O, servetini eğitime bağışlayan bir neferdi

Kendine has üslubu ve ses ahengiyle tam bir efsaneydi Safiye Ayla. Duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla ‘sanatçı kime denir?’ diye sorulduğu zaman verilen cevaptı adeta. Tastamam bir örnek sanatçıydı.
Sadece Türkiyemiz’de değil, dünyada da böyleydi emin olun. Çünkü elimde belgeler var. Mesela, Safiye Ayla Targan Hanımefendi “Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir” diyerek, Türk Gençliği’nin eğitimi için ülkesine en büyük hizmetlerden birini yaparak tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlamıştı. Safiye Ayla ‘nın 1968’de yaptığı vasiyeti ile 1999-2000 eğitim öğretim yılından bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı 650’yi aştı. Toplam burs sayısı ise 1692 oldu. Muhteşem değil mi! %60’ı kız olan bu öğrencilerden 43 tanesi halen burs alıyor. Bir de bu öğrenci kardeşlerimiz Türkiye’nin çeşitli illerindeki 58 üniversitede okuyorlar. Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla ölümünün 21. yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından anıldı.
ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİ SESLERDENDİ
“Safiye Ayla’yı Anma Etkinlikleri Haftası” kapsamında, ilham veren ‘Türk Kadını’ ikonu olarak görülen sanatçının Taksim Sıraselviler’deki Ayla Apartmanı’nda bulunan 10 numaralı evinde, sanatçının 90 yıllık yaşamında biriktirdiği gazete kupürü ve belgelerle hazırlanan ve hayatından kısa kesitlerin yer aldığı ve onun bağışçı yönünü anlatan “Muganniye Safiye” belgeselini izledik. Bu belgeselin en önemli özelliği kendisinin bağışlarıyla eğitim gören çocukların ve bursiyerlerin rol almasıydı. Ne kadar gurur verici ve göz yaşartıcı değil mi !? Safiye Ayla’yı TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ‘nın ağzından dinlemek de bir başkaydı. Zira öksüz olmasına ve yoksulluk içinde büyümesine rağmen Ayla, yorulmadan, yılmadan başarıya ulaşmış, sesiyle, duruşuyla Ulu Önder Atatürk’ün büyük beğenisini kazanmış, Türkiye’nin her yerinde sevgiyle kucaklanmış önemli bir sanatçı olmuştu. Başkan Yırcalı’nın “O’nun ismini yaşatmak, feyz verdiği gençlerimize o’nu anlatmak, tanıtmak öncelikli görevlerimizdendir” derken TEV gibi kurumların Türkiyemiz için ve elbette uluslar için ne denli hayati öneme sahip olduklarını bir kez daha düşündüm. Ziyarete açılan Safiye Ayla’nın Evi de ziyaretçi akınına uğradı. Sanatçının özel eşyalarının ve gardrobundan en seçkin kıyafetlerin yer aldığı çok özel bir atmosfer oluşturulmuştu. Tam anlamıyla zamanda yolculuk. Hem de safiye Ayla’yla birlikte. Bize işte böylesi sahip çıkmalar yakışır. Bravo Türk Eğitim Vakfı’na, bravo Safiye Ayla’nın bursuyla hayata tutunan bütün insanlara
O, servetini eğitime bağışlayan bir neferdi
Kendine has üslubu ve ses ahengiyle tam bir efsaneydi Safiye Ayla. Duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla ‘sanatçı kime denir?’ diye sorulduğu zaman verilen cevaptı adeta. Tastamam bir örnek sanatçıydı.
Sadece Türkiyemiz’de değil, dünyada da böyleydi emin olun. Çünkü elimde belgeler var. Mesela, Safiye Ayla Targan Hanımefendi “Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir” diyerek, Türk Gençliği’nin eğitimi için ülkesine en büyük hizmetlerden birini yaparak tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlamıştı. Safiye Ayla ‘nın 1968’de yaptığı vasiyeti ile 1999-2000 eğitim öğretim yılından bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı 650’yi aştı. Toplam burs sayısı ise 1692 oldu. Muhteşem değil mi! %60’ı kız olan bu öğrencilerden 43 tanesi halen burs alıyor. Bir de bu öğrenci kardeşlerimiz Türkiye’nin çeşitli illerindeki 58 üniversitede okuyorlar. Yaşamını müziğe, tüm malvarlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla ölümünün 21. yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından anıldı.
ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİ SESLERDENDİ
“Safiye Ayla’yı Anma Etkinlikleri Haftası” kapsamında, ilham veren ‘Türk Kadını’ ikonu olarak görülen sanatçının Taksim Sıraselviler’deki Ayla Apartmanı’nda bulunan 10 numaralı evinde, sanatçının 90 yıllık yaşamında biriktirdiği gazete kupürü ve belgelerle hazırlanan ve hayatından kısa kesitlerin yer aldığı ve onun bağışçı yönünü anlatan “Muganniye Safiye” belgeselini izledik. Bu belgeselin en önemli özelliği kendisinin bağışlarıyla eğitim gören çocukların ve bursiyerlerin rol almasıydı. Ne kadar gurur verici ve göz yaşartıcı değil mi !? Safiye Ayla’yı TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ‘nın ağzından dinlemek de bir başkaydı. Zira öksüz olmasına ve yoksulluk içinde büyümesine rağmen Ayla, yorulmadan, yılmadan başarıya ulaşmış, sesiyle, duruşuyla Ulu Önder Atatürk’ün büyük beğenisini kazanmış, Türkiye’nin her yerinde sevgiyle kucaklanmış önemli bir sanatçı olmuştu. Başkan Yırcalı’nın “O’nun ismini yaşatmak, feyz verdiği gençlerimize o’nu anlatmak, tanıtmak öncelikli görevlerimizdendir” derken TEV gibi kurumların Türkiyemiz için ve elbette uluslar için ne denli hayati öneme sahip olduklarını bir kez daha düşündüm. Ziyarete açılan Safiye Ayla’nın Evi de ziyaretçi akınına uğradı. Sanatçının özel eşyalarının ve gardrobundan en seçkin kıyafetlerin yer aldığı çok özel bir atmosfer oluşturulmuştu. Tam anlamıyla zamanda yolculuk. Hem de safiye Ayla’yla birlikte. Bize işte böylesi sahip çıkmalar yakışır. Bravo Türk Eğitim Vakfı’na, bravo Safiye Ayla’nın bursuyla hayata tutunan bütün insanlara