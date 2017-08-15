8. dakikada kullanılan korner sonra Maicon, Umut Bulut’u itiyor ancak Halis Özkahya ne hikmetse G.Saray lehine faul veriyor!
Tek pozisyon hariç hatasız
15 Ağustos 2017
Eğer orada faul varsa Kayseri lehine penaltı olmalıydı. Bu, hakemin maç boyunca anlam veremediğimiz tek kararıydı. Bunun dışında Özkahya 90 dakika boyuncu sarı kartlarını doğru kullandı. Kayserisporlu Tiago Lopes’i ikinci sarıdan atması doğruydu. Galatasaray’ın iptal edilen golünde Gomis topun önündeydi, ofsayt kararı doğruydu.
Halis Özkahya’nın başarılı bir maç yönettiğini söyleyebiliriz.