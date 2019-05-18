Son olarak 2012’de katıldığımız Eurovision, bu akşam 64’üncü kez yapılacak. Türkiye yok ama Türk yarışmacı var. Serhat Hacıpaşalıoğlu’nu izlemek isteyenler internetin başına...
Bu akşam Eurovision var; Tel Aviv’de, 64’üncü kere yapılacak. Hafta içi iki eleme vardı. Şimdi, bu elemeleri kazananlarla Eurovision’un kurucu üyeleri olan ve elemesiz finallere katılma hakkı bulunan ülkelerin temsilcileri yarışacak.
Türkiye epeydir bu yarışmada yer almıyor. TRT kendi kararıyla yıllar önce çekildi. Son olarak 2012’de Can Bonomo’yla yarıştık ve hemen sonrasında, artık yarışmaya katılmayacağımız açıklandı.
Eurovision’un müziğe katkısının hiç kalmadığı çok açık. O eski ABBA’lı günler çoktan geride kaldı. Bu yarışma son 20 yıldır hiçbir uluslararası yıldız yaratamadı; dünyayı bütünüyle sallayacak herhangi bir şarkı da çıkaramadı. Ama böyle diye çekilmek ve kenardan seyretmek de çok anlamsız. Bir televizyon programı/eğlencesi olarak hâlâ çok etkili. Hâlâ milyonları ekran karşısına toplayabiliyor. Bu nedenle katılsak iyi olurdu elbette ama kararı verecek olan TRT’nin üst yönetimi.
San Marino’yu temsilen...
Türkiye yok ama Türk yarışmacı var. Serhat Hacıpaşalıoğlu, San Marino’yu temsilen yer alıyor. 2016’da da aynı ülkeyi temsil etmişti Serhat; kendi imkânlarıyla şartları zorluyor ve başarıyor. Şarkısı ‘Say Na Na Na’, geçen çarşamba yapılan ilk elemelerde final hakkını kazandı. Yaptığı İngilizce şarkılarla, yurtdışından ünlü isimlerle düetleriyle sınır ötelerini her zaman zorlamış bir isimdir kendisi; dileyelim ki bu gece kayda değer bir sonuç elde etsin ve yoluna daha sağlam adımlarla devam etsin.
İnternet çağındayız. Herhangi bir Türk kanalı yarışmayı yayımlamıyor diye küsüp Acun Ilıcalı’nın yarışmalarına talim edecek değiliz. Başta YouTube olmak üzere onlarca kanaldan yarışmayı seyretmek mümkün. Türkiye saati ile 22.00’de başlıyor. Hem kim bilir, belki de Serhat’ın başarısına tanık olma imkânı da çıkar.
Eurovision zamanı
Son olarak 2012’de katıldığımız Eurovision, bu akşam 64’üncü kez yapılacak. Türkiye yok ama Türk yarışmacı var. Serhat Hacıpaşalıoğlu’nu izlemek isteyenler internetin başına...
Bu akşam Eurovision var; Tel Aviv’de, 64’üncü kere yapılacak. Hafta içi iki eleme vardı. Şimdi, bu elemeleri kazananlarla Eurovision’un kurucu üyeleri olan ve elemesiz finallere katılma hakkı bulunan ülkelerin temsilcileri yarışacak.
Türkiye epeydir bu yarışmada yer almıyor. TRT kendi kararıyla yıllar önce çekildi. Son olarak 2012’de Can Bonomo’yla yarıştık ve hemen sonrasında, artık yarışmaya katılmayacağımız açıklandı.
Eurovision’un müziğe katkısının hiç kalmadığı çok açık. O eski ABBA’lı günler çoktan geride kaldı. Bu yarışma son 20 yıldır hiçbir uluslararası yıldız yaratamadı; dünyayı bütünüyle sallayacak herhangi bir şarkı da çıkaramadı. Ama böyle diye çekilmek ve kenardan seyretmek de çok anlamsız. Bir televizyon programı/eğlencesi olarak hâlâ çok etkili. Hâlâ milyonları ekran karşısına toplayabiliyor. Bu nedenle katılsak iyi olurdu elbette ama kararı verecek olan TRT’nin üst yönetimi.
San Marino’yu temsilen...
Türkiye yok ama Türk yarışmacı var. Serhat Hacıpaşalıoğlu, San Marino’yu temsilen yer alıyor. 2016’da da aynı ülkeyi temsil etmişti Serhat; kendi imkânlarıyla şartları zorluyor ve başarıyor. Şarkısı ‘Say Na Na Na’, geçen çarşamba yapılan ilk elemelerde final hakkını kazandı. Yaptığı İngilizce şarkılarla, yurtdışından ünlü isimlerle düetleriyle sınır ötelerini her zaman zorlamış bir isimdir kendisi; dileyelim ki bu gece kayda değer bir sonuç elde etsin ve yoluna daha sağlam adımlarla devam etsin.
İnternet çağındayız. Herhangi bir Türk kanalı yarışmayı yayımlamıyor diye küsüp Acun Ilıcalı’nın yarışmalarına talim edecek değiliz. Başta YouTube olmak üzere onlarca kanaldan yarışmayı seyretmek mümkün. Türkiye saati ile 22.00’de başlıyor. Hem kim bilir, belki de Serhat’ın başarısına tanık olma imkânı da çıkar.