Oldu, oluyor, olacak!

Geçtiğimiz hafta finans piyasasında sıradışı bir hareketlenme yaşanmış. Ekonomistler anlamlandırmaya çalışıyor.. “Milliyet” yazarı “Güngör Uras” da “Anadolu anlatımıyla; ‘dokuz ayın çarşambası bir güne geldi” diye latife ederek dalgalanmanın görünür ekonomik sebep/sonuçlarını güzelce izah ediyor.. Fakir de kendi kendime düşünüyorum; Yahu içimizde dışımızda dalgalanmadık yer mi kaldı ki piyasalar da dalgalanmasın!

Bahar böyledir; dalgalandırır.. Önümüz 21 Mart “Nevruz”; bahar başlangıcıdır. İlkbahar ekinoksu ile tüm Dünya’da gün ve tün eşitlenecek. Bizim(kuzey) yarımkürede “Şeb-i Yelda”(en uzun geceler) tamama erecek. Ve Ortadoğu mitolojisinde uzun gecelerle özdeşleştirilen “kötülük tanrısı Ehrimen”in baskınlığı dengelenecek; nihayet “iyilik ve nur tanrısı Hürmüz”ün umut ve aydınlık dönemi yükselişe geçecek!

“Giderayak telaşla yapacağını yapıyor Ehrimen” mi desek? İran üzerinde düşen özel uçaktaki 11 genç kadınımızın kaybını böylece açıklasak.. Ancak biliyoruz ki canı veren de alan da Allah(cc) ve sevdikleriyle sınanır insan. Gittikleri yer buradan daha mı hayırsız? Bilmiyoruz! Biz tanımayanlar, onlardan yansıyan kendimize üzülüyoruz ancak. Daha yapacak çok şeyleri olup da yapamayacaklarına, geride kalanlara, yitik umutlarına, ayrılığa.. İbretlik ölümün amansızlığına… Siz bakmayın ufak bir azgın azınlığın edepsizliğine. Ola ki vardıysa kızlarımızın ayıpları kusurları(ki bize mi kaldı hesabı?), ne malum arkalarından kötü konuşanların günahlarını almalarıyla onları böylece temizlemediği Rabbimizin? Allah rahmet eylesin!

Stephen Hawking ise inadına yaşadı. Gökyüzüyle ilgili pek çok keşfin izharına Rahman onu vesile kıldı. İnsanı hayrete düşürecek onca şeyi “ilmel yakîn” derecesinde müşahade etmesine karşın “ateist” olduğu söylenir! Zor bir hayatı vardı. Belki de kızgındı, nazlanmaktaydı. Peki o şevk, o ilim aşkı, o gayret nereden gelmekteydi? Nedense takip edilecek onca yıldız arasından “kara deliklere” odaklanmıştı. Allahu alem! Bakarsın “Hawking ışıması” teoremiyle delillendirdiği “kara deliklerden kaçabilen ışık hüzmeleri”nden biri de o olur. Beka alemine doğru kaydı gitti.. Bilime yaptığı katkıların yüzü suyu hürmetine ona da Allah rahmet eylesin!

“Ölümlerden ölüm beğen!” sanki kötü bir masal repliğidir. Ölümleri kıyaslamak nicedir? Hepimizin anası ana, babası baba, sevgilisi sevgili… Velhasıl şehadet ölüm değildir. Dirilerin hali bambaşka. Onlara dualarımız bir olayda değil, her fırsatta! 18 Mart “Çanakkale Deniz Zaferi” vesilesiyle kahraman şehitlerimiz hatıramızda; şimdi de fedakarlıklarıyla, belki de Dünya kaderinin döneceği yerde, etrafımızı teröre boğanlara karşı “Afrin” harekatı son aşamasında. Bizim için küçük bir adım ancak bölgemiz için ne sonuçlar vereceğini de göreceğiz yakında. İnşa’Allah hayırlısıyla…

Halden hale geçe geçe, mübarek üç ayların başlangıcına da böyle yetiştik bu sene; yarın hicri ayın biri.. Recep, Şaban ve Ramazan! Bir kısım insan ilk ikisini komedi karakteri isminden ibaret sansa da biz Resulullah’ın(sav) hadisince “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır” diye bilir, sever, bereketini idrake güç yetirebildikçe de ziyadesiyle seviniriz. Keza üç kandille (ve Kadir gecesiyle) bereketlenmiştir üç aylar. İlki önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece; Regaib Kandili, şimdiden kutlu olsun!

“Çiftlik Bank” meselesi de eksik kalmasın çetelemizde; halkımız yattığı yerden para kazanma hırsının kurbanı olmuş! Kısmen “doğru” denebilir de, hırsızın hiç mi suçu yok kuzum?.. Neyse, biz zaten geçen Regaib Kandili gecesi adım atmıştık esas çiftliğe; nişanlanarak! Çift olmaya niyet etmiştik.. Ve nihayet bugün, pazar; evleniyoruz nasipse! Bunca hayhuyun arasında, Hayy’dan gelip Hu’ya gitme yolunda, bir sünneti daha gerçekleştirmenin mutluluğu, bu çiftlikte tekliği yakalama umuduyla, Hz.Ali(ra) ve Hz.Fatıma’nın(ra) evlendiği söylenen Nevruz haftasında, üç ayların başında, Hz.Muiniddin Çeşti’nin(ks) Şeb-i Arus’unun(Hakk’a yürüdüğü asıl düğün gecesi) 806.yıldönümü arifesinde, bizim de düğün gecemiz, ayrıca bir de sizin duanızla bereketlensin diliyoruz eşimle.. Ve darısı tüm sevenlerin başına!

İyi günde, kötü günde, sevinçte, üzüntüde; çünkü burada sevinçle hüzün, iyiyle kötü bir arada… İyiyi, hoşnutluğu tercih edip isteyerek; çünkü Allah rızası orada… Yardımlaşarak; çünkü kardeşiz, karındaşlık olmasa da eşiz, hele ki zevcemiz, refikimiz… Öyleyse herşeyi ve herkesi sevmeye varana kadar en önce; “sevilenimizi sevmeliyiz”! Yaradan’dan ötürü… Oldu, oluyor, olacak.. Bismillah! Kışta dinlenen bahar, açan bir çiçekle yeni seyrine başlayacak; hayat güncellendikçe yaşanacak. Aşk olsun! Elhamdülillah, ve illa Hu…