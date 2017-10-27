Onlar bir dünya devi, Pitch Black Process

Onların dünya çapında büyük bir hayran kitlesi var. Çünkü onlar dünya çapında haklı bir üne sahip. İşlerini çok ama çok iyi yapıyorlar. Fena halde yetenekli, müziğe saygılı, şarkıları evrensel nitelikte olan muhteşem müzisyenler.

Onlar, Türk Metali’nin sancağını dalgalandıran Pitch Black Process. Bahse konu olan grup “Güzel İzmir’imiz” i ‘metal’ olarak Avrupa sınırlarına ulaştıran, müziğiyle Türkiyemiz’in Avrupa’ya açılan kapısıdır. Metal yorgunluğu olmayan her daim dinamik, genç bir gruptan söz ediyorum. Mesela ‘Derin’ albümüne koydukları ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’ coverı on numara beş yıldız güzellikte. Aynı şekilde pek tabii ki de ‘Halil İbrahim sofrası’. Fevkalade. Bravo diyorum. Vokal şahane, enstrümanları coşturan elemanlar kusursuz. Memleketten çıkan ve özelde İzmir’den boy veren sayılı ve orijinal metal gruptan biri. Sayıları çoğalır inşallah. Çünkü yaptıklarını görünce, duyunca ayrı bir keyif, bambaşka bir haz duyuyorum. Karşıyaka’nın medarıiftiharı.

AVRUPA’YA ‘TÜRKÇE METAL’İ DUYURDULAR

‘Derin’ Daniel Bergdstrand dokunuşlarını hayli hissettiğimiz sağlam bir prodüksiyon. Bu albüm İsveç’te, Dugont’ta kaydedildi. Gitarlar dolgun, davul tonu neredeyse kusursuz. Bu albümde Türkçe de ilk kez kullanıldı. Bu da albümün paylaşılabilirliğini bir hayli arttırdı tabii. İşlerine saygısı olan insanlara bayılıyorum ve Türkçe’yi hayli güzel bir şekilde metale uyarlamalarına da. Grup elemanı Emrah Demirel, “neredeyse 20 yıldır yürünen bu zorlu yolda, çıtayı hep daha yukarı koyduk. Amacımız yurt dışında, özelde Avrupa coğrafyasında "Türk" adını duyurmak ve Türkler’in de bu alanda var olduğunu göstermek” diyor. Bir sanatçı daha ne yapabilir ki. Sazı sözü siyasetçiye verirseniz kırabiliyor, yerle yeksan edebiliyor, o sazı üzebiliyor. Ama işte işini hakkıyla yapan bir grup sanatçı memleketi için yollara düşüp, bayrağı göğe çekerek, sanatıyla Türkiye’nin güzelliğini, çeşitliliğini anlatıyor. Şimdi onlar dördüncü albümleriyle beraber müziklerini Avrupa’nın yanı sıra memleket insanına da sevdirmek ve yayabilmek.

ANADOLU’NUN TINILARI METALDE YAŞIYOR

Aşık Veysel’in, Neşet Ertaş’ın, Barış Manço, Cem Karaca’nın yetiştiği bu topraklarda şimdi bu metalci kardeşlerimde boy veriyor iyiden iyiye. Avrupa’nın dört bir yanındaki kentlerde, başkentlerde konserlerin aranılan grubu Pitch Black Proces. Bazen en ciddi toplantılarda bile mesela Baltık-Kara Deniz Ekonomik Forumu gibi toplantılarda başbakanlara, bakanlara konser erebiliyorlar. Onlar albümü yaparken, "farklı, özel, yenilikçi" şiarından yola çıkmışlar ama albüm dinleyicisiyle buluştuktan sonra dünyanın en büyük metal dergilerindeki değerlendirmelerde bile "unique" kelimesinin kullanılması onların bu yolda dünya çapında olduklarını bir kez daha teyit etti. Helal olsun size PBP. Desteğimiz her zaman, her yerde, hep sizinle.