Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Naim DİLMENER >Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde
"Naim Dilmener" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Naim Dilmener" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Naim Dilmener

Naim Dilmener

Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde

28 Eylül 2019

Türkçe popu başlatan şarkı ‘Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’, 58 yıl sonra yeniden kaydedildi. Orijinali Bob Azzam’a ait (C’est Ecrit Dans Le Ciel) şarkıya, 1961’de Fecri Ebcioğlu Türkçe söz yazmış ve İlham Gencer tarafından seslendirilen şarkı, popumuzu başlatan şarkı olmuştu.

Niyetler, çabalar, denemeler yok değildi. Ama henüz, piyasaya sunulmuş bir pop şarkımız yoktu. Erol Büyükburçe 1950’lerin ortalarında, ‘Fascination’ ve ‘Star Bright’ şarkılarına Türkçe söz yazmış ve sahnelerde söylemişti. Ama bunlar öylece kalmış ve stüdyo kayıtları yapılmamıştı.
İlham Gencer’e popu açma şerefini bahşeden bir başka isim Fecri Ebcioğlu’dur. Sözleri, bir yolculuktan dönülmekteyken uçakta, peçete üstüne yazılmıştır ve Ebcioğlu iner inmez, Gencer’in işlettiği Çatı’ya gitmiş, şarkı aynı gece çalınmış/söylenmiştir. Sonra da stüdyoya girilerek kaydedilmiş, fazla geciktirilmeden de o zamanların hâkim formatı olan (78 devirli) 10 inçlik bir plak olarak yayımlanmıştır. Bir süre sonra da (45 devirli) 7 inçlik plak baskısı yapılmıştır. Sene 1961’di ve Türkçe pop resmen başla(tıl)mıştı.
Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde
İlham Gencer 58 yıl önce Türk popunun ilk
parçasına ses vermişti.
Yıllar sonra
Aradan 58 yıl geçtikten sonra, Dağhan Baydur’un Müzikotek’i elini taşın altına koydu ve bu kıymetli şarkıyı yeniden yayımladı. Yeni kayıtlar ve çok sayıda miks versiyonla.
Şarkı elbette dijital formatta da yayımlandı ama asıl cazip olan iki ayrı renkteki plak baskıları. Kırmızı ve siyah renkteki iki ayrı plağın içeriği tamamen aynı; şarkının toplam yedi versiyonu yer almakta. Fiyatlarıysa farklı; kırmızı renklisi daha pahalı. İki rengin bir ortak noktası da, içlerinde CD’nin de yer alıyor oluşu.
Toplam yedi versiyon/miksli yeni kayıtlardan orijinale en yakın olanı, açılışı yapan orijinal versiyon. Serkan Çağrı’nın, Gencer’in çok az vokalinin yer aldığı Türkçe ve Fransızca versiyonlar bir parça amatörce. Tatil yerlerindeki animatörlerin yaptıklarına benzemiş. Çağrı’nın enstrümanı klarnetin üzerindeki hâkimiyeti dillere destandır ama burada, Gencer’in durmadan tekrar ettiği birkaç dizeyle hiç uyuşmamış.
Şarkının, Sara Deniz Baydur ve Ece Mumay’ın Gencer’e eşlik ettiği halleri bir parça daha makul. Erdem Helvacıoğlu’nun remiksleriyse daha da derli toplu. Şarkının yeni halini, bu kış pistlere taşıyabilir.
58 yıl sonra, popu açan şarkıyı çok da emek vererek bugünlere taşımaya karar vermişlerden, bir parça daha yaratıcı olmaları beklenirdi. İlham Gencer’in yıllardır sahnede olmasının getirdiği gündelik rahatlığını bir parça törpülemeleri, stüdyo kaydının başka bir şey olduğunu ona hatırlatmaları gerekirdi öncelikle. Versiyonlarda bir düzenleme farklılığına gidilmesi, mesela bir rock ya da rap hali de gerekirdi. Öyle ya, günümüze çekiyorsanız eğer, günümüzden daha fazla şey katmalısınız. Bir de tabii, yıllar önceki hali de mutlaka yer almalıydı. Onsuz eksik kalmış.
Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde

X
Naim DİLMENER Naim DİLMENER Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Terör propagandası ile ifade özgürlüğü arasındaki sınır nereden geçerSedat ERGİNTerör propagandası ile ifade özgürlüğü arasındaki sınır nereden geçer?28.09.2019
Herkes için sanat kitaplarıDoğan HIZLANHerkes için sanat kitapları 28.09.2019
Bir masal gibiMehmet SOYSALBir masal gibi28.09.2019
Onlar hakkında 7 şiddetinde bir hatırlatmaFatih ÇEKİRGEOnlar hakkında 7 şiddetinde bir hatırlatma28.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.