Sertab’ın büyüleyici yolculuğu

Bazı insanlarla aynı çağda, ayna zamanda ve hatta aynı kentte yaşamak, onların sanatına bizzat tanıklık etmek, Tanrı'nın verdiği en güzel ve büyüleyici hediyelerden kuşkusuz.
Sertab’ın Müzikali' ni izlerken – aslında dinlerken- işte bu duyguları yaşadım. Sadece şarkılarının muhteşemliğinden değil sebep, sesinin ahengi, danslarındaki yaramaz kız edası, yıllardır tanık olduğumuz müzikal dehasını yansıtan eşsiz sesi ve güzelliği ile elbette, iyi ki aynı zamanda, aynı çağda, aynı kentte yaşıyorum bu kadınla dedim içimden. Dansçı ve müzisyen dostlarıyla Zorlu PSM Sahnesi'ni öyle güzel doldurdu ki bir kez daha hayran kaldım bu kadına. Şarkıları ilk gençlik yıllarıma bir bir götürürken beni, memleketin yıllar içindeki gidişatına da tanıklık ettik aslında. İlk çıkış şarkısı Sakin Ol'un sözlerine bir kez daha hasta oldum. Yeni versiyonu da gerçekten şahane. Sertab'ın müzikal yolculuğuna canlı canlı tanık olmanızı hararetle tavsiye ederim. Çünkü yıllar içindeki bu yolculukta, o sahnede biz de sahne önünde kendimizi arıyormuşuz aslında!
BU YARIŞLAR DÜNYA ÇAPINDA
Geçtiğimiz günlerde Çeşme açıklarında yine kelebeklerin dansı vardı. Artık gelenekselleşen ve bu yıl 3. Yapılan Arkas Aegean Link Regatta yarışlarında rüzgarı arkasına alan 56 tekne dalgalara karşı birincilik için kapıştı. Her yıl giderek artan bir ilginin olması son derece sevindirici açıkçası. Bu yarışlar için 500’ün üzerinde yarışçı da ter döktü. Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Sakız’da koşulan etap bu yıl kaldırılmıştı zira Yunan tarafındaki can sıkıcı ve uzayan bürokratik işlemlerin bunda katkısı epey büyük. Teknecilerin coşkusu Çeşme sokaklarında da kendisini gösterdi tabii ki. Ovacık – Çeşme hattındaki tüm koylarda takip edildi yarışlar. Özellikle belediyenin kol kanat germesi, yarışları daha anlamlı kıldı dyebilirim. Bernard Arkas ve ekibi bu hadiseyi çok ama çok önemsiyor. Bu yıl sadece Rusya’dan katılan bir tekne dikkat çekti. Şunu söylemem gerekiyor ki, özellikle katılımın önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla olması ve dünyada cazibe yaratacak bir organizasyona döneceğini öngörebiliyorum. Denizimizde, rüzgarımızda öylesine bir potansiyel var ki Bernard Arkas gibi öncü isimlerin bunu harekete geçirmesi önemli. Dünya çapında konuşulan ve takip edilen, her şeyden önemlisi de ilgi çeken, merak edilen yarışlara imza atmak Türkiyemiz’e de ayrı bir katma değer katacaktır. Böylelikle nitelikli turizmin de önü açılacaktır. Sıradaki heyecansa 27-29 Eylül’deki İzmir Arkas Körfez yarışı olacak. Bakalım orada hangi güzelliklere tanıklık edeceğiz?
SOĞUKÇEŞME SOKAĞI’NIN GÜZELLİĞİ BİR BAŞKA
İçinde yaşadığımız için güzellikleri kanıksıyor, fazla umursamıyoruz artık ya da unutuyoruz nasıl güzellikler içinde yaşadığımızı. İstanbul başlı başına bir alem ancak özellikle Ayasofya’sı,
Sultanahmet’i, meydanlarıyla, sokaklarıyla bir başka güzel ve büyüleyici. Ayasofya Müzesi ile Topkapı Sarayı arasına konumlanmış, surların dibine kurulu cumbalı, tarihsel evleriyle efsanevi Soğukşeşme Sokağı yenilenen görüntüsüyle bölgeye inanılmaz bir değer katmış. Tam bir instagramlık alan anlayacağınız. Fotoğraf çeken çekene. Sarnıç içinde hayat bulan büyüleyici atmosferiyle restaurant ve restorasyonu nihayetlenen bu evler bütünü, meydandaki – özellikle turistlerin büyük ilgi gösterdiği - Tarihi Hürrem Sultan Hamamı’nın hemen yanı başındaki Yeşil Ev olarak bilinen tarihi mekanla beraber dünyaca ünlü bir grubun, luxury segmenti tarafından işletilecek. Bu dünyadaki üst düzey nitelikle iş insanlarının, jet-set aleminin, zengin mi zengin turistlerin İstanbulumuz’a gelmesi demek ki özellikle gelmesini yürekten dilediğimiz profildeki insanları yeniden Şehr-i İstanbul’a çekmesi açısından hayli önemli. Önümüzdeki yıl hayata devreye girmesi beklenen Galataport’la beraber, Sultanahmet’teki bu dönüşüm İstanbulumuz’a hakettiği değeri katacaktır. Şimdiden hayırlı uğuru olsun.
Sertab’ın büyüleyici yolculuğu
Bazı insanlarla aynı çağda, ayna zamanda ve hatta aynı kentte yaşamak, onların sanatına bizzat tanıklık etmek, Tanrı'nın verdiği en güzel ve büyüleyici hediyelerden kuşkusuz.
Sertab’ın Müzikali' ni izlerken – aslında dinlerken- işte bu duyguları yaşadım. Sadece şarkılarının muhteşemliğinden değil sebep, sesinin ahengi, danslarındaki yaramaz kız edası, yıllardır tanık olduğumuz müzikal dehasını yansıtan eşsiz sesi ve güzelliği ile elbette, iyi ki aynı zamanda, aynı çağda, aynı kentte yaşıyorum bu kadınla dedim içimden. Dansçı ve müzisyen dostlarıyla Zorlu PSM Sahnesi'ni öyle güzel doldurdu ki bir kez daha hayran kaldım bu kadına. Şarkıları ilk gençlik yıllarıma bir bir götürürken beni, memleketin yıllar içindeki gidişatına da tanıklık ettik aslında. İlk çıkış şarkısı Sakin Ol'un sözlerine bir kez daha hasta oldum. Yeni versiyonu da gerçekten şahane. Sertab'ın müzikal yolculuğuna canlı canlı tanık olmanızı hararetle tavsiye ederim. Çünkü yıllar içindeki bu yolculukta, o sahnede biz de sahne önünde kendimizi arıyormuşuz aslında!
BU YARIŞLAR DÜNYA ÇAPINDA
Geçtiğimiz günlerde Çeşme açıklarında yine kelebeklerin dansı vardı. Artık gelenekselleşen ve bu yıl 3. Yapılan Arkas Aegean Link Regatta yarışlarında rüzgarı arkasına alan 56 tekne dalgalara karşı birincilik için kapıştı. Her yıl giderek artan bir ilginin olması son derece sevindirici açıkçası. Bu yarışlar için 500’ün üzerinde yarışçı da ter döktü. Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Sakız’da koşulan etap bu yıl kaldırılmıştı zira Yunan tarafındaki can sıkıcı ve uzayan bürokratik işlemlerin bunda katkısı epey büyük. Teknecilerin coşkusu Çeşme sokaklarında da kendisini gösterdi tabii ki. Ovacık – Çeşme hattındaki tüm koylarda takip edildi yarışlar. Özellikle belediyenin kol kanat germesi, yarışları daha anlamlı kıldı dyebilirim. Bernard Arkas ve ekibi bu hadiseyi çok ama çok önemsiyor. Bu yıl sadece Rusya’dan katılan bir tekne dikkat çekti. Şunu söylemem gerekiyor ki, özellikle katılımın önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla olması ve dünyada cazibe yaratacak bir organizasyona döneceğini öngörebiliyorum. Denizimizde, rüzgarımızda öylesine bir potansiyel var ki Bernard Arkas gibi öncü isimlerin bunu harekete geçirmesi önemli. Dünya çapında konuşulan ve takip edilen, her şeyden önemlisi de ilgi çeken, merak edilen yarışlara imza atmak Türkiyemiz’e de ayrı bir katma değer katacaktır. Böylelikle nitelikli turizmin de önü açılacaktır. Sıradaki heyecansa 27-29 Eylül’deki İzmir Arkas Körfez yarışı olacak. Bakalım orada hangi güzelliklere tanıklık edeceğiz?
SOĞUKÇEŞME SOKAĞI’NIN GÜZELLİĞİ BİR BAŞKA
İçinde yaşadığımız için güzellikleri kanıksıyor, fazla umursamıyoruz artık ya da unutuyoruz nasıl güzellikler içinde yaşadığımızı. İstanbul başlı başına bir alem ancak özellikle Ayasofya’sı,
Sultanahmet’i, meydanlarıyla, sokaklarıyla bir başka güzel ve büyüleyici. Ayasofya Müzesi ile Topkapı Sarayı arasına konumlanmış, surların dibine kurulu cumbalı, tarihsel evleriyle efsanevi Soğukşeşme Sokağı yenilenen görüntüsüyle bölgeye inanılmaz bir değer katmış. Tam bir instagramlık alan anlayacağınız. Fotoğraf çeken çekene. Sarnıç içinde hayat bulan büyüleyici atmosferiyle restaurant ve restorasyonu nihayetlenen bu evler bütünü, meydandaki – özellikle turistlerin büyük ilgi gösterdiği - Tarihi Hürrem Sultan Hamamı’nın hemen yanı başındaki Yeşil Ev olarak bilinen tarihi mekanla beraber dünyaca ünlü bir grubun, luxury segmenti tarafından işletilecek. Bu dünyadaki üst düzey nitelikle iş insanlarının, jet-set aleminin, zengin mi zengin turistlerin İstanbulumuz’a gelmesi demek ki özellikle gelmesini yürekten dilediğimiz profildeki insanları yeniden Şehr-i İstanbul’a çekmesi açısından hayli önemli. Önümüzdeki yıl hayata devreye girmesi beklenen Galataport’la beraber, Sultanahmet’teki bu dönüşüm İstanbulumuz’a hakettiği değeri katacaktır. Şimdiden hayırlı uğuru olsun.