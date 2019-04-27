KKTC tarihi ve doğasıyla seni çağırıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz’in incisi, gözümüzün bebeği. Stratejik önemi ise tartışılmaz. Tarih boyunca bu özelliğini hep korudu, her zaman da koruyacak.
Vatandaş Kıbrıs’ın bilinmeyen değerlerini ve efsanelere konu olan güzelliklerini keşfettikçe turizm firmaları da adaya özgü şahane kampanyalar başlatıyor. Bu açıdan bu yıl Türk Turizmi ne denli canlı olacaksa, bu canlılık Kuzey Kıbrıs’a da yansıyacak gibi gözüküyor. En azından gönlümüz ve isteğimiz bu yönde. Muhteşem tesisleri, eşsiz denizi ve doğası bu ilgiyi fazlasıyla hak ediyor çünkü. Evet deniz, kum, güneş tatil anlayışımızın değişmezi. Ancak, bununla beraber tarihsel dokunun böylesi öne çıktığı, yöresel ve doğal lezzetlerin kendini cömertçe sunduğu çok az yer vardır dünyada.
Eşsiz tarihi ile Kıbrıs bir başka ada
Öyle ki; geçmişi M.Ö 11. yy’a dayanan Bronz Çağı sonlarında kurulmuş Salamis Antik kenti buna en güzel örneklerden biri. Beşparmak Dağları’nın yamacında kurulan Roma Dönemi’ne ait Bellapais Manastırı ise mutlaka ziyaret rotanızda olması gereken bir yer. St. Hilerion Kilisesi ise Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’e ilham veren 700 metre yükseklikte bulunan eşsiz bir diğer tarihi yapı. İçerisinde bir kaçış tüneli de bulunan ve dönem mimarisinin çok ötesinde inşa edilmiş Mavi Köşk ise geçmiş hafızamıza sahip çıkmamız için mutlaka görmemiz gereken bir tarihi yapı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’ın anlatımlarına bakılırsa bu yıl KKTC için tam anlamıyla altın yıl olacak. Çünkü, ‘hadi gidelim’ diyerek bir çok yurttaşımızın Kuzey Kıbrıs’ı tatil destinasyonlarına eklediklerini gayet iyi biliyorum.
KKTC Turizm Bakanı’nın sözleri çok önemli
Kıbrıs insanının samimi, içten misafirseverliğiyle bizlerin ada toplumuyla kaynaşmasının da en önemli yolu bu tatiller. Kimlikle seyahat edebildiğimiz Akdeniz’in cenneti KKTC, bizim için bir yurtiçinde bir destinasyon aslında. Jolly’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da, bu özelliğe dikkat çekerek aynı para birimini kullanan, aynı kültüre sahip KKTC’yi vatandaşların bir yurt içi seyahat olarak görmesi gerektiğinin altını kalın kalın çiziyor. Bu aşamada ise havayolu şirketlerinin sefer sayılarının arttırması ada turizmine yapılacak en büyük katkı olacak. Bence ne yapıp edin, Kuzey Kıbrıs’ı tatil destinasyonlarınızın arasına yazın. Kesinlikle pişman olmazsınız.
KKTC tarihi ve doğasıyla seni çağırıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz’in incisi, gözümüzün bebeği. Stratejik önemi ise tartışılmaz. Tarih boyunca bu özelliğini hep korudu, her zaman da koruyacak.
Vatandaş Kıbrıs’ın bilinmeyen değerlerini ve efsanelere konu olan güzelliklerini keşfettikçe turizm firmaları da adaya özgü şahane kampanyalar başlatıyor. Bu açıdan bu yıl Türk Turizmi ne denli canlı olacaksa, bu canlılık Kuzey Kıbrıs’a da yansıyacak gibi gözüküyor. En azından gönlümüz ve isteğimiz bu yönde. Muhteşem tesisleri, eşsiz denizi ve doğası bu ilgiyi fazlasıyla hak ediyor çünkü. Evet deniz, kum, güneş tatil anlayışımızın değişmezi. Ancak, bununla beraber tarihsel dokunun böylesi öne çıktığı, yöresel ve doğal lezzetlerin kendini cömertçe sunduğu çok az yer vardır dünyada.
Eşsiz tarihi ile Kıbrıs bir başka ada
Öyle ki; geçmişi M.Ö 11. yy’a dayanan Bronz Çağı sonlarında kurulmuş Salamis Antik kenti buna en güzel örneklerden biri. Beşparmak Dağları’nın yamacında kurulan Roma Dönemi’ne ait Bellapais Manastırı ise mutlaka ziyaret rotanızda olması gereken bir yer. St. Hilerion Kilisesi ise Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’e ilham veren 700 metre yükseklikte bulunan eşsiz bir diğer tarihi yapı. İçerisinde bir kaçış tüneli de bulunan ve dönem mimarisinin çok ötesinde inşa edilmiş Mavi Köşk ise geçmiş hafızamıza sahip çıkmamız için mutlaka görmemiz gereken bir tarihi yapı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’ın anlatımlarına bakılırsa bu yıl KKTC için tam anlamıyla altın yıl olacak. Çünkü, ‘hadi gidelim’ diyerek bir çok yurttaşımızın Kuzey Kıbrıs’ı tatil destinasyonlarına eklediklerini gayet iyi biliyorum.
KKTC Turizm Bakanı’nın sözleri çok önemli
Kıbrıs insanının samimi, içten misafirseverliğiyle bizlerin ada toplumuyla kaynaşmasının da en önemli yolu bu tatiller. Kimlikle seyahat edebildiğimiz Akdeniz’in cenneti KKTC, bizim için bir yurtiçinde bir destinasyon aslında. Jolly’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da, bu özelliğe dikkat çekerek aynı para birimini kullanan, aynı kültüre sahip KKTC’yi vatandaşların bir yurt içi seyahat olarak görmesi gerektiğinin altını kalın kalın çiziyor. Bu aşamada ise havayolu şirketlerinin sefer sayılarının arttırması ada turizmine yapılacak en büyük katkı olacak. Bence ne yapıp edin, Kuzey Kıbrıs’ı tatil destinasyonlarınızın arasına yazın. Kesinlikle pişman olmazsınız.