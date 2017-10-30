Hakem 2 kırmızıda hata yaptı

32’de Bero’nun Fernando’ya kayarak yaptığı müdahale şiddetli ve acımasızca idi. Kırmızı kart çıkmalıydı.

44’te yerde yatan N’Doye-Olcay mücadelesi faul sonrasında da devam etti. Ardından Feghouli olaya karıştı. Hakem her iki oyuncuyu da ihraç etti. Olcay’ın kırmızı kartı doğru ancak Feghouli’ninki sarı olmalıydı.



VE HAKEMiN NOTU: 7.4 (HALİS ÖZKAHYA)