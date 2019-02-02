Diyar diyar göçtük

İyi bir şarkı, mükemmel bir söz yazarı, zengin ve akıcı bir düzenleme Cenk Eren’in kurduğu takımdan evladiyelik şarkı çıkmış...
Bilen bilir; çok çalışkandır Cenk Eren. Doğru bildiğince çalışır da çalışır. Müzik piyasasının durumu şuymuş, o kanal ya da bu radyo şarkısını yayımlar ya da yayımlamazmış, hiç aldırmaz. Müziğe takıntılıdır ve hep iyi şarkının peşindedir. ‘Göçtük Sevdadan’, Eric Satie’ye ait bir şarkı; sözleri Sibel Algan yazmış. Algan’ı da bilen bilir; samimiyet kalelerindendir. Ne tutar/ne tutmazı hiç umursamaz. “Yazdıklarında şu-şu-şu sözcükler olsun, bunlar çok popüler” diyenlere güler geçer. İyi bir şarkı, mükemmel bir söz yazarı, zengin ve akıcı bir düzenleme (Hidayet Sevinç) ve Cihan Okan’ın vokal koçluğunu yaptığı Cenk Eren... Bu takımdan evladiyelik bir şarkı çıkmış... Bugün de dinlenecek, yarın da. Büyük ihtimalle daha sonra da. Tadına doyulamayacak bir şarkı.
Bu gemi kalkamaz bu limandan
Dinleyicinin zevkini/beklentilerini, neyi sevip sevmeyeceğini bilmenin, hatta görünmeyeni okumanın önde gelenlerindendi Ferhat Göçer. Bu özelliği sayesinde popüler oldu da denilebilir. Nihayetinde, şarkıcılık ve vokal kabiliyeti olarak, başkalarına fark atacak bir özelliği yoktu. Ama doğru zamanlarda doğru şarkılar yaptı ve işin yürüyebileceğini görünce, asıldı da asıldı. Ama bir yere kadar... ‘Dinleyici’ dediklerimiz yerinde durmuyor; yaşça ve ruhen değişip duruyor. “Ben çözdüm bu işi” der ve yan gelip yatarsanız, bir bakmışsınız ki o dinleyicinin yerinde yeller esiyor. Göçer’in başına bu geldi ama o uyanmışa benzemiyor. Hep aynı şarkıya sarılıyor, hep başa alıyor. ‘İçimdeki Hazine’, Göçer’in kendisini çok sevdiklerini sandığı olgun kesim için dahi yersiz kaçacak bir şarkı. Böyle mır mır romantizm sayıklamalarının, hiçbir dinleyici katında hiçbir karşılığı kalmadı. ‘Demode’ deyip geçiliyor. Şarkıda, “Bu gemi o limandan gideli çok oldu,” diyor Göçer ama gemi kalkabilmişe benzemiyor aslında. Klibe gelince: Tuhaf bir aksiyon mevcut. Kadın çantasını kaptırıyor, kadına âşık delikanlı hırsızı kovalıyor, çantayı alıyor, kadına götürüyor. Neden Ferhat, neden? Şarkıyla hiç alakası yok ki bütün bunların.
Diyar diyar göçtük
İyi bir şarkı, mükemmel bir söz yazarı, zengin ve akıcı bir düzenleme Cenk Eren’in kurduğu takımdan evladiyelik şarkı çıkmış...
Bilen bilir; çok çalışkandır Cenk Eren. Doğru bildiğince çalışır da çalışır. Müzik piyasasının durumu şuymuş, o kanal ya da bu radyo şarkısını yayımlar ya da yayımlamazmış, hiç aldırmaz. Müziğe takıntılıdır ve hep iyi şarkının peşindedir. ‘Göçtük Sevdadan’, Eric Satie’ye ait bir şarkı; sözleri Sibel Algan yazmış. Algan’ı da bilen bilir; samimiyet kalelerindendir. Ne tutar/ne tutmazı hiç umursamaz. “Yazdıklarında şu-şu-şu sözcükler olsun, bunlar çok popüler” diyenlere güler geçer. İyi bir şarkı, mükemmel bir söz yazarı, zengin ve akıcı bir düzenleme (Hidayet Sevinç) ve Cihan Okan’ın vokal koçluğunu yaptığı Cenk Eren... Bu takımdan evladiyelik bir şarkı çıkmış... Bugün de dinlenecek, yarın da. Büyük ihtimalle daha sonra da. Tadına doyulamayacak bir şarkı.
Bu gemi kalkamaz bu limandan
Dinleyicinin zevkini/beklentilerini, neyi sevip sevmeyeceğini bilmenin, hatta görünmeyeni okumanın önde gelenlerindendi Ferhat Göçer. Bu özelliği sayesinde popüler oldu da denilebilir. Nihayetinde, şarkıcılık ve vokal kabiliyeti olarak, başkalarına fark atacak bir özelliği yoktu. Ama doğru zamanlarda doğru şarkılar yaptı ve işin yürüyebileceğini görünce, asıldı da asıldı. Ama bir yere kadar... ‘Dinleyici’ dediklerimiz yerinde durmuyor; yaşça ve ruhen değişip duruyor. “Ben çözdüm bu işi” der ve yan gelip yatarsanız, bir bakmışsınız ki o dinleyicinin yerinde yeller esiyor. Göçer’in başına bu geldi ama o uyanmışa benzemiyor. Hep aynı şarkıya sarılıyor, hep başa alıyor. ‘İçimdeki Hazine’, Göçer’in kendisini çok sevdiklerini sandığı olgun kesim için dahi yersiz kaçacak bir şarkı. Böyle mır mır romantizm sayıklamalarının, hiçbir dinleyici katında hiçbir karşılığı kalmadı. ‘Demode’ deyip geçiliyor. Şarkıda, “Bu gemi o limandan gideli çok oldu,” diyor Göçer ama gemi kalkabilmişe benzemiyor aslında. Klibe gelince: Tuhaf bir aksiyon mevcut. Kadın çantasını kaptırıyor, kadına âşık delikanlı hırsızı kovalıyor, çantayı alıyor, kadına götürüyor. Neden Ferhat, neden? Şarkıyla hiç alakası yok ki bütün bunların.