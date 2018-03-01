Şeker hastalığına çare ameliyat mı ?    

- Ameliyatla.

- Ne ameliyatıdır bu?

- Metabolik cerrahi ameliyatı.

Bu sorunun yanıtını duyduğum da çok şaşırdım açıkçası. Gerçekten olabilir miydi bu? Çünkü ‘şeker hastalıklarına ameliyatla müdahale mevzusunu duydum mu acaba?’ diye düşünürken, “vücudun ikinci beyni ince bağırsağın üst kısmıyla alt kısmını değiştiriyoruz ve şeker hastalığını bitiriyoruz” dedi Prof. Dr. Alper Çelik. İddiası o yönde. Prof. Çelik, Metabolik Cerrahi Derneği Başkanı. Çalışkan ötesi, işini seven bir cerrah. Türkiye’de 12 parmak bağırsağına müdahale ile metabolik cerrahi ameliyatı yapan dünyadaki sekiz cerrahtan biri. Bu alanda Japonya’dan Brezilya’ya kadar eğitim almadığı yer kalmamış.

“Yani bu ameliyat sonrası iğneye, insülin, ilaçlara, haplara vs. hiçbirşeye gerek kalmayacak öyle mi? Ameliyat şeker hastalığını anında bitirecek mi?” diye sorduğumda gayet net bir şekilde ‘Evet’ diyor. Şaşırtıcı bir hadise değil mi? Tam 10 senedir de bu ameliyatları Türkiye’de gerçekleştiriyormuş. Ve “sonuçlar gayet iyi” diyor Prof. Dr. Alper Çelik.







Metabolik cerrahi ve Obezite cerrahi farkı

Aslına bakarsanız metabolik cerrahi, obezite cerrahi ameliyatlarının bir benzeri gibi algılanıyor ama o iş öyle değilmiş. Birbirinden ayrıldıkları birçok fark var mesela. Bu ameliyatlar sayesinde hasta kilo verdiği gibi, birçok rahatsızlığına da çare bulunabiliyor. Metabolik rahatsızlıklar, ciddi organ hasarı, iş kaybı ve önemli maddi kayıpların yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına da sebep oluyor. İşte bu hastalıklar, ameliyatla tedavi edilmesi metabolik cerrahi konusu içinde yer alıyor.

Fark şu: Obezite cerrahide sadece kilolu insanlar tedavi edilirken, metabolik cerrahide, şeker, uyku apnesi, düzgün beslenme için vücudun tekrar sağlıklı haline getirilmesi gibi bir çok metabolik rahatsızlık tedavi ediliyor. Son derece mühim bir ameliyat anlayacağınız.

Bir diğer fark ise ‘Metabolik Cerrahi’ uygulamalarının ciddi kilo problemi olmayan tip 2 diyabet hastalarında da kilo kaybından bağımsız olarak bu hormonsal düzeni değiştirebilme ve bu sayede kan şekeri kontrolü üzerine olan olumlu etkileri. Bu operasyon, diyabetin getirdiği hipertansiyon, ellerde ve ayaklarda yanma ve karıncalanma, ayak ülserleri, böbrek sorunları, uyku apnesi, kalp damarlarındaki ve karaciğerdeki hasarlar, kolesterol ve trigliserid yüksekliği gibi sorunları da tamamen yok ediyor ya da büyük oranda düzeltiyormuş. İddia bu yönde. Profesör Çelik’in söylediğine bakılırsa, obezite ameliyatlarında hastalar, yaklaşık bir ayda günlük yaşamlarına dönerken metabolik ameliyatta bu süre 10 güne kadar düşüyormuş. Meraklıları için internet adresi : http://www.metabolikcerrahi.com

Melis Sökmen’le Bulutların Üzerinde



Melis Sökmen’den caz tınılarını dinlemek bir başkadır. Sesi, tavrı, tarzı bir başkadır çünkü. Sahnesi şahanedir. Seyircisiyle diyaloğu kusursuzdur. Su gibi berrak sesinde dakikalar nasıl geçiyor anlamazsınız. O yüzden diyorum ki Melis Sökmen’le Akustik Caz’ın keyfini çıkarmak için şimdi tam zamanı.



Nasıl yani? diyorsanız anlatayım. Hilton İstanbul Bomonti’nin 34. katında yer alan ve özellikle akşamları eşsiz bir şehir manzara sunan Cloud 34, Mart ve Nisan ayları boyunca her Cumartesi gecesi, güçlü sesi ile gönüllerde yer eden Melis Sökmen’in müzik ziyafetine sahne olacak. Geniş müzik yelpazesinin bir nedeni de farklı dillerde şarkılarını söylemesi. Düşünsenize Caz, R&B, Latin, Soul, Blues… ve Melis Sökmen. Gerçekten çok heyecanlandırıcı bir hadise.



İlk gecesi 3 Mart Cumartesi gecesi. Caz dünyasında uluslararası kabul görmüş; Billy Paul, Tony Jones, Michael Brown, Billy Cobham, Tony Jones, Yvonne Sanchez ile aynı sahneyi paylaşmış usta bir isim Sökmen. Kesinlikle Türkiye’nin en güçlü pop caz vokallerinden biri Melis Sökmen’i canlı canlı dineleme fırsatı varken kaçırmayın derim. Ha bu arada Cloud 34’te Akustik Cazla kulaklarınızın pasını silerken, Asya mutfağının eşsiz lezzetlerine kesinlikle hayran kalacaksınız.