birinci sınıf bir un, yağ ve şekerden ortaya çıkan helva, pek birinci sınıf olamamış. Ama her durumda, Nino Varon gibi bir deryayı müziğin merkezine çekebildiği için iyi ki oldu, iyi ki yapıldı.
Şarkı Gibi Şarkılar/Nino Varon Karma DMC (5 üzerinden 3 yıldız)
Islak mendil bizde kalmasın
Arabesk dünyanın önde gelen isimlerindendir Ahmet Selçuk İlkan. Dahil olduğu bu dünyayı iyi bilir. Bugüne kadar yazdığı her şarkı hatta her şarkının her dizesi, bu türün dinleyicisine göre yazılmıştır; ince ince planlanarak ve hiçbir şey şansa bırakılmayarak...
Plan ve program, her durumda gelişine vurmaktan iyidir. Bu sebeple işte, İlkan’ın yazdığı şarkıların büyük bir çoğunluğu, bu türün dinleyicisi için hayat kurtarıcıdır. Kendilerini, bizzat yaşadıklarını bulurlar bu şarkıların içinde; başlarını İlkan’ın (ve beste kime aitse onun) göğsüne yaslar, çıkmaz sokak gibi görünen geleceklerinin, belki de açıklık bir yerlere ve hatta -kimbilir, belki de olur- denize varacağını düşünürler.
‘Ne Duamsın Ne Bedduam’, ‘Hatıram Olsun’, ‘Gözler Kalbin Aynasıdır’ ve elbette ‘Islak Mendil’, İlkan’ın bu albümünün başı çekenleri. ‘Unutulmayan Şarkılar’ın birincisi birkaç yıl önce çıkmıştı, sıra ikincisinde. Bir önceki albümün paralelinde seyrediyor yeni albüm de. Kadro çok iyi. Emel Sayın’dan İbrahim Tatlıses’e, Süavi’dan Zara’ya, Fettah Can’dan Mehmet Erdem’e, Merve Özbey’den Demet Akalın’a varana kadar popüler müziğimizin -ticari anlamda tabii- kayda değer bütün isimleri, söz yazarımızın etrafında pervane olmuşlar.
Veda etmeden gidelim, duyan olmasın
Bu kadar zengin bir kadro, popüler müziğimize damga vurmuş bu kadar popüler şarkılar var orta yerde ama -ne yazık ki- elde edilen sonuç pek kayda değer değil. Bunun baş sebebi, kadro zengin olmakla birlikte arabesk dünyaya gönül vermişlerin ya da bu dünyanın çevresinde dolananların ağırlıkta oluşu. Bunlar da İlkan’ın sözlerini yazdığı şarkılara yeni bir kılık biçeceklerine, gözyaşlarına boğ(ul)muşlar. Bar ve kulüplerin kraliçesi Demet Akalın dahi bu durumda; ‘Hatıram Olsun’u üzüntüsüne katık etmiş. Gözyaşı bu dünyanın baş unsurlarındandır ama o kadar çok olunca ve bir türlü ama bir türlü dinmeyince, “Yeter ama!” derken buluyorsunuz kendinizi.
Farklı bir pencere açmaya çabalamışlar da var ama. Soner Arıca mesela, kült ötesi bir şarkı olan ‘Islak Mendil’i, fazla bağırıp çağırmadan günümüze çekebilmiş. Berkay da öyle; hafif bir rock tadı vererek ‘İsyanlardayım’ı, günümüzde de keyifle dinlenir bir hale getirmiş. Emel Sayın ise yılların tecrübesi ile yara almadan/vermeden sıyrılmış bu işten. Yılların tecrübesinin kurtaramadığı isimler de yok değil. İbrahim Tatlıses mesela; var mı yok mu, ne söylüyor/söylemiyor, belli bile değil. Yaşar ise direkten dönmüş denebilir. Işıl Yücesoy’ın hızlı şarkısında frene basmak fena bir fikir değilmiş ama bu şarkının namı, bu hızıyla birlikte o kadar almış yürümüştür ki isteseniz de işin içine dahil olamıyorsunuz.
Ahmet Selçuk İlkan’ın bizzat kendisi de şiir patlatıyor albümün belli yerlerinde; kimi zaman yekten, kimi zaman da konuklarının bir kısmına katılarak. Bu da başka bir memleket gerçeği; şiir okumalara doyamıyoruz, okunmuş şiirleri de dinlemeye. Üstelik bunların bir kısmına şiir demek için bin şahit gerekse de. Hele de ses tir tir titreştiliyor ve bir de bu, ‘duygu’ sanılıyorsa. Son bir not: ‘Ağlayamam susarım’ diyen Mehmet Erdem gerçekten susmalı. Çok oldunuz be Mehmet kardeşim, valla susun.
Unutulmayan Şarkılar Volume 2 Ahmet Selçuk İlkan Karma Poll Production ( 5 üzerinden 2 yıldız)
Aradığımız aşkı bulduk mu?
Pop müziğimizi güçlendirenlerdendir Nino Varon. Renklendiren ve çeşitlendirenlerdendir de. Beste yapmış, söz de yazmıştır ama müziğimize asıl katkısı prodüktörlük vasfıyladır. İyi şarkı(cı)yı bin metre öteden görür ve anlar. Sonrası da hep ona kalmıştır. Ellerden tutar, şarkılar seçer ve stüdyolara sokar. Nilüfer gibi bir efsane sanatçıyı da ona borçluyuz. Onun da elinden tutmuş, Grünberg’lerin stüdyolarına götürmüş ve (ilk deneme kaydı) ‘Neden’i seslendirmesini sağlamıştır… ‘Şarkı Gibi Şarkılar/Nino Varon’ albümü bir ‘tribute’ albüm; son yılların geçmeyen modası bu. Geçmesin de. Her albüme onlarca farklı ses katılıyor ve albümün tamamı iyi ya da kötü olsun fark etmez, her dinleyici tam da gönlüne uyan bir ya da birkaç şarkı bulabiliyor böyle albümlerde.
Sezen Aksu (sözleri de kendisine ait ve daha önce Aşkın Nur Yengi’nin seslendirdiği ‘İmkansızım’) ve Nilüfer (ölümsüz Nesrin Sipahi’nin şarkısı ‘Sensiz de Yaşanırmış’) ile çok zengin bir açılış yapıyor albüm. Kadro çok çok iyi. Candan Erçetin’den Demet Sağıroğlu’na, Akrep Nalan’dan Nil Karaibrahimgil’e, Bulutsuzluk Özlemi’nden Kaan Tangöze’ye kadar çok sayıda isim Varon’a sevgi ve saygılarını sunmuş. Varon da hem şiir okuyor (‘Bir Kadın Bu Kadar Özlenmez ki’) hem de şarkı söylüyor (‘Pişmanlıklarımı Yazcağım’).
Bu sanatçı ve tür çeşitliliği, albümü mükemmel yapabilecekken yapamayan sebebin de bizzat kendisi olabilir. Üstünde durulsa, şarkılar tek elden ya da tek stüdyodan çıkabilse çok daha iyi olabilirdi. Birinci sınıf bir un, yağ ve şekerden ortaya çıkan helva, pek birinci sınıf olamamış. Ama her durumda, Nino Varon gibi bir deryayı müziğin merkezine çekebildiği için iyi ki oldu, iyi ki yapıldı.
Şarkı Gibi Şarkılar/Nino Varon Karma DMC (5 üzerinden 3 yıldız)