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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

Hakem 2 kırmızıda hata yaptı

30 Ekim 2017

11. dakikada Yusuf’un ortasında top Denayer’in koluna çarptı. Kollar kapalıydı, penaltı değildi, karar doğru.

32’de Bero’nun Fernando’ya kayarak yaptığı müdahale şiddetli ve acımasızca idi. Kırmızı kart çıkmalıydı.

44’te yerde yatan N’Doye-Olcay mücadelesi faul sonrasında da devam etti. Ardından Feghouli olaya karıştı. Hakem her iki oyuncuyu da ihraç etti. Olcay’ın kırmızı kartı doğru ancak Feghouli’ninki sarı olmalıydı.

VE HAKEMiN NOTU: 7.4 (HALİS ÖZKAHYA)

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