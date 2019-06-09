4 büyüklere nasıl girdi?

Herkes ‘Yeni 4 Büyükler’ ligine Aleyna Tilki’nin gireceğini düşünüyordu. Ancak popun Simge’si stratejik hamlelerle Demet Akalın, Hande Yener, Gülşen ve Bengü’den oluşan ‘4 Büyükler’e girmeyi başardı. Nasıl mı?
Pop müziğimizin ‘4 Büyükler’i 70’lerden beri değişmemişti. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Nükhet Duru, 2000’li yıllara kadar hep en büyüklerdi. 2000’leri de öyle geçirdiler ama bunda onlardan çok, yerlerini almak isteyenlerin beceriksizliği rol oynadı. Durum ancak 2010’lara geldiğimizde değişmeye başladı.
Değişti çünkü memleket de değişmişti. Dinleyici/seyirci de tabii... Artık daha genç bir dinleyici kitlesi vardı, neredeyse çocuk yaşlarda bir kitle. Ve bu kitle daha genç şarkıcılar, daha farklı şarkılar arıyor/istiyordu.
Bu kitlenin isteklerini ilk fark eden ve hızlıca yerine getiren Demet Akalın oldu. Akalın’dan daha tecrübeli olmasına rağmen, Hande Yener daha sonra girdi bu kulvara. Serdar Ortaç destekli Bengü ve 90’lardan intikal Gülşen de aynı yolu tutturanlardandı. Çok sayıda başka isim de oldu ama bu dördü, birbirlerini “Bakkal/makkal” diye gömmeye çalıştıysa da iş tamamına erdi ve ‘Yeni 4 Büyükler’ olarak tepeye kuruldular.
Bu isimleri Aleyna Tilki zorlayacak ve birini yerinden edecek gibi gözükürken, başka bir şey oldu. Simge, ‘Ben Bazen’ adlı albümüyle birlikte akınlarını sıklaştırdı ve dörtlünün en zayıf duvarı gibi görünen Bengü’yü aşağı indirdi, yerine kuruldu.
Gençler onu sahiplendi
Bunu başarmasında iyi bir albüm yapmış olmasının elbette rolü var. Ama asıl sebep, onu ‘4 Büyükler’ katına yükseltecek kitleyi iyi tanıması ve uygun şarkılar söylemesi. ‘Ben Bazen’ ve ‘Öpücem’ önce YouTube’u, ardından da sosyal medyanın tamamını sarstı. Gençler/çocuklar, güzel şarkılar yapan ve onlar gibi -en azından onların görebileceği yerlerde- davranıp giyinen Simge’yi sahiplendiler. Onlardan biriymiş gibi davranıyordu ve bunda da çok inandırıcıydı. Bu albüm öncesi yaptığı single’ların oluşturduğu sempatiyi de unutmamak gerekir. Tabii tek başına hiçbir şey olmaz. Bu işler ekip işleri. Başta müzisyen/aranjör olmak üzere, besteci/söz yazarı, terzi/kuaför, basın danışmanı ve elbette menajer, uyum içinde olmalı başarmak için. Simge’de bu vardı ve oldu. Albümü de öyle iyiydi ki derli/toplu pop dinlemek isteyen olgun müzikseverleri de kendine çekti. Adının işaret ettiği gibi de oldu, ‘pop simgesi’.
İkinci zayıf halka kim?
Aleyna Tilki mi? Vazgeçmiş değil. Biraz daha vakti var. Birkaç hit şarkı daha çıkarmalı ve kılığı/kıyafeti ile de dinleyicilerini peşinden sürüklemeli. Kendine ait olan bir şeyler yapmalı; giyim/kuşam, davranış ya da yaşama biçimi gibi. Dörtlünün şimdiki zayıf halkası Gülşen. Çünkü 90’lardan geliyor. Genç dinleyici, genç şarkıcı istiyor. Bu nedenle Aleyna Tilki yükselişte. Onu çekip aşağı alması da yakındır. Yeni zamanlar işte; hiç kimse ‘4 Büyükler’ kategorisini, uzun bir süre için, garantileyemiyor.
4 büyüklere nasıl girdi?
Herkes ‘Yeni 4 Büyükler’ ligine Aleyna Tilki’nin gireceğini düşünüyordu. Ancak popun Simge’si stratejik hamlelerle Demet Akalın, Hande Yener, Gülşen ve Bengü’den oluşan ‘4 Büyükler’e girmeyi başardı. Nasıl mı?
Pop müziğimizin ‘4 Büyükler’i 70’lerden beri değişmemişti. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Nükhet Duru, 2000’li yıllara kadar hep en büyüklerdi. 2000’leri de öyle geçirdiler ama bunda onlardan çok, yerlerini almak isteyenlerin beceriksizliği rol oynadı. Durum ancak 2010’lara geldiğimizde değişmeye başladı.
Değişti çünkü memleket de değişmişti. Dinleyici/seyirci de tabii... Artık daha genç bir dinleyici kitlesi vardı, neredeyse çocuk yaşlarda bir kitle. Ve bu kitle daha genç şarkıcılar, daha farklı şarkılar arıyor/istiyordu.
Bu kitlenin isteklerini ilk fark eden ve hızlıca yerine getiren Demet Akalın oldu. Akalın’dan daha tecrübeli olmasına rağmen, Hande Yener daha sonra girdi bu kulvara. Serdar Ortaç destekli Bengü ve 90’lardan intikal Gülşen de aynı yolu tutturanlardandı. Çok sayıda başka isim de oldu ama bu dördü, birbirlerini “Bakkal/makkal” diye gömmeye çalıştıysa da iş tamamına erdi ve ‘Yeni 4 Büyükler’ olarak tepeye kuruldular.
Bu isimleri Aleyna Tilki zorlayacak ve birini yerinden edecek gibi gözükürken, başka bir şey oldu. Simge, ‘Ben Bazen’ adlı albümüyle birlikte akınlarını sıklaştırdı ve dörtlünün en zayıf duvarı gibi görünen Bengü’yü aşağı indirdi, yerine kuruldu.
Gençler onu sahiplendi
Bunu başarmasında iyi bir albüm yapmış olmasının elbette rolü var. Ama asıl sebep, onu ‘4 Büyükler’ katına yükseltecek kitleyi iyi tanıması ve uygun şarkılar söylemesi. ‘Ben Bazen’ ve ‘Öpücem’ önce YouTube’u, ardından da sosyal medyanın tamamını sarstı. Gençler/çocuklar, güzel şarkılar yapan ve onlar gibi -en azından onların görebileceği yerlerde- davranıp giyinen Simge’yi sahiplendiler. Onlardan biriymiş gibi davranıyordu ve bunda da çok inandırıcıydı. Bu albüm öncesi yaptığı single’ların oluşturduğu sempatiyi de unutmamak gerekir. Tabii tek başına hiçbir şey olmaz. Bu işler ekip işleri. Başta müzisyen/aranjör olmak üzere, besteci/söz yazarı, terzi/kuaför, basın danışmanı ve elbette menajer, uyum içinde olmalı başarmak için. Simge’de bu vardı ve oldu. Albümü de öyle iyiydi ki derli/toplu pop dinlemek isteyen olgun müzikseverleri de kendine çekti. Adının işaret ettiği gibi de oldu, ‘pop simgesi’.
İkinci zayıf halka kim?
Aleyna Tilki mi? Vazgeçmiş değil. Biraz daha vakti var. Birkaç hit şarkı daha çıkarmalı ve kılığı/kıyafeti ile de dinleyicilerini peşinden sürüklemeli. Kendine ait olan bir şeyler yapmalı; giyim/kuşam, davranış ya da yaşama biçimi gibi. Dörtlünün şimdiki zayıf halkası Gülşen. Çünkü 90’lardan geliyor. Genç dinleyici, genç şarkıcı istiyor. Bu nedenle Aleyna Tilki yükselişte. Onu çekip aşağı alması da yakındır. Yeni zamanlar işte; hiç kimse ‘4 Büyükler’ kategorisini, uzun bir süre için, garantileyemiyor.