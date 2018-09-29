Güzel şeyler oluyor

Evet, güzel şeyler, hem de çok güzel şeyler... Üstelik arka arkaya. Teşekkürler Öngür, Ses, Selçuk ve Plak Mecmuası. Böyle bir zamanda yaptığınıza ‘tarih yazmak’ denir.
Memleketin en müthiş müzisyenlerinden, 60’lı yıllarda rock müziğimizi sırtlamış ve Moğollar ile birlikte harikalar yaratmış Taner Öngür’ün grubu 43,75 ile yaptığı ‘Sayko Ana (Saykodelize Edilmiş Türküler)’, albüm isminin de işaret ettiği gibi türkülerimize yeni bir kılık biçme niyetiyle yapılmış. ‘Küpeli Horoz’ şarkısı, Öngür ve arkadaşlarının yapmak istediklerini en iyi gösteren şarkı (ya da türkü). Zamanında Erol Büyükburç’un da elden geçirdiği ‘Çilli Horozum’u kaçıran Öngür ve arkadaşları, suyuna öyle bir pilav pişirmiş ki yemeyen çok şey kaçırır. Dijital olarak çeşitli platformlarda yayımlanmış albümün bir de LP’si var. Bağımsız firmalarımızdan Tantana Records hep güzel işler yapıyor. (****)
Moğollar demişken: Grubun 60’lı yıllarına taklalar attıran müzisyenlerden Murat Ses’in ABD’deki çalışmaları başarıyla sürüyor. Son albümü ‘Nardugan’, epey önce çıkmış olmasına rağmen hâlâ gündemde. Çok satıyor, çok dinleniyor. Bu da Ses’ten verilen haberlerin artmasına, Anadolu popun yeniden gündeme gelmesine sebep oluyor. Albüm bizde çıkmadı ama şaşırtıcı değil; müzik piyasamız kadirbilirliğiyle ünlenmemiştir. Son olarak da Ses’in eşi Nihal Ses, ‘Anadolu Pop 2.0’ projesi sebebiyle Academia Music Awards tarafından bir ödüle layık görüldü. Memleketlerinden ilgi görsünler ya da görmesinler fark etmez; Ses ailesi (Murat, Nihal ve oğulları Tan) çok çalışıyor, hak ettikleri ilgi ve ödülleri de topluyor.
Selçuk’un albümü, iyi (ya da özgün) caz konusunda her türden beklentiyi karşılayabilecek, muazzam bir çalışma.
Soldan sağa ya da sağdan sola... Timur Selçuk’un kardeşi Selim Selçuk, kendisinden beklenen albümü nihayet yaptı. Harikalar yaratmış bir başka müzisyenimiz olan Selçuk’tan, 70’lerden beri bir albüm beklenmekteydi ama bir türlü de olmamıştı/yapmamıştı. Herkesin artık ümidini kestiği bu sıralarda ‘Miles Kuçles’i yaptı. İsminin tersten okunuşunun çok sevdiği Miles Davis’e denk gelişinin fırsatını kaçırmayarak... Selçuk’un albümü, iyi (ya da özgün) caz konusunda her türden beklentiyi karşılayabilecek, muazzam bir çalışma. Dinlerken kendinizi Manhattan’ın bir caz kulübünde, canlı/canlı müzik dinliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu hissi verebilecek, bunu yapmayı başarabilecek kaç müzisyenimiz kaldı ki? Hakan Kurşun’un ellerinin de değdiği ‘Milse Kuçles’, uyanmak istenmeyecek bir rüya gibi. (*****)
Plak Mecmuası’nın yeni sayısı da son güzel gelişme. Bu dergi, ekonomik şartların bütün dayatmalarına, zorlamalarına rağmen yayınına devam ediyor. Son sayısı da daha önceki iki sayısı gibi emsalsiz. ‘Sultan-ı Yegâh’ın yeni kaydı vesilesiyle Nur Yoldaş ile Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin ile yapılmış röportajlar başta olmak üzere, derginin her sayfası, bakanın/okuyanın aklını başından alacak cinsten.
Güzel şeyler oluyor
Evet, güzel şeyler, hem de çok güzel şeyler... Üstelik arka arkaya. Teşekkürler Öngür, Ses, Selçuk ve Plak Mecmuası. Böyle bir zamanda yaptığınıza ‘tarih yazmak’ denir.
Memleketin en müthiş müzisyenlerinden, 60’lı yıllarda rock müziğimizi sırtlamış ve Moğollar ile birlikte harikalar yaratmış Taner Öngür’ün grubu 43,75 ile yaptığı ‘Sayko Ana (Saykodelize Edilmiş Türküler)’, albüm isminin de işaret ettiği gibi türkülerimize yeni bir kılık biçme niyetiyle yapılmış. ‘Küpeli Horoz’ şarkısı, Öngür ve arkadaşlarının yapmak istediklerini en iyi gösteren şarkı (ya da türkü). Zamanında Erol Büyükburç’un da elden geçirdiği ‘Çilli Horozum’u kaçıran Öngür ve arkadaşları, suyuna öyle bir pilav pişirmiş ki yemeyen çok şey kaçırır. Dijital olarak çeşitli platformlarda yayımlanmış albümün bir de LP’si var. Bağımsız firmalarımızdan Tantana Records hep güzel işler yapıyor. (****)
Moğollar demişken: Grubun 60’lı yıllarına taklalar attıran müzisyenlerden Murat Ses’in ABD’deki çalışmaları başarıyla sürüyor. Son albümü ‘Nardugan’, epey önce çıkmış olmasına rağmen hâlâ gündemde. Çok satıyor, çok dinleniyor. Bu da Ses’ten verilen haberlerin artmasına, Anadolu popun yeniden gündeme gelmesine sebep oluyor. Albüm bizde çıkmadı ama şaşırtıcı değil; müzik piyasamız kadirbilirliğiyle ünlenmemiştir. Son olarak da Ses’in eşi Nihal Ses, ‘Anadolu Pop 2.0’ projesi sebebiyle Academia Music Awards tarafından bir ödüle layık görüldü. Memleketlerinden ilgi görsünler ya da görmesinler fark etmez; Ses ailesi (Murat, Nihal ve oğulları Tan) çok çalışıyor, hak ettikleri ilgi ve ödülleri de topluyor.
Selçuk’un albümü, iyi (ya da özgün) caz konusunda her türden beklentiyi karşılayabilecek, muazzam bir çalışma.
Soldan sağa ya da sağdan sola... Timur Selçuk’un kardeşi Selim Selçuk, kendisinden beklenen albümü nihayet yaptı. Harikalar yaratmış bir başka müzisyenimiz olan Selçuk’tan, 70’lerden beri bir albüm beklenmekteydi ama bir türlü de olmamıştı/yapmamıştı. Herkesin artık ümidini kestiği bu sıralarda ‘Miles Kuçles’i yaptı. İsminin tersten okunuşunun çok sevdiği Miles Davis’e denk gelişinin fırsatını kaçırmayarak... Selçuk’un albümü, iyi (ya da özgün) caz konusunda her türden beklentiyi karşılayabilecek, muazzam bir çalışma. Dinlerken kendinizi Manhattan’ın bir caz kulübünde, canlı/canlı müzik dinliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu hissi verebilecek, bunu yapmayı başarabilecek kaç müzisyenimiz kaldı ki? Hakan Kurşun’un ellerinin de değdiği ‘Milse Kuçles’, uyanmak istenmeyecek bir rüya gibi. (*****)
Plak Mecmuası’nın yeni sayısı da son güzel gelişme. Bu dergi, ekonomik şartların bütün dayatmalarına, zorlamalarına rağmen yayınına devam ediyor. Son sayısı da daha önceki iki sayısı gibi emsalsiz. ‘Sultan-ı Yegâh’ın yeni kaydı vesilesiyle Nur Yoldaş ile Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin ile yapılmış röportajlar başta olmak üzere, derginin her sayfası, bakanın/okuyanın aklını başından alacak cinsten.