Zeytinde milli ve yerli hareket

Tarımımızı koruyup kollayan, üretimi arttırmak için bu yola baş koymuş, milliliği ve yerliliği savunan bütün tarımsal mücadeleye sonuna kadar destek vermeye devam…
İşte bu projelerden bir tanesi de, “Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi”. Mevzu geçen yazımda Antepfıstığı idi, şimdi de zeytinlerimiz. Ayvalık Hasat Festivali kapsamında üreticilere ve genç nesil çiftçilere zeytin fidanı dağıtımı ve dikimi kampanyası başlatıldı. Proje dahilinde Ayvalık Bölgesi’nde Ayvalık tipi, Milas Bölgesi’nde ise Memecik tipi zeytin ağaçlarının çoğalması ve zeytinyağı kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Ve böylelikle üretici dostlarımıza sertifikalı tam 10 bin zeytin fidanı dağıtılacak. Bu da demek oluyor ki, bilinçli ve üretim odaklı bir çiftçi dostlarımız giderek çoğalacak. Pek tabii ki bu durum da rekoltelere, zeytinin kalitesine ve ihracata yarayacak.
AMAÇ YEREL ÇEŞİTLİLİĞİ GELİŞTİRMEK
Proje, dört yıl önce başlatılmış ve ‘yerel çeşitliliği geliştirme projeleri’ olarak adlandırılmıştı. Buradaki en önemli mevzuu kaliteli zeytinyağı üretiminde en önemli rol oynayan üretici ve yağhanelerle birebir iletişime geçerek kaliteli zeytinyağı üretimi konusunda vatandaşı bilinçlendirmek. Bu konuda da son derece başarılı olunmuş durumda. Zeytinyağının kalitesinin arttırılması birincil öncelikli hedef. Bir anlamda Türk zeytinyağının kalite çıtasını yükseltmek. Özellikle bu yaz maalesef orman yangınları bir hayli etkiledi üreticiyi. Bununla beraber ağaç kesimleri, ağaç sökümleri ve bunun gibi zeytin ağacı popülasyonunu tehdit eden unsurlarla da mücadele etmek zorunda kaldı üretici dostlarımız. Zaten bu sosyal sorumluluk projesinin de en büyük amacı giden ağacın yerine yenilerini koymak ve kaliteyi arttırmak. Unutmamak gerekiyor ki, tarımda kalkınma olmadan müreffeh bir toplum olunamaz.
BALAYI VE DALIŞ DENİLİNCE AKLA MAURİTİUS GELİR
Tropikal adalar ya da sıcacık bir iklim denilince akla ilk olarak gelenlerin başında illa ki Mauritius Adası vardır. Hint Okyanusu’nun güney batısında, Afrika yakınında Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan şahane ötesi bir ada burası. Aslında bir doğa ve tatil cenneti desek haksız olmayız. Bu muhteşem adanın yetkilileri ülkelerinin doğasını, doğallığını, cennet güzelliğini tanıtmak üzere dünya çapında müthiş bir tanıtım atağına geçmiş durumdalar. Çok da güzel yapıyorlar bu işi. Gerçekten helal olsun. O sebepledir ki, Mauritius Adası Turizm Bakanı Anıl Gayan ve heyeti geçtiğimiz günlerde de İstanbul’da turizm ve medya camiasıyla bir araya gelip, neden adalarına gitmemiz gerektiğini tane tane anlattılar. Benim gibi tropikal dünyalara düşkün birisi için ağız sulandıran bilgiler ve görüntülerdi bunlar ama özellikle bu
iklim ve yerleşimlere mesafeli arkadaşlarımız da, adanın güzellikleri anlatıldıkça ayrıca büyülendiler. Berrak, turkuaz rengi suları, bembeyaz kumları, yemyeşil dağları ve tropikal iklimiyle dünyanın en iyi balayı adası seçilen Mauritius’un turistik ve doğal güzellikleri anlatıldıkça bir an dünyadaki cennete gidip geldiğimi hissettim. Eksiği var fazlası yok. Kesinlikle gidilmesi, görülmesi, tatil yapılması gerekli dünya harikası bir yer Mauritius Adası.
YERYÜZÜNDEKİ CENNET
Unesco’nun göz bebeği Hint Okyanusu’nun egzotik adası Mauritius’ta farklı kültürlerin bir arada yaşaması sebebiyle, çok kültürlü yapısının oluşturduğu ahenklik her adımda hissedilmekte. Sonsuz kum sahilleri, görkemli ağaçları, misafirperver halkıyla gerçek anlamda bir cennet desem yanılmam. Adanın en fazla konuğu İngiltere ve Fransa’dan… Her yıl 1,5 milyon turist ağırlayan ülkeye girişte vize uygulanmaması da çok büyük bir avantaj. Golf oynamak isteyenler için ideal güzellikte. Dalış sporu için de muhteşem bir deniz altı güzelliklerine sahip. Bembeyaz kumsalı, palmiye ağaçları, turkuaz denizi ve mercan adalarıyla kusursuz bir dünya güzelliği. Bu arada ada son üç yıldır üst üste ‘’en iyi balayı ve dalış’’ destinasyonu seçildi. Varın gerisini siz düşünün. Her çeşit deniz sporunun yapılabildiği sahillerinin dışında “Yedi Renkli Toprakları”, dünyada nadir olan nefes kesen doğa harikası denizaltı şelalesi “Chamarel Şelalesi” yemyeşil uzanan “Şeker Kamışı Tarlaları”, başkent Port Louis’de görülmeye değer yerler arasında. Özellikle kış aylarında yazı yaşamak isteyenlere eşsiz bir güneş tatili sunabilir Mauritius.
Zeytinde milli ve yerli hareket
Tarımımızı koruyup kollayan, üretimi arttırmak için bu yola baş koymuş, milliliği ve yerliliği savunan bütün tarımsal mücadeleye sonuna kadar destek vermeye devam…
İşte bu projelerden bir tanesi de, “Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi”. Mevzu geçen yazımda Antepfıstığı idi, şimdi de zeytinlerimiz. Ayvalık Hasat Festivali kapsamında üreticilere ve genç nesil çiftçilere zeytin fidanı dağıtımı ve dikimi kampanyası başlatıldı. Proje dahilinde Ayvalık Bölgesi’nde Ayvalık tipi, Milas Bölgesi’nde ise Memecik tipi zeytin ağaçlarının çoğalması ve zeytinyağı kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Ve böylelikle üretici dostlarımıza sertifikalı tam 10 bin zeytin fidanı dağıtılacak. Bu da demek oluyor ki, bilinçli ve üretim odaklı bir çiftçi dostlarımız giderek çoğalacak. Pek tabii ki bu durum da rekoltelere, zeytinin kalitesine ve ihracata yarayacak.
AMAÇ YEREL ÇEŞİTLİLİĞİ GELİŞTİRMEK
Proje, dört yıl önce başlatılmış ve ‘yerel çeşitliliği geliştirme projeleri’ olarak adlandırılmıştı. Buradaki en önemli mevzuu kaliteli zeytinyağı üretiminde en önemli rol oynayan üretici ve yağhanelerle birebir iletişime geçerek kaliteli zeytinyağı üretimi konusunda vatandaşı bilinçlendirmek. Bu konuda da son derece başarılı olunmuş durumda. Zeytinyağının kalitesinin arttırılması birincil öncelikli hedef. Bir anlamda Türk zeytinyağının kalite çıtasını yükseltmek. Özellikle bu yaz maalesef orman yangınları bir hayli etkiledi üreticiyi. Bununla beraber ağaç kesimleri, ağaç sökümleri ve bunun gibi zeytin ağacı popülasyonunu tehdit eden unsurlarla da mücadele etmek zorunda kaldı üretici dostlarımız. Zaten bu sosyal sorumluluk projesinin de en büyük amacı giden ağacın yerine yenilerini koymak ve kaliteyi arttırmak. Unutmamak gerekiyor ki, tarımda kalkınma olmadan müreffeh bir toplum olunamaz.
BALAYI VE DALIŞ DENİLİNCE AKLA MAURİTİUS GELİR
Tropikal adalar ya da sıcacık bir iklim denilince akla ilk olarak gelenlerin başında illa ki Mauritius Adası vardır. Hint Okyanusu’nun güney batısında, Afrika yakınında Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan şahane ötesi bir ada burası. Aslında bir doğa ve tatil cenneti desek haksız olmayız. Bu muhteşem adanın yetkilileri ülkelerinin doğasını, doğallığını, cennet güzelliğini tanıtmak üzere dünya çapında müthiş bir tanıtım atağına geçmiş durumdalar. Çok da güzel yapıyorlar bu işi. Gerçekten helal olsun. O sebepledir ki, Mauritius Adası Turizm Bakanı Anıl Gayan ve heyeti geçtiğimiz günlerde de İstanbul’da turizm ve medya camiasıyla bir araya gelip, neden adalarına gitmemiz gerektiğini tane tane anlattılar. Benim gibi tropikal dünyalara düşkün birisi için ağız sulandıran bilgiler ve görüntülerdi bunlar ama özellikle bu
iklim ve yerleşimlere mesafeli arkadaşlarımız da, adanın güzellikleri anlatıldıkça ayrıca büyülendiler. Berrak, turkuaz rengi suları, bembeyaz kumları, yemyeşil dağları ve tropikal iklimiyle dünyanın en iyi balayı adası seçilen Mauritius’un turistik ve doğal güzellikleri anlatıldıkça bir an dünyadaki cennete gidip geldiğimi hissettim. Eksiği var fazlası yok. Kesinlikle gidilmesi, görülmesi, tatil yapılması gerekli dünya harikası bir yer Mauritius Adası.
YERYÜZÜNDEKİ CENNET
Unesco’nun göz bebeği Hint Okyanusu’nun egzotik adası Mauritius’ta farklı kültürlerin bir arada yaşaması sebebiyle, çok kültürlü yapısının oluşturduğu ahenklik her adımda hissedilmekte. Sonsuz kum sahilleri, görkemli ağaçları, misafirperver halkıyla gerçek anlamda bir cennet desem yanılmam. Adanın en fazla konuğu İngiltere ve Fransa’dan… Her yıl 1,5 milyon turist ağırlayan ülkeye girişte vize uygulanmaması da çok büyük bir avantaj. Golf oynamak isteyenler için ideal güzellikte. Dalış sporu için de muhteşem bir deniz altı güzelliklerine sahip. Bembeyaz kumsalı, palmiye ağaçları, turkuaz denizi ve mercan adalarıyla kusursuz bir dünya güzelliği. Bu arada ada son üç yıldır üst üste ‘’en iyi balayı ve dalış’’ destinasyonu seçildi. Varın gerisini siz düşünün. Her çeşit deniz sporunun yapılabildiği sahillerinin dışında “Yedi Renkli Toprakları”, dünyada nadir olan nefes kesen doğa harikası denizaltı şelalesi “Chamarel Şelalesi” yemyeşil uzanan “Şeker Kamışı Tarlaları”, başkent Port Louis’de görülmeye değer yerler arasında. Özellikle kış aylarında yazı yaşamak isteyenlere eşsiz bir güneş tatili sunabilir Mauritius.