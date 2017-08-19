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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

Talisca atılmalıydı

19 Ağustos 2017

MAÇIN 2. dakikasında Beşiktaş hücumunda Talisca’nın ayağına Youssef çok net basıyor, karşılığı sarı olmalıydı. Hakem vermedi.

31’de bir yan top öncesi ceza alanı içinde top oyun dışıyken Talisca’nın Veysel’e yaptığı hareketin karşılığı sarı değil, net kırmızı olmalıydı. 88. dakikada Talisca’nın şutunda Sadiku, ceza alanına çok yakın durumda kollarını açıp şutu önlüyor. Bu durumda kaleye yakın noktadan serbest vuruş ve Sadiku’ya sarı kart verilmeliydi. Hakem dün gece fauller ve kartlar konusunda kritik hatalar yaptı.

VE HAKEMİN NOTU: 7.9

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