Çok şey var bizi ona bağlayan

Funda Arar, müziğimizin başına gelmiş en güzel şeylerdendir. Üstelik bu kez fark yaratacak bir şarkı seçmiş. Klipte görülen Arar da alışık olduğumuz hallerinden epeyce farklı.
BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
Çık Aradan
Funda Arar
DMC
2000’lerle birlikte hayatımıza girmiş en mükemmel isimlerdendir Funda Arar. Müziğimizin başına gelmiş en güzel şeylerdendir de. Dönem dönem şarkıları tekdüzeleşse de, kendine özgü vokal tarzını bazen abartıp haşinleştirse de Arar her zaman farkını korudu. Tabiatın ona bahşettiği eşsiz sesiyle söylediği her şey -bazen çok, bazen de daha az olmakla birlikte- dinleyicisini buldu ve günümüze kadar el üstünde tutularak ge(tiri)ldi.
Kendisi için yapılan -hem dinleyici hem de eleştirmenler katında- en keskin eleştiri, şarkılarının genel formunun (ya da müzik piyasasındaki profesyonellerin diliyle söylersek, yürüyüşünün/trafiğinin) birbirine çok benzediği ve fark yaratacak bir şarkıyı seçerse, her şeyin bambaşka olabileceğiydi. Yeni şarkısında işte bunu yapmış.
Derya Uluğ ve Asil Gök’e ait ‘Çık Aradan’, tam da Arar’ın epeydir beklediği kadar iyi bir şarkı.
Mustafa Ceceli’nin düzenlemesi de -ki Ceceli’nin en başarılı olduğu alan budur- fazladan bir enerji katmış ve bu durum hem Arar’ın vokaline hem de klibe yansımış. Klipte görülen Arar, şarkının yönlendirmesiyle, daha önce alışık olduğumuz hallerinden epeyce farklı.
Arar için de hayranları için de lehte (ya da olumlu) bir fark bu. Bu farklılık ve yenilikte, sanatçının menajeri Can Talanioğlu’nun da hakkını teslim etmek gerek. Talanioğlu, işin stüdyo ve sahne kısmında Arar’ı layıkıyla yönlendiriyor ve giderek kurt kapanına dönüşmüş müzik piyasamızda dik ve önde durmasını sağlıyor.
Şarkının bir yerinde, “Bir şey var arada sana bağlayan...” diyor Funda Arar, bunu dinleyiciler açısından okursak eğer, şunu söylemek mümkün: “Çokkk şey var bizi ona bağlayan.”
Aşk alfabemiz böyle başlar
70’lerin ikinci yarısında ‘Bu Ne Dünya’ ile hem kalpleri fetheden hem de listeleri sallayan Yeliz, kendisiyle aynı sıralarda müziğe giriş yapmış Yeşim’in ilk şarkısı ‘Aşk Alfabesi’ni yeniden yorumladı. ‘Unutama Beni’nin eşsiz yaratıcısı Şemi Diriker’e (o zamanlar Erol Tanır ismini kullanırdı) ait şarkı, Yeşim’in 1974 tarihli ilk plağının ana yüzünde yer alıyordu. Ama plağın arka yüzünde yer alan ‘Olmaz Böyle Şey’ öne çıkınca, ‘Aşk Alfabesi’ bir kenarda kalmıştı. Zamanında yeterince dikkat çekememiş bir şarkıyı yeniden gündeme getirmek ve hakkını teslim etmek hiç fena bir fikir değil ve Yeliz, o dünyalara bedel sesiyle şarkıyı gayet iyi seslendirmiş. Ama işin düzenleme kısmında sorun mevcut. Serkan Balkan bu şarkıyı günümüzün anlayışına uyarlamakta biraz tutuk davranmış. Şarkı bu haliyle, günümüzün hızını ne yazık ki yakalayamıyor. Bir (ya da birkaç) remiks de bu işi çözebilirdi ama o da yapılmamış. Her durumda olması, olmamasından iyidir elbette. Yeliz’in sesinden ne kadar fazla şey duyulabilirse o kadar iyidir.
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ
Aşk Alfabesi
Yeliz
Ossi
Çok şey var bizi ona bağlayan
Funda Arar, müziğimizin başına gelmiş en güzel şeylerdendir. Üstelik bu kez fark yaratacak bir şarkı seçmiş. Klipte görülen Arar da alışık olduğumuz hallerinden epeyce farklı.
BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
Çık Aradan
Funda Arar
DMC
2000’lerle birlikte hayatımıza girmiş en mükemmel isimlerdendir Funda Arar. Müziğimizin başına gelmiş en güzel şeylerdendir de. Dönem dönem şarkıları tekdüzeleşse de, kendine özgü vokal tarzını bazen abartıp haşinleştirse de Arar her zaman farkını korudu. Tabiatın ona bahşettiği eşsiz sesiyle söylediği her şey -bazen çok, bazen de daha az olmakla birlikte- dinleyicisini buldu ve günümüze kadar el üstünde tutularak ge(tiri)ldi.
Kendisi için yapılan -hem dinleyici hem de eleştirmenler katında- en keskin eleştiri, şarkılarının genel formunun (ya da müzik piyasasındaki profesyonellerin diliyle söylersek, yürüyüşünün/trafiğinin) birbirine çok benzediği ve fark yaratacak bir şarkıyı seçerse, her şeyin bambaşka olabileceğiydi. Yeni şarkısında işte bunu yapmış.
Derya Uluğ ve Asil Gök’e ait ‘Çık Aradan’, tam da Arar’ın epeydir beklediği kadar iyi bir şarkı.
Mustafa Ceceli’nin düzenlemesi de -ki Ceceli’nin en başarılı olduğu alan budur- fazladan bir enerji katmış ve bu durum hem Arar’ın vokaline hem de klibe yansımış. Klipte görülen Arar, şarkının yönlendirmesiyle, daha önce alışık olduğumuz hallerinden epeyce farklı.
Arar için de hayranları için de lehte (ya da olumlu) bir fark bu. Bu farklılık ve yenilikte, sanatçının menajeri Can Talanioğlu’nun da hakkını teslim etmek gerek. Talanioğlu, işin stüdyo ve sahne kısmında Arar’ı layıkıyla yönlendiriyor ve giderek kurt kapanına dönüşmüş müzik piyasamızda dik ve önde durmasını sağlıyor.
Şarkının bir yerinde, “Bir şey var arada sana bağlayan...” diyor Funda Arar, bunu dinleyiciler açısından okursak eğer, şunu söylemek mümkün: “Çokkk şey var bizi ona bağlayan.”
Aşk alfabemiz böyle başlar
70’lerin ikinci yarısında ‘Bu Ne Dünya’ ile hem kalpleri fetheden hem de listeleri sallayan Yeliz, kendisiyle aynı sıralarda müziğe giriş yapmış Yeşim’in ilk şarkısı ‘Aşk Alfabesi’ni yeniden yorumladı. ‘Unutama Beni’nin eşsiz yaratıcısı Şemi Diriker’e (o zamanlar Erol Tanır ismini kullanırdı) ait şarkı, Yeşim’in 1974 tarihli ilk plağının ana yüzünde yer alıyordu. Ama plağın arka yüzünde yer alan ‘Olmaz Böyle Şey’ öne çıkınca, ‘Aşk Alfabesi’ bir kenarda kalmıştı. Zamanında yeterince dikkat çekememiş bir şarkıyı yeniden gündeme getirmek ve hakkını teslim etmek hiç fena bir fikir değil ve Yeliz, o dünyalara bedel sesiyle şarkıyı gayet iyi seslendirmiş. Ama işin düzenleme kısmında sorun mevcut. Serkan Balkan bu şarkıyı günümüzün anlayışına uyarlamakta biraz tutuk davranmış. Şarkı bu haliyle, günümüzün hızını ne yazık ki yakalayamıyor. Bir (ya da birkaç) remiks de bu işi çözebilirdi ama o da yapılmamış. Her durumda olması, olmamasından iyidir elbette. Yeliz’in sesinden ne kadar fazla şey duyulabilirse o kadar iyidir.
BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ YILDIZ
Aşk Alfabesi
Yeliz
Ossi