Dev sesten yeni şarkı

Son şarkısı ‘Ufo’yu Burcu Güneş’in kendisi yazmış. Mustafa Ceceli de düzenlemiş. Rahatça dinlenebilir ve sevilir bir şarkı; esprili, keyifli ve enerjik.
Yalnızca 90’ların değil, bütün zamanların en güçlü seslerindendir Burcu Güneş. Hem sesi güçlüdür hem de bütün kalbini katarak söyler şarkılarını. Bu sebeple işte, ne söylerse söylesin keyifle dinletir kendisini.
Son şarkısı ‘Ufo’yu kendisi yazmış. Mustafa Ceceli de düzenlemiş. Ceceli, stüdyodan kameraların önüne fırladığından beri çok az, çok nazlana/nazlana düzenleme yapıyor. Yazık ediyor ama; hem kendine hem de bize. Çünkü bu işte çok yaratıcı. Şarkıcılık konusundaysa bir fazlası yok; bu kadarını herkes söyleyebilir oldu.
Ufo, Burcu Güneş, DMC (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
‘Ufo’, görüntülere sığınmadan da rahatça dinlenebilir ve sevilir bir şarkı; esprili, keyifli ve enerjik. Ama zamanımızın olmazsa olmazı ‘görüntü’ işin içine girdiğinde espri, keyif, enerji katlanıyor. Can Sarcan’ın yönettiği klipte bir masal atmosferi yaratılmış. İnsanda masala dahil olma arzusu uyandırıyor. Bütün ekip çekimler sırasında epeyce eğlenmişe benziyor. Bu ruh hali seyredene de bulaşıyor.
Bir de sahibinden dinleyin
Prince’in başka sanatçılara verdiği şarkıların kendi sesinden versiyonları ‘Originals’ adlı albümde toplandı. Albümdeki 15 şarkının (‘Nothing Compares 2 U’ hariç) 14’ü ilk defa yayımlanıyor. Bu albümle birlikte, büyük bir kısmı çok sevilmiş ve ticari başarı elde etmiş şarkılara, yaratıcısının sesinden ulaşmak mümkün hale geldi. Bu çok kıymetli kayıtların piyasaya sürülebilmiş olması büyük sürpriz.
Originals, Prince, NPG Records/Warner Bros. (BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
‘Sex Shooter’ (Apollonia 6), ‘Jungle Love’ (The Time), ‘Manic Monday’ (Bangles), ‘Noon Rendezvous’ (Sheila E.), ‘Make-Up’ (Vanity 6), ‘100 MPH’ (Mazarati), ‘You’re My Love’ (Kenny Rogers), ‘Holly Rock’ (Sheila E.), ‘Baby, You’re A Trip’ (Jill Jones), ‘The Glamorous Life’ (Sheila E.), ‘Gigolos Get Lonely Too’ (The Time), ‘Love... Thy Will Be Done’ (Martika), ‘Dear Michaelangelo’ (Sheila E.), ‘Wouldn’t You Love To Love Me?’ (Taja Sevelle), ‘Nothing Compares 2 U’ (önce The Family, sonra Sinead O’Connor ve çok sayıda başka isim) adlı şarkıların hepsi demo versiyonlarıyla alınmış albüme. Ve bu hallerine rağmen mükemmeller. Prince yalnızca efsanevi bir yaratıcı değildi; çok da iyi bir müzisyen ve şarkıcıydı.
Prince’in başka sanatçılara verdiği şarkılar elbette bu kadar değil. Başta Chaka Khan’ın dünya çapında hit haline getirdiği ‘I Feel For You’ olmak üzere, çok sayıda başka şarkı da var. Ama ‘Originals’ın özelliği, demo versiyonları bir araya toplamış olması. Albüm dijitalin yanında CD ve LP olarak da yayımlandı. ‘Deluxe’ olarak adlandırılmış özel baskıda ise CD ve LP tek paket yapılmış.
Her yeni kayıt ya da albüm, bir kere daha şunu gösteriyor: Prince’in yokluğu telafi edilemez büyük bir kayıp.
Dev sesten yeni şarkı
Son şarkısı ‘Ufo’yu Burcu Güneş’in kendisi yazmış. Mustafa Ceceli de düzenlemiş. Rahatça dinlenebilir ve sevilir bir şarkı; esprili, keyifli ve enerjik.
Yalnızca 90’ların değil, bütün zamanların en güçlü seslerindendir Burcu Güneş. Hem sesi güçlüdür hem de bütün kalbini katarak söyler şarkılarını. Bu sebeple işte, ne söylerse söylesin keyifle dinletir kendisini.
Son şarkısı ‘Ufo’yu kendisi yazmış. Mustafa Ceceli de düzenlemiş. Ceceli, stüdyodan kameraların önüne fırladığından beri çok az, çok nazlana/nazlana düzenleme yapıyor. Yazık ediyor ama; hem kendine hem de bize. Çünkü bu işte çok yaratıcı. Şarkıcılık konusundaysa bir fazlası yok; bu kadarını herkes söyleyebilir oldu.
Ufo, Burcu Güneş, DMC (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ)
‘Ufo’, görüntülere sığınmadan da rahatça dinlenebilir ve sevilir bir şarkı; esprili, keyifli ve enerjik. Ama zamanımızın olmazsa olmazı ‘görüntü’ işin içine girdiğinde espri, keyif, enerji katlanıyor. Can Sarcan’ın yönettiği klipte bir masal atmosferi yaratılmış. İnsanda masala dahil olma arzusu uyandırıyor. Bütün ekip çekimler sırasında epeyce eğlenmişe benziyor. Bu ruh hali seyredene de bulaşıyor.
Bir de sahibinden dinleyin
Prince’in başka sanatçılara verdiği şarkıların kendi sesinden versiyonları ‘Originals’ adlı albümde toplandı. Albümdeki 15 şarkının (‘Nothing Compares 2 U’ hariç) 14’ü ilk defa yayımlanıyor. Bu albümle birlikte, büyük bir kısmı çok sevilmiş ve ticari başarı elde etmiş şarkılara, yaratıcısının sesinden ulaşmak mümkün hale geldi. Bu çok kıymetli kayıtların piyasaya sürülebilmiş olması büyük sürpriz.
Originals, Prince, NPG Records/Warner Bros. (BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
‘Sex Shooter’ (Apollonia 6), ‘Jungle Love’ (The Time), ‘Manic Monday’ (Bangles), ‘Noon Rendezvous’ (Sheila E.), ‘Make-Up’ (Vanity 6), ‘100 MPH’ (Mazarati), ‘You’re My Love’ (Kenny Rogers), ‘Holly Rock’ (Sheila E.), ‘Baby, You’re A Trip’ (Jill Jones), ‘The Glamorous Life’ (Sheila E.), ‘Gigolos Get Lonely Too’ (The Time), ‘Love... Thy Will Be Done’ (Martika), ‘Dear Michaelangelo’ (Sheila E.), ‘Wouldn’t You Love To Love Me?’ (Taja Sevelle), ‘Nothing Compares 2 U’ (önce The Family, sonra Sinead O’Connor ve çok sayıda başka isim) adlı şarkıların hepsi demo versiyonlarıyla alınmış albüme. Ve bu hallerine rağmen mükemmeller. Prince yalnızca efsanevi bir yaratıcı değildi; çok da iyi bir müzisyen ve şarkıcıydı.
Prince’in başka sanatçılara verdiği şarkılar elbette bu kadar değil. Başta Chaka Khan’ın dünya çapında hit haline getirdiği ‘I Feel For You’ olmak üzere, çok sayıda başka şarkı da var. Ama ‘Originals’ın özelliği, demo versiyonları bir araya toplamış olması. Albüm dijitalin yanında CD ve LP olarak da yayımlandı. ‘Deluxe’ olarak adlandırılmış özel baskıda ise CD ve LP tek paket yapılmış.
Her yeni kayıt ya da albüm, bir kere daha şunu gösteriyor: Prince’in yokluğu telafi edilemez büyük bir kayıp.