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Naim Dilmener

Naim Dilmener

Dinleyiciyi ikna edemiyor

17 Mart 2018

Tuna Kiremitçi’nin yeni şarkısında geçen fetiş nesneler, dinleyiciye, “Bu da nereden çıktı, acaba neyi atladım dinlerken” sorularını sorduruyor.

Geçen yıl çıkardığı ‘Ve Arkadaşları’ albümüyle çok güzel düetlere imza atan Tuna Kiremitçi, bu projenin ikinci ayağına dair planlar yaparken solo bir şarkı yayımladı. ‘İstanbul Köleleri’, dinlenmeden (ya da seyredilmeden) önce, şehrin kalabalıklığıyla, karmaşıklığıyla ilgili zannedilebilir ama değil. Bir aşk şarkısı bu; kayıp sevgiliyi arama çabalarını anlatıyor. Ama biraz farklı bir yoldan anlatıyor; kırbaç, zincir ve yüksek-sivri topuklu ayakkabı gibi diğer ‘fetiş’ aletleriyle: “Ne yüksek sivri topuklar, ne de ıslak dudaklar soruyor kalbimin yerini... Yanacaksa kırbacı sırtımızda, sevişiriz çözmeden zincirleri, biz İstanbul köleleri...”

Hiç şüphesiz şarkı sözü yazarı şarkısını dilediğince kurmakta özgürdür. Ve bu özgürlük eğer onun canı öyle çekiyorsa kırbaçlarla, zincirlerle de donatılabilir. Ama tabii bunu, önümüze sürülen şarkının da istemesi, en azından buna sesini çıkarmaması gerekir. Ama şarkımızdaki ‘köle(ler)’ halinden memnun gibi durmuyor. Yumuşacık bir melodiye sahip olmasına ve Kiremitçi’nin hafif 'puslu’ çokça da sigara dumanına bulanmış sesini de bulmasına rağmen; iş fetiş nesnelerine geldiğinde (gözler değil) kulaklar büyüyor, “Bu da nereden çıktı, acaba neyi atladım dinlerken” sorularını sorduruyor. Denilebilir ki bu sevgiliyi arama/tarama işleri sahibini o kadar zorlamış, o kadar yormuş ki şarkı yazarı, macerasını ancak böyle anlatabileceğine ikna olmuş. Belki. Ama dinleyiciyi ikna edemiyor. İşin video tarafıysa çok olağan; yormayan, zorlamayan, günlük bir aşk hikâyesi akıyor. Üstelik mutlu son.

Dinleyiciyi ikna edemiyor
İstanbul Köleleri
Tuna Kiremitçi
Pasaj & Garaj
5 üzerinden 2 yıldız

Anlattığı hikâyelerin hepsi rüya gibi

21’inci İstanbul Caz Festivali dahilinde yapılan Genç Caz yarışmasını kazanarak gösterdi kendisini Cazzip Project. Erhan Ertetik, Ertuğrul Biber ve Aslı Özer’den müteşekkil... Albümleri ‘Stories’de ağırlık Özer’de görünüyor. Şarkıların büyük kısmını o yazmış ve düzenlemiş; geri kalanlar topluca yapılmış. Ağırlık kimde olursa olsun bir şey fark etmiyor ama. Cazzip’in anlattığı hikâyelerin hepsi rüya gibi; hem de iç yıkayan, ferahlatan birer rüya... Hemen kapıp içine dalmak, uzun uzun yüzmek lazım.

Dinleyiciyi ikna edemiyor
Stories
Cazzip Project
TMC
5 üzerinden 4 yıldız

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