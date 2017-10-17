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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

Derbi için doğru isim Cüneyt Çakır

17 Ekim 2017

BU pazar G.Saray-F.Bahçe maçını kim yönetecek?

Bu sezon lig neredeyse yüzde 70 yabancı oyuncu ile oynanıyor. G.Saray son maçına 11 yabancı ile çıktı. Bu derbi, ilk defa bu kadar fazla yabancı ile oynanacak. ‘Dünya derbisi’ diyoruz. Ülkemizde dünyanın en kıymetli üç hakeminden biri olan Cüneyt Çakır var. FIFA, en riskli ve zor maç olan Portekiz-İsviçre maçını ona verdi. Biz de UEFA ve FIFA kriterlerinde bir maç oynansın istiyorsak, doğru isim Cüneyt Çakır olmalı.

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