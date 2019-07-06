Dönsün dursun içimizde şarkılar

Erol Evgin’in çok sevilmiş şarkılarını hem kendi zamanından isimlerle hem de günümüzün gençleriyle yeniden seslendirmesi müziğimiz için de dinleyiciler için de kazançtır. ‘Altın Düetler’in ikincisi baştan sona ve defalarca dinlenebilecek bir albüm olmuş.
Erol Evgin nihayet ‘Altın Düetler’in ikincisini de yayımladı. Evgin gibi bir yıldızsanız ve yıllar içinde onlarca hit çıkarmışsanız, tek albümle elbette işi bitiremezsiniz. Büyük ihtimalle bu albüm de işin sonu olmayacak ve bir zaman sonra üçüncüsü de gelecek. Ya da gelmeli. Pop müziğimizin mihenk taşlarındandır sanatçı ve çok sevilmiş şarkılarını hem kendi zamanından isimlerle hem de günümüzün gençleriyle yeniden seslendirmesi müziğimiz için de, dinleyiciler için de kazançtır.
Erol Evgin ismine basında rastlanan ilk tarih 1965’tir. Hürriyet’in ilk olarak o yıl düzenlediği Altın Mikrofon’a, yarışmak için başvuran isimlerden biri oldu. Finale kalamadı. Elenenler arasında Cem Karaca ve Ayla Dikmen gibi sonraları müziğe taklalar attıracak isimler de vardı.
İşte (b)öyle bir şey
‘Sen’, ‘İstemesen de’ gibi ilk plaklarını 60’lar bitmek üzereyken yaptı ama bu sefer de istediğini elde edemedi. İstediğini, hatta fazlasını elde edecekti ama bunun için önce Çiğdem Talu, ardından da Melih Kibar’la tanışması ve birlikte çalışmaya başlaması gerekiyordu.
Önce Çiğdem Talu’yla çalışmaya başladı. Talu, Evgin’e, o güne kadar alıştığı biçimde destek verdi ve yabancı şarkıların üzerine söz yazdı. ‘Tanrım Bu Hasret Bitse’ ve ‘Şoför Mehmet’ bu zamanın şarkılarındandır ve her ikisi de çok güzeldir.
Devreye Melih Kibar’ın girişi her şeyi değiştirdi ve daha ilk şarkılarla birlikte (‘İşte Öyle Bir Şey’ ve ‘Sevdan Olmasa’) Evgin, bir yıldız kategorisine evrildi. Birkaç yıl içinde de erkek sanatçıların dört büyükler kategorisinde yerini aldı.
Yeni albümün ilkine göre hit şarkısı daha az. İlkinde yer alan büyük yıldız ağırlığı da yerini genç yıldızlara bırakmış daha çok. Ama şarkıların tamamı (başka bir deyişle konukların tamamı) ortalamanın üzerinde işler çıkarmış. En büyük sebep, Evgin’in yanındakini doğru yönlendirme şekli. Bildik bileli en iyi şarkı söyleyenlerden biri olmuştur ve bu özelliği -dönemdaşlarının büyük bir kısmı kaybetmişken hem de- hâlâ sürüyor.
Albümü açan Funda Arar’ın, 90’ları temsil eden Demet Sağıroğlu’nun ve alternatif dünyanın yükselen ismi Kalben’in, diğerlerine göre bir miktar daha öne çıktıklarını da belirtmek gerek. Her durumda, baştan sona ve defalarca dinlenebilecek bir albüm yapmış Evgin ve arkadaşları. Almayı, dinlemeyi ihmal etmemek gerek.
Dönsün dursun içimizde şarkılar
Erol Evgin’in çok sevilmiş şarkılarını hem kendi zamanından isimlerle hem de günümüzün gençleriyle yeniden seslendirmesi müziğimiz için de dinleyiciler için de kazançtır. ‘Altın Düetler’in ikincisi baştan sona ve defalarca dinlenebilecek bir albüm olmuş.
Erol Evgin nihayet ‘Altın Düetler’in ikincisini de yayımladı. Evgin gibi bir yıldızsanız ve yıllar içinde onlarca hit çıkarmışsanız, tek albümle elbette işi bitiremezsiniz. Büyük ihtimalle bu albüm de işin sonu olmayacak ve bir zaman sonra üçüncüsü de gelecek. Ya da gelmeli. Pop müziğimizin mihenk taşlarındandır sanatçı ve çok sevilmiş şarkılarını hem kendi zamanından isimlerle hem de günümüzün gençleriyle yeniden seslendirmesi müziğimiz için de, dinleyiciler için de kazançtır.
Erol Evgin ismine basında rastlanan ilk tarih 1965’tir. Hürriyet’in ilk olarak o yıl düzenlediği Altın Mikrofon’a, yarışmak için başvuran isimlerden biri oldu. Finale kalamadı. Elenenler arasında Cem Karaca ve Ayla Dikmen gibi sonraları müziğe taklalar attıracak isimler de vardı.
İşte (b)öyle bir şey
‘Sen’, ‘İstemesen de’ gibi ilk plaklarını 60’lar bitmek üzereyken yaptı ama bu sefer de istediğini elde edemedi. İstediğini, hatta fazlasını elde edecekti ama bunun için önce Çiğdem Talu, ardından da Melih Kibar’la tanışması ve birlikte çalışmaya başlaması gerekiyordu.
Önce Çiğdem Talu’yla çalışmaya başladı. Talu, Evgin’e, o güne kadar alıştığı biçimde destek verdi ve yabancı şarkıların üzerine söz yazdı. ‘Tanrım Bu Hasret Bitse’ ve ‘Şoför Mehmet’ bu zamanın şarkılarındandır ve her ikisi de çok güzeldir.
Devreye Melih Kibar’ın girişi her şeyi değiştirdi ve daha ilk şarkılarla birlikte (‘İşte Öyle Bir Şey’ ve ‘Sevdan Olmasa’) Evgin, bir yıldız kategorisine evrildi. Birkaç yıl içinde de erkek sanatçıların dört büyükler kategorisinde yerini aldı.
Yeni albümün ilkine göre hit şarkısı daha az. İlkinde yer alan büyük yıldız ağırlığı da yerini genç yıldızlara bırakmış daha çok. Ama şarkıların tamamı (başka bir deyişle konukların tamamı) ortalamanın üzerinde işler çıkarmış. En büyük sebep, Evgin’in yanındakini doğru yönlendirme şekli. Bildik bileli en iyi şarkı söyleyenlerden biri olmuştur ve bu özelliği -dönemdaşlarının büyük bir kısmı kaybetmişken hem de- hâlâ sürüyor.
Albümü açan Funda Arar’ın, 90’ları temsil eden Demet Sağıroğlu’nun ve alternatif dünyanın yükselen ismi Kalben’in, diğerlerine göre bir miktar daha öne çıktıklarını da belirtmek gerek. Her durumda, baştan sona ve defalarca dinlenebilecek bir albüm yapmış Evgin ve arkadaşları. Almayı, dinlemeyi ihmal etmemek gerek.