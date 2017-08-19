Talisca atılmalıydı

31’de bir yan top öncesi ceza alanı içinde top oyun dışıyken Talisca’nın Veysel’e yaptığı hareketin karşılığı sarı değil, net kırmızı olmalıydı. 88. dakikada Talisca’nın şutunda Sadiku, ceza alanına çok yakın durumda kollarını açıp şutu önlüyor. Bu durumda kaleye yakın noktadan serbest vuruş ve Sadiku’ya sarı kart verilmeliydi. Hakem dün gece fauller ve kartlar konusunda kritik hatalar yaptı.

VE HAKEMİN NOTU: 7.9