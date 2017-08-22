Yılmaz Erdoğan’lı Bollywood, Marmaris’i coşturur!

Bollywood demek Hindistan demek. Hindistan demek yarı Asya demek, bir buçuk milyara dayanan devasa bir nüfus demek. E bu milyar tane adamdan milyonlarcası Bollywood dizi ve filmlerinde Türkiye’yi görüp; Marmaris’i izleyip memleketimize tatile, ticarete, pazara, gezmeye görmeye gelse fena mı olur olmaz.

Bollywood demek Hindistan demek. Hindistan demek yarı Asya demek, bir buçuk milyara dayanan devasa bir nüfus demek. E bu milyar tane adamdan milyonlarcası Bollywood dizi ve filmlerinde Türkiye’yi görüp; Marmaris’i izleyip memleketimize tatile, ticarete, pazara, gezmeye görmeye gelse fena mı olur olmaz. O nedenledir ki Bollywood’un gücüne inanalım. Geçtiğimiz günlerde şahane bir haber vardı; Bollywood yapımcılarından Events Film ile BKM Film’in, Muğla’mızın eşsiz ilçeleri Marmaris ve Köyceğiz’de ortak bir film çekecek oluşları. Köyceğiz malum Yılmaz Erdoğan’ın mekanı sayılır artık. Kurduğu platolarda oturduğu yerden kalkmadan harikulade filmler üretiyor. Bakınız ‘tadından yinmez’ dediğimiz Ekşi Elmalar. Filmin neredeyse tamamı Dalyan’ın, Köyceğiz’in muhteşem doğasında çekildi. İşte bu güzelliklerin fark edilmesinde ön ayak olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, bölgenin ileri gelenleri ile DOKTOB Halkla İlişkiler Sorumlusu ve turizmci Fulya Okutur Hanımefendi, turizm zora girer girmez çareler arayıp, Hint Pazarı’na girmeyi akıl etti. Ve ne yaptı ettiler Bollywood ’un Yılmaz Erdoğan’ına Muğla ve yöresinde film çektirmeye ikna ettiler.

Dalaman, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz ‘e dikkat!

Yetkililerimize sorsanız varsa yoksa Antalya Yöresi derler. Peki tamam eyvallah ama bu memlekette bir de hemen yanı başındaki Muğla var. Coğrafyasıyla, turizmiyle, dağıyla, taşıyla, ovasıyla, doğal-çekici güzelliğiyle Muğla ve yöresinin bu film için dekor olması, Muğla’yı bambaşka bir yere taşıyacak. Bollywood’un çılgın yapımları zengin-fakir milyar milyar insana ve en mühimi bu kadar Hintli kardeşimize ulaşınca, tatili geçtim sırf görmek için bile Dalyan’a, Köyceğiz’e, Göcek’e, Marmaris’e, Fethiye’ye gelecekler. Yaratılacak potansiyeli düşünebiliyor musunuz? Zengin Hintliler’in düğünlerinin nasıl da şaşaalı olduğunu gayet iyi biliyoruz. İşte o paraya para demeyen Hintliler burada turizmimizi canlandıracak, yöre insanının çeşitlenen turizm hareketliliğinde cebi dolacak, daha da motive olacak. Ve eminim ki Sevgili Yılmaz Erdoğan ve Hint yapımcı dostları bu bölgede onlarca filme daha imza atacak. Ben bu Bollywood rüzgarının milyarlık Hindistan’da estireceği Köyceğiz-Marmaris Rüzgarı ’ndan acayip umutluyum. Elbette uçuşlardan, konaklamalara kadar Turizm Bakanlığı’nın ve özellikle Türk Hava Yolları’nın büyük kolaylık sağlaması gerekiyor. En azından bu bol para harcayan Hintli Dostlarımız’ı İsrail, Mısır, İspanya gibi aç gözlü dev rakip pazarlara kaptırmamamız adına… Hadi kolay gelsin!

Orada bir piyanist var, uzakta!

Cengiz İnal kardeşimin adını duyan var mı? Hiç sanmıyorum açıkçası. Kendisi eseriyle Avrupa’nın hatta dünyanın en önemli ödüllerinden birisini aldı Cengiz. ABD’den, Japonya’dan, İngiltere’den katılanların arasından sıyrılıp ödüle uzanıverdi. Eserini aldı, Viyana’ya gitti ve tüm dünyanın gözünün içine baka baka, herkesi kendisine hayran bıraka bıraka ‘Golden Key (Altın Anahtar) Piano Kompozisyon’ yarışmasında onlarca yeteneğin arasında Dünya İkinciliği’ne layık görüldü. Uluslararası Genç Sanatçılar kategorisinde dünya ikinciliği! Memleketi temsil etmek apayrı bir gurur vesilesi lakin tek kelime bile yazılıp çizilmemesi de kayda geçti elbette. Bunca hır-gür, bunca hoyratlık hüküm sürerken, sanat ve gerçek sanatçıya nadir değer verilirken Cengiz İnal’ın bu azmi ve mücadelesini takdirle karşılıyorum. Onu yetiştiren annesine babasına, öğretmenlerine sevgiler, saygılar sunuyorum!