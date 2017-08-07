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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

Yürüyerek maçı yönetti

7 Ağustos 2017

MAÇIN başında Traore ve Ali Turan’a sarı kartları pas geçti.

Konyalılara sonra gösterdiği iki sarıysa gereksizdi. Adriano’ya çıkardığı kart, en doğrusuydu. Faullerde çifte standart uygulamaları oldu. Skora göre faul çalma ve kart kullanma hastalıkları sürüyor. Oyuna tempo kazandıracak avantajları uygulamadı, çünkü ya fiziksel olarak hazır değil, ya da sakatlıktan yeni çıkmış gibiydi. Koşmadan, yürüyerek yönetti. Penaltı kararı doğruydu. 38’de Ali Turan’ın kalçasından sekip kapalı koluna gelen topta penaltı vermemesi de doğruydu.

VE HAKEMİN NOTU: 8.2

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