F.Bahçe’nin penaltıları doğruydu, Beşiktaş’ın golü ve penaltısı verilmedi

“Hakem Ali Palabıyık’ın sarı lacivertliler lehine verdiği iki penaltı ile Neto, Quaresma, Atiba ve İsmail’e gösterdiği kırmızı kartlar doğruydu. 60. dakikada Negredo’nun sayılmayan golünden önce ofsayt yoktu, yardımcı hakemin bayrağı hatalıydı. 71’de Hasan Ali’nin Cenk’i ceza sahasında düşürdüğü pozisyon da penaltıydı.”

1- İLK PENALTIYI İYİ GÖRDÜ

Medel dikkat etmeliydi

19. dakikada Fenerbahçe’nin penaltısında Medel’in elleri Janssen’in üzerindeydi. Bir savunma oyuncusu bu tür pozisyonlarda eline koluna dikkat etmeli. Penaltı kararı doğru.

2- QUARESMA’DA GEÇ KALDI

İlk faulünde atılmalıydı

43. dakikada ihraç edilen Quaresma, 2 dakika önce yaptığı ilk harekette sarı yerine kırmızı görseydi kabul görürdü. 2. sarı karta yol açan hareketi sadece bir fauldü. Sarıya gerek yoktu.

3- GOL ŞANSINI ENGELLEDİ

Neto’nun kartı doğru

45. dakikada Luis Neto’nun Cenk Tosun’a yaptığı faulü hareket, bariz gol şansını engelleme. Dolayısıyla Ali Palabıyık’ın Fenerbahçeli oyuncuya kırmızı kart göstermesi doğruydu.

4- AŞİL TENDONUNA BASTI

Medel’in sarısını atladı

57. dakikada Medel, Valbuena’nın aşil tendonuna bastı. Mutlak sarı kart olmalıydı. Ama hakem bu pozisyonu gerektiği gibi süzemedi.

5- YARDIMCININ BAYRAĞI HATALI

Isla ofsaytı bozuyordu

60. dakikada Beşiktaş’ın ‘ofsayt’ diye kesilen pozisyonunda 1. yardımcı hakem Cem Satman hatalı bir bayrak kaldırdı. Negredo ofsayt değildi, devamında attığı gol geçerli sayılmalıydı.

6- HASAN ALİ’NİN HAREKETİ PENALTI

Ayak bileğine bastı

71. dakikada Beşiktaş atağında, Hasan Ali Kaldırım’ın Fenerbahçe ceza sahasında Cenk Tosun’un ayak bileğine basması da penaltı olmalıydı Hakem maalesef bu pozisyonu da çözemedi.. Hasan Ali Kaldırım ayrıca sarı kart görmeliydi.

7- ATIBA’NIN KOLU AÇIKTI

2. penaltıda da haklı

85. dakikada Fenerbahçeli Giuliano’nun şutunda top Beşiktaş ceza sahasında bulunan Atiba Hutchinson’un açık olan koluna çarptı. Hakem bu pozisyonu iyi gördü. Dolayısıyla ikinci sarı kart ve penaltı doğru.

8- ÇOK TEHLİKELİ HAREKET

İsmail’in atılması doğru

87. dakikada İsmail Köybaşı’nın Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’a yaptığı hareket, topun üstünden rakibin sağlığını tehdit edecek bir eylemdi. Hakemin kırmızı kart kararı doğru.

VE HAKEMiN NOTU: 7.4