‘Bir maç daha kapalım’ düşüncesinin sonucu!

Hakemlerden beklenti lige fırtına gibi girmeleri. Ama onlar ne yaptı? Önce G.Saray-Sivas sonra Kasımpaşa-G.Antep, Bursa-Trabzon, sonra da Eskişehir-F.Bahçe maçında gördük; günü kurtaran, güvensiz, korkak, beceriksiz, “1 fazla maç daha nasıl alırım” hesapları içinde kaldıkları yerden devam ediyorlar.





MHK’nın oluşumu, geliş şekli, adaletsiz profesyonel hakemlik yapısı ve para işi hakemliğin kimyasını bozdu. En tepedekinden en alttakine kadar biraz eşeleyelim karşımıza, “Aman MHK’yı üzmeyelim. Maçları güce endeksli yönetip haftaya 1 maç daha kapalım’’ düşüncesinin çıktığını göreceksiniz. Bu da onların 1.2 milyar dolarlık futbol ekonomisine bakış sığlığı...





DİNLENSE NE OLUR





Bu düşüncedir ki, Alper Ulusoy ve arkadaşlarını, olan penaltıyı veremeyince hatalarını anlayıp arayışa sokan ve olmayan penaltıyı yaratan, üstüne bir de nizami müdahalede bulunmasına rağmen skandal bir kartla oyun dışına Alpaslan’ı ihraç ettiren... Yazık, çok yazık! Bu yönetimden sonra hakemin notu 6.9 olsa ne olur, 7.1 olsa ne olur! Önemli olan vicdanlardaki notu.



Köhnemiş, dibe vurmuş eğitim sistemi ve kendini yenilemeyen eğitimciler devam ediyor. UEFA’da koşamayan hakemlere rağmen aynı fiziksel gelişim departmanı görevde.



MHK’nın, “Klasman yapacak, bazı arkadaşlarla yolları ayıracağız, sezon sonu Süper Lig hakem sayısı 22 ye, PTT 18’e inecek” söylemleri hakemleri gerdi, huzursuz etti, bozdu.





FİFA listesinin oluşumu, maç trafiği deneyimli hakemlerle genç hakemlerin arasını açtı. Kendilerine yakın olanları yürümeyi öğretmeden uçurmaya kalkmaları ve ayrıştırmaları hakemleri birbirine düşürdü. Klasman belirlemede kurumsal değerler ve kriterler yerine torpil, ahbap-çavuş ilişkisi ve bölgecilik ağır basınca hakemlerin MHK’ya inancı tükendi.





Şubattaki kış seminerine 1. kategoriden Hüseyin Göçek çağrıldı ama Halis Özkahya çağrılmadı. Yeni FIFA D. Ateş Bitnel seminerde İngilizce testinde sıkıntı yaşarsa şaşırmayalım. Yani sadece içeride değil UEFA da da işler sıkıntılı.





Kısacası karanlık odada siyah kediyi aramaya gerek yok. Oyunu bozanın “Mevcut MHK’’ ve “Yetersiz kalan yapılanma’’olduğunu görmek zorundayız. Eğer gereken yapılmazsa bundan sonrası ucu karanlık bir tüneldir!