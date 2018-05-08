O şampiyona Türkiyemiz’e gelecek!

Sayın Revna Demirören’in özgüvenli heyecanına, içi içinden taşacakmış gibi koşuşturmacasına tanık oldukça anladım ki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adım adım Türkiyemiz’e geliyor. Karar Eylül’de açıklanacak ama şimdiden vatana millete, en önemlisi de gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Çünkü tutkuluyuz, coşkuluyuz, eksiğimiz yok artımız var. Malumunuz UEFA EURO 2024 için en güçlü aday Türkiye. Sloganımız, ‘Share Together’ yani ‘Birlikte Paylaşalım’. UEFA’ nın bu sefer ki en önemli kriterlerinden biri, şampiyonayı emanet edeceği ülkedeki toplumun dört elle bu işe sarılıp, inançla, istekle, el ele vererek şampiyonaya ev sahipliği yapmak. Yani toplumun isteğini ve azmini görmek istiyorlar. İşte bu nedenledir ki, kadını erkeği, genci yaşlısı toplumun her kesiminden ‘biz bu şampiyonayı kesinlikle istiyoruz kardeşim’ kararlılığında bir duruş bekleniyor UEFA tarafından. Son derece güzel değil mi ? Avrupa’nın en modern futbol komplekslerinden biri olan Riva’daki TFF Hasan Doğan Tesisleri gibi kulüplerimizin de yaptığı yatırımlarla şahane alt yapısı olan tesislerimiz ve elbette statlarımız mevcut bu ülkemizde. Şimdi tüm bu artıların yanına “Birlikte Paylaşalım” dersek buna bir de kadınlarımızdan, gençlerimizden, çocuklarımızdan yüzde yüz destek alırsak o finaller buraya, bu kadim topraklara gelir arkadaş.

UEFA EURO 2024 NEDEN TÜRKİYEMİZ’E GELMELİ?

UEFA EURO 2024 ev sahipliğinin bize verilmesi demek, memleketin gençleri için bulunmaz bir nimet demek. Zira Türkiyemiz’in yüzde 28,7 ‘si tam anlamıyla genç nüfus. İşte bu gençlerimiz için eşi benzeri görülmemiş bir ilham kaynağı olacak ve ‘Türkiye futbol oynuyor’ projesinin ileri bir safhaya taşınmasına ön ayak olacak bu finaller. Yani gençlerimize, çocuklarımıza ilham verecek bu şampiyona. Öte yandan, malumunuz üzere memleketimiz tam bir köprü konumunda. E bir taraftan da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi. Dolayısıyla diğer aday ülkelerden daha fazla alanı kucaklayan bir noktada bulunan Türkiyemiz’e ulaşımında bir hayli kolay olması, bütün futbol meraklılarını ülkemize çekecek. Turizm şahlanacak, esnafın, vatandaşın, şirketlerin yüzü gülmek bir yana kahkaha atacak. Bir taraftan da memleketimizin misafirperverliğini göstermenin yanı sıra eşsiz tarihini de anlatma ve yaşatma fırsatı bulacağız gelen konuklara. Pek tabii ki ev sahipliği yaptığımız mültecilerin ülkemize uyumunu da hızlandıracak EURO 2024 heyecanı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Eskişehir, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, Trabzon işte bu heyecana ev sahipliği yapacak. Kabul görmesi halinde diğer yatırımlar bir yana sadece ulaşımda tam 1 milyar Euroluk yatırımın önü de açılmış olacak. Şahane değil mi!?

EL ELE VERİRSEK BAŞARIRIZ!

İşte tüm bunlar nedeniyledir ki; “Biz kadınlar futbolu da biliriz, ofsayttan da anlarız... Dolayısıyla UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na en güzel ev sahipliğini de yapabiliriz...” diyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in işi sahiplenmesi son derece önemli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ve elbette Sayın Bakan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın bizzat destek vermesi takdire şayan, İngiltere ve tüm dünyada adını duyuran ve hatta moda dünyasına adını altın harflerle yazdıran moda tasarımcısı Zeynep Kartal ve ekibinin döktüğü ter hayli mühim. Birlikte olursak, el ele verip, gönül gönüle verip desteğimizi esirgemezsek, yaptıklarımızla, yapacaklarımızla bu işe olan inancımızı sergilersek kesinlikle eminim ki UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası coşkusunu bu kadim topraklarda hep beraberce yaşarız. O yüzdendir ki, Haydi Türkiyem Birlikte Paylaşalım!

Ayrıntılı bilgi için; http://www.euro2024adayiturkiye.com/Euro2024Adaylik/?dil=tr