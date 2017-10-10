- İlk maçlarından itibaren takip ediyorum. Butün ülke insanı gibi ben de finalde yanlarında olmayı arzuladım. Ve bu mutluluğu onlarla birlikte yaşadık. Final heyecanı başkadır. Rakip de çok güçlüydü. Önce final heyecanını yendiler, sonra güçlü rakiplerini...

Maçtan önce oyuncularla bir araya geldiniz mi?

- Evet, çıkış tünelinde takımla birlikte oldum. Onlarla maç öncesi konuşmanın hem heyecanını, hem mutluluğunu yaşadım.

Sizce başarı nasıl geldi?

- Bu takım bu başarıyı nasıl kazanacağını zaten ilk baştan itibaren bize gösterdi. Maç öncesi vücut dillerinde, gözlerinde, ‘Biz bir takımız, biz bir ruhuz, şimdi çıkıyoruz, kupayla döneceğiz’ hissini yaşattılar. Bu bir Avrupa şampiyonluğu değil, insanlık şampiyonluğu. Hepsinin kısaca hikayesini bildiğim için ve hep şunu dedim: Bu engelliler engel tanımaz.

Milli maçlar için hep bir prim konusu vardır. Bu çocukların da hakkı değil mi prim?

- Bunlar prim istemez ama devlet verir. Bunlar prim istemez ama özel sektör verir. Bunlar prim istemez ama vatandaş da verir!