Bir demet solgun gül

Demet Akalın şaşırtıyor. Yeni albümü ‘Ateş’te bugüne kadar tanıdığımız, alıştığımız halinden çok daha farklı bir Akalın var. Prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı albüm, onun bar ve kulüp kraliçeliğinden artık sıkıldığına, daha farklı bir yola gideceğine işaret ediyor.
Demet Akalın’ın yeni yolu, Sezen Aksu-Deniz Seki-Sıla arası gibi görünüyor. Şarkılar buna uygun seçilmiş ve düzenlenmiş. Burnu iyi koku alanlardandır Akalın, geleceği -en azından piyasanın geleceğini- doğru okuyanlardandır. Bir bildiği var demektir. Ya da “Böyle harala gürele nereye kadar, biraz da farklı bir şeyler yapayım” demek istemiş olabilir.
Bu albümün bu haliyle ortaya çıkmasına sebep olan yukarıdakilerden hangisidir bilinmez. Bilinebilir ya da tahmin edilebilir olan, bu albümün eski hayranlardan bir kısmını kaçıracağı, karşılığında belki biraz yeni hayran getireceği ama bunun, açığı kapatmaya yeterli olmayacağıdır.
Aslında albümün karma bir sound’u var. Belli ki yol ayrımını keskince yapmak istememiş. Eski tarz az sayıda şarkıyla da olsa, aralardan kendisini gösteriyor.
Ateş, Demet Akalın, DMC (5 üzerinden 3 yıldız)
Çokça yeni,
biraz da eski havalar
Tan Taşçı’nın ‘N’apıyorsan Yap’ı ile açılıyor albüm; tuhaf bir yapısı, biraz kabarevari bir trafiği var bu şarkının. Catwork’ün düzenlemesi bu tuhaf yapının iskeletini daha da görünür kılmış. Böyle bir şarkının herhangi bir Akalın albümüne girmesi dahi imkânsız görünüyordu ama girmiş ve girmekle kalmamış, albümü açan şarkı da olmuş.
Derya Bedavacı’nın ‘Geberesice’si yeni tarzın altını çiziyor ve dinleyene “Ne oluyor, Demet Akalın artık böyle mi?” dedirtiyor. Bu arada Ayla Çelik şarkısı ‘Esiyor’ imdada yetişiyor ve “Esiyor şimdi tabi(i) senin oralar/Aman üşütürsün sırtını ört” dizeleriyle (tam dört isim karışmış şarkının sözüne; Ayla Çelik, Şebnem Sungur, Gökhan Tepe ve Serdar Aslan. ‘Tabii’yi de tek ‘i’ ile yazmışlar; Demet’imize bu yakışır demiş olmalılar) bildiğimiz ruh haline dönüveriyor.
Albümde ağırlık Ayla Çelik’te. Çelik, Akalın’ın isteğini ve niyetini çok iyi anlamış görünüyor. Tıpkı bu yeni yapıya bizzat katkı veren Sıla gibi: ‘Bizi Buluyor’ albümün güçlü şarkılarından ama ‘bir oradan/bir buradan’ karışıklığı içinde kendini gösteremiyor. Bu şarkıdaki “N’apalım len ölelim mi” dizesi ise, ileride popu ayağa düşüren dizelerden biri olarak anılabilir.
Önümüzdeki aylarda popu etkileyebilir
Haktan’ın da dahil edildiği ‘Yekten’, Sezen Aksu’nun ‘Kahpe Kader’ine yakın bir biçimde açılan ‘Kader’, albüme adını veren ‘Ateş’, Zerrin Özer’in ‘Dünya Tatlısı’na göz kırpan ‘Söz’, Mustafa Ceceli’nin düzenlemesinin katkısıyla Sezen Aksu kıyılarına vuran ‘Alâ’, yeni rotanın köşe taşlarından.
‘Marlin’, ‘2’den Sonra’, ‘Minik’ ve ‘Ödül’de ise bildiğimiz eski Demet var. Bir türlü gelemeyen bahar gelebilirse eğer, bu şarkılar önce çay bahçelerini, ardından yazın gündüz plajları, akşam da bar ve kulüpleri sallayabilir.
Kapanış şarkısı ‘Bir Demet’ ise şimdiden sonbahar için yapılmış bir yatırım sayılabilir. Yaz aşkları nihayete er(diril)enler, “Dilerim bir demet çiçekle yasta kal” dizelerini yüksek sesle tekrarlaya tekrarlaya avunabilirler.
Her yaptığı hızlıca taklit edilenlerden, kopyalananlardandır Demet Akalın; albümün bu tuhaf yapısı, önümüzdeki aylarda pop müziğimizi etkisi altına alabilir.
Bir demet solgun gül
Demet Akalın şaşırtıyor. Yeni albümü ‘Ateş’te bugüne kadar tanıdığımız, alıştığımız halinden çok daha farklı bir Akalın var. Prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı albüm, onun bar ve kulüp kraliçeliğinden artık sıkıldığına, daha farklı bir yola gideceğine işaret ediyor.
Demet Akalın’ın yeni yolu, Sezen Aksu-Deniz Seki-Sıla arası gibi görünüyor. Şarkılar buna uygun seçilmiş ve düzenlenmiş. Burnu iyi koku alanlardandır Akalın, geleceği -en azından piyasanın geleceğini- doğru okuyanlardandır. Bir bildiği var demektir. Ya da “Böyle harala gürele nereye kadar, biraz da farklı bir şeyler yapayım” demek istemiş olabilir.
Bu albümün bu haliyle ortaya çıkmasına sebep olan yukarıdakilerden hangisidir bilinmez. Bilinebilir ya da tahmin edilebilir olan, bu albümün eski hayranlardan bir kısmını kaçıracağı, karşılığında belki biraz yeni hayran getireceği ama bunun, açığı kapatmaya yeterli olmayacağıdır.
Aslında albümün karma bir sound’u var. Belli ki yol ayrımını keskince yapmak istememiş. Eski tarz az sayıda şarkıyla da olsa, aralardan kendisini gösteriyor.
Ateş, Demet Akalın, DMC (5 üzerinden 3 yıldız)
Çokça yeni,
biraz da eski havalar
Tan Taşçı’nın ‘N’apıyorsan Yap’ı ile açılıyor albüm; tuhaf bir yapısı, biraz kabarevari bir trafiği var bu şarkının. Catwork’ün düzenlemesi bu tuhaf yapının iskeletini daha da görünür kılmış. Böyle bir şarkının herhangi bir Akalın albümüne girmesi dahi imkânsız görünüyordu ama girmiş ve girmekle kalmamış, albümü açan şarkı da olmuş.
Derya Bedavacı’nın ‘Geberesice’si yeni tarzın altını çiziyor ve dinleyene “Ne oluyor, Demet Akalın artık böyle mi?” dedirtiyor. Bu arada Ayla Çelik şarkısı ‘Esiyor’ imdada yetişiyor ve “Esiyor şimdi tabi(i) senin oralar/Aman üşütürsün sırtını ört” dizeleriyle (tam dört isim karışmış şarkının sözüne; Ayla Çelik, Şebnem Sungur, Gökhan Tepe ve Serdar Aslan. ‘Tabii’yi de tek ‘i’ ile yazmışlar; Demet’imize bu yakışır demiş olmalılar) bildiğimiz ruh haline dönüveriyor.
Albümde ağırlık Ayla Çelik’te. Çelik, Akalın’ın isteğini ve niyetini çok iyi anlamış görünüyor. Tıpkı bu yeni yapıya bizzat katkı veren Sıla gibi: ‘Bizi Buluyor’ albümün güçlü şarkılarından ama ‘bir oradan/bir buradan’ karışıklığı içinde kendini gösteremiyor. Bu şarkıdaki “N’apalım len ölelim mi” dizesi ise, ileride popu ayağa düşüren dizelerden biri olarak anılabilir.
Önümüzdeki aylarda popu etkileyebilir
Haktan’ın da dahil edildiği ‘Yekten’, Sezen Aksu’nun ‘Kahpe Kader’ine yakın bir biçimde açılan ‘Kader’, albüme adını veren ‘Ateş’, Zerrin Özer’in ‘Dünya Tatlısı’na göz kırpan ‘Söz’, Mustafa Ceceli’nin düzenlemesinin katkısıyla Sezen Aksu kıyılarına vuran ‘Alâ’, yeni rotanın köşe taşlarından.
‘Marlin’, ‘2’den Sonra’, ‘Minik’ ve ‘Ödül’de ise bildiğimiz eski Demet var. Bir türlü gelemeyen bahar gelebilirse eğer, bu şarkılar önce çay bahçelerini, ardından yazın gündüz plajları, akşam da bar ve kulüpleri sallayabilir.
Kapanış şarkısı ‘Bir Demet’ ise şimdiden sonbahar için yapılmış bir yatırım sayılabilir. Yaz aşkları nihayete er(diril)enler, “Dilerim bir demet çiçekle yasta kal” dizelerini yüksek sesle tekrarlaya tekrarlaya avunabilirler.
Her yaptığı hızlıca taklit edilenlerden, kopyalananlardandır Demet Akalın; albümün bu tuhaf yapısı, önümüzdeki aylarda pop müziğimizi etkisi altına alabilir.