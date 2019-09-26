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Murat Güloğlu

Murat Güloğlu

gulogluguloglu@gmail.com

Kirletme, temiz tut!

26 Eylül 2019

Maalesef pisletiliyor ki temizleme ihtiyacı duyuluyor.

Ne acı değil mi? İnsan yaşadığı yeri, coğrafyayı, yaşadığı, nefes aldığı coğrafyayı kirletir mi? Hani ‘temizlik imandandı’, hani ‘aslan yattığı yerden belli olurdu’ ama işte olmuyor, olamıyor. Başta söylediğim gibi birileri duyarsızca pisletiyor ki, kimileri de temizleme ihtiyacı duyuyor. Hafta sonu Çeşme, Alaçatı’daki doğa harikası Delikli Koy’daydım. Sezon artık nihayetlenmiş. Kimsecikler yok plajlarda. Hava güneşli ama Alaçatı’nın rüzgarına yürek dayanmaz.  Gitme amacım deniz, güneş değil temizlikti. Üstelik ‘Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü’nde. Öyle bir temizlik yaptık ki Delikli Koy’da, Gönüllü Dostu Araslar’la tam 230 kg atık malzeme topladık. Düşünebiliyor musunuz hadisenin büyüklüğünü! TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ve Aras Kargo işbirliğinin 4. Yılı bu yıl. Bu dört yılda da dört tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırmışlar. Şahane bir ortaklık anlayacağınız. Çevreyi koruma ve daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle 4 yıldır Türkiye’nin kıyılarını temizleyen gönüllülerin çocuklarıyla bu etkinliğe katılmaları hayli elzem. Çünkü ağaç yaşken eğiliyor. Keşke çevreyi kirletenler de başta kendileri olmak üzere, çocuklarına da bu bilinci aktarsalar dünyamız, Türkiye’miz, doğamız cennetten bir köşe olurdu emin olun.

ÇEVRE DUYARLILIĞI ŞART

Benim de destek verdiğim çevre temizleme hareketinde sadece Çeşme Deliklikoy’da 11 kilogram kağıt, 104,5 kilogram plastik, 50 kilogram metal, 64,5 kilogram cam atık ve 5 bin 200 sigara izmariti olmak üzere toplam 230 kilogram atık toplandı. Gerçekten inanılmaz. Yani, 11 kg kağıtla 275 litre su kurtarıldı, 50 kilogramlık metalle 65 kilogramlık hammadde ve 67 kilogramlık camla 6,7 litre petrol hammaddesi geri dönüşümü sağlandı. Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi’nde şimdiye kadar 500’den fazla şirket çalışanı ve ailelerinin gönüllü katılımıyla Kınalıada, Büyükada, Burgazada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Bursa Dağyenice Gölet alanı kıyılarını temizlediler. Bu kapsamda iki tane çok önemli uluslararası ödül de kazandılar. Her bir kardeşimizin ellerine sağlık. Bu hareketin hepimize örnek olması dileğiyle! Çünkü, gelecek bizim, gelecek hepimizin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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