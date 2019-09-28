Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde

Türkçe popu başlatan şarkı ‘Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’, 58 yıl sonra yeniden kaydedildi. Orijinali Bob Azzam’a ait (C’est Ecrit Dans Le Ciel) şarkıya, 1961’de Fecri Ebcioğlu Türkçe söz yazmış ve İlham Gencer tarafından seslendirilen şarkı, popumuzu başlatan şarkı olmuştu.
Niyetler, çabalar, denemeler yok değildi. Ama henüz, piyasaya sunulmuş bir pop şarkımız yoktu. Erol Büyükburçe 1950’lerin ortalarında, ‘Fascination’ ve ‘Star Bright’ şarkılarına Türkçe söz yazmış ve sahnelerde söylemişti. Ama bunlar öylece kalmış ve stüdyo kayıtları yapılmamıştı.
İlham Gencer’e popu açma şerefini bahşeden bir başka isim Fecri Ebcioğlu’dur. Sözleri, bir yolculuktan dönülmekteyken uçakta, peçete üstüne yazılmıştır ve Ebcioğlu iner inmez, Gencer’in işlettiği Çatı’ya gitmiş, şarkı aynı gece çalınmış/söylenmiştir. Sonra da stüdyoya girilerek kaydedilmiş, fazla geciktirilmeden de o zamanların hâkim formatı olan (78 devirli) 10 inçlik bir plak olarak yayımlanmıştır. Bir süre sonra da (45 devirli) 7 inçlik plak baskısı yapılmıştır. Sene 1961’di ve Türkçe pop resmen başla(tıl)mıştı.
İlham Gencer 58 yıl önce Türk popunun ilk
parçasına ses vermişti.
Yıllar sonra
Aradan 58 yıl geçtikten sonra, Dağhan Baydur’un Müzikotek’i elini taşın altına koydu ve bu kıymetli şarkıyı yeniden yayımladı. Yeni kayıtlar ve çok sayıda miks versiyonla.
Şarkı elbette dijital formatta da yayımlandı ama asıl cazip olan iki ayrı renkteki plak baskıları. Kırmızı ve siyah renkteki iki ayrı plağın içeriği tamamen aynı; şarkının toplam yedi versiyonu yer almakta. Fiyatlarıysa farklı; kırmızı renklisi daha pahalı. İki rengin bir ortak noktası da, içlerinde CD’nin de yer alıyor oluşu.
Toplam yedi versiyon/miksli yeni kayıtlardan orijinale en yakın olanı, açılışı yapan orijinal versiyon. Serkan Çağrı’nın, Gencer’in çok az vokalinin yer aldığı Türkçe ve Fransızca versiyonlar bir parça amatörce. Tatil yerlerindeki animatörlerin yaptıklarına benzemiş. Çağrı’nın enstrümanı klarnetin üzerindeki hâkimiyeti dillere destandır ama burada, Gencer’in durmadan tekrar ettiği birkaç dizeyle hiç uyuşmamış.
Şarkının, Sara Deniz Baydur ve Ece Mumay’ın Gencer’e eşlik ettiği halleri bir parça daha makul. Erdem Helvacıoğlu’nun remiksleriyse daha da derli toplu. Şarkının yeni halini, bu kış pistlere taşıyabilir.
58 yıl sonra, popu açan şarkıyı çok da emek vererek bugünlere taşımaya karar vermişlerden, bir parça daha yaratıcı olmaları beklenirdi. İlham Gencer’in yıllardır sahnede olmasının getirdiği gündelik rahatlığını bir parça törpülemeleri, stüdyo kaydının başka bir şey olduğunu ona hatırlatmaları gerekirdi öncelikle. Versiyonlarda bir düzenleme farklılığına gidilmesi, mesela bir rock ya da rap hali de gerekirdi. Öyle ya, günümüze çekiyorsanız eğer, günümüzden daha fazla şey katmalısınız. Bir de tabii, yıllar önceki hali de mutlaka yer almalıydı. Onsuz eksik kalmış.
Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde
Türkçe popu başlatan şarkı ‘Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’, 58 yıl sonra yeniden kaydedildi. Orijinali Bob Azzam’a ait (C’est Ecrit Dans Le Ciel) şarkıya, 1961’de Fecri Ebcioğlu Türkçe söz yazmış ve İlham Gencer tarafından seslendirilen şarkı, popumuzu başlatan şarkı olmuştu.
Niyetler, çabalar, denemeler yok değildi. Ama henüz, piyasaya sunulmuş bir pop şarkımız yoktu. Erol Büyükburçe 1950’lerin ortalarında, ‘Fascination’ ve ‘Star Bright’ şarkılarına Türkçe söz yazmış ve sahnelerde söylemişti. Ama bunlar öylece kalmış ve stüdyo kayıtları yapılmamıştı.
İlham Gencer’e popu açma şerefini bahşeden bir başka isim Fecri Ebcioğlu’dur. Sözleri, bir yolculuktan dönülmekteyken uçakta, peçete üstüne yazılmıştır ve Ebcioğlu iner inmez, Gencer’in işlettiği Çatı’ya gitmiş, şarkı aynı gece çalınmış/söylenmiştir. Sonra da stüdyoya girilerek kaydedilmiş, fazla geciktirilmeden de o zamanların hâkim formatı olan (78 devirli) 10 inçlik bir plak olarak yayımlanmıştır. Bir süre sonra da (45 devirli) 7 inçlik plak baskısı yapılmıştır. Sene 1961’di ve Türkçe pop resmen başla(tıl)mıştı.
İlham Gencer 58 yıl önce Türk popunun ilk
parçasına ses vermişti.
Yıllar sonra
Aradan 58 yıl geçtikten sonra, Dağhan Baydur’un Müzikotek’i elini taşın altına koydu ve bu kıymetli şarkıyı yeniden yayımladı. Yeni kayıtlar ve çok sayıda miks versiyonla.
Şarkı elbette dijital formatta da yayımlandı ama asıl cazip olan iki ayrı renkteki plak baskıları. Kırmızı ve siyah renkteki iki ayrı plağın içeriği tamamen aynı; şarkının toplam yedi versiyonu yer almakta. Fiyatlarıysa farklı; kırmızı renklisi daha pahalı. İki rengin bir ortak noktası da, içlerinde CD’nin de yer alıyor oluşu.
Toplam yedi versiyon/miksli yeni kayıtlardan orijinale en yakın olanı, açılışı yapan orijinal versiyon. Serkan Çağrı’nın, Gencer’in çok az vokalinin yer aldığı Türkçe ve Fransızca versiyonlar bir parça amatörce. Tatil yerlerindeki animatörlerin yaptıklarına benzemiş. Çağrı’nın enstrümanı klarnetin üzerindeki hâkimiyeti dillere destandır ama burada, Gencer’in durmadan tekrar ettiği birkaç dizeyle hiç uyuşmamış.
Şarkının, Sara Deniz Baydur ve Ece Mumay’ın Gencer’e eşlik ettiği halleri bir parça daha makul. Erdem Helvacıoğlu’nun remiksleriyse daha da derli toplu. Şarkının yeni halini, bu kış pistlere taşıyabilir.
58 yıl sonra, popu açan şarkıyı çok da emek vererek bugünlere taşımaya karar vermişlerden, bir parça daha yaratıcı olmaları beklenirdi. İlham Gencer’in yıllardır sahnede olmasının getirdiği gündelik rahatlığını bir parça törpülemeleri, stüdyo kaydının başka bir şey olduğunu ona hatırlatmaları gerekirdi öncelikle. Versiyonlarda bir düzenleme farklılığına gidilmesi, mesela bir rock ya da rap hali de gerekirdi. Öyle ya, günümüze çekiyorsanız eğer, günümüzden daha fazla şey katmalısınız. Bir de tabii, yıllar önceki hali de mutlaka yer almalıydı. Onsuz eksik kalmış.