Kınalı Eller, 8 Mart ’ta Hilton Bosphorus’ta!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanacağı en iyi yerlerden biri kesinlikle Hilton Bosphorus. Çünkü Adana Salmanbeyli Köyü’nün marifetli emekçi kadınları hünerlerini sergilemek üzere 8-9-10 Mart tarihlerinde Hilton Bosphorus ’ta olacak.

Adana ’dan 30 kadın yöresel lezzetleri geleceğe taşımak için efsanevi Lalezar Meyhanesi’nde, “Yerel Mutfak Global Lezzet” kapsamında, Adana’nın, patlıcan güveç, kuzu şiş kebap, kuru patlıcan dolması gibi en beğenilen yemeklerini ve mezelerini özel bir menü ile misafirlerine sunacak.

KADIN KOOPERATİFLERİNE EN GÜZEL ÖRNEK





“Yerel Mutfak Global Lezzet” konseptiyle Mart’a ve İlkbahar’a merhaba diyecek olan Lalezar Meyhanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü fırsat bilerek Adana Salmanbeyli Kadınları ’na açtı kapılarını. Peki kim bu kadınlar? Efendim bu kadınlar örgütlü kadınlar. Şöyle ki, Anadolu Kadını ’nın ekonomik yönden kalkınması, bu kadim toprakların unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılması gerekiyor.

İşte bu nedenledir ki böylesi kutsal bir amaçla kurulan ve markalaşmayı hedefleyen Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi ’ne tam destek vermemiz gerekiyor. Zaten 8-9-10 Mart tarihlerindeki buluşmada mutfak işte kooperatiften dört kadın temsilciye emanet edilecek.

ADANA YÖRESEL LEZZETLER 8-9-10 MART’TA!

Adana Salmanbeyli Köyü’ndeki 30 kadının içinde bulunduğu bu oluşum özellikle pişirme, hijyen ve sunum teknikleri konusunda 2 yıl eğitim aldılar. Lalezar Meyhanesi’nin orijinal menüsüne ilaveten 8-9-10 Mart tarihlerinde misafirlere sunulacak “Adana Yöresel Lezzetler” menüsü de işte bu titizlikle hazırlandı. Adana’ya özgü patlıcan güveç, kuzu şiş kebap, nohutlu patlıcan dolması, bartavit, paşa öfelemeci, teretür, muhammara gibi eşsiz tatlardaki yemek ve mezeler ile karakuş ve taş kadayıf tatlılarından oluşan özel bir seçki masalarda olacak. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü en güzel şekilde kutlanmış olacak. Bu arada Kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri geleceğe taşımak misyonuyla hayata geçirilen “Yerel Mutfak Global Lezzet” Lalezar Meyhanesi’nde belirli aralıkla devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için http://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/istanbul/hilton-istanbul-bosphorus/

KAYGISIZ DOSTLARIN ARASINDAYIZ

Söz hazır yeme-içme, yeni nesil restaurant ve meyhanelerden açılmışken Ankara’da, Çayyolu’nda geçen hafta kapılarını açan Kaygısız Meyhanesi’ne götürmek istiyorum sizi. Geçen hafta sonu gittiğim Başkent’te bildiklerimin, gördüklerimin haricinde farklı bir yere gitmek istiyorum dediğim de bu işlerin piri Adnan Şahin ağabeyim Kaygısız’ı hiç düşünmeden tavsiye etti. Meze ağırlıklı şahane bir mekan. Nezih, sıcak, ambiyansı Başkent insanına yakışır güzellikte. Klasik evet güzeldir ama Kaygısız gibi mekanlar açılıp da var oldukça mutfağımızın kalitesi de güzelleşecek, yenilenecek. Ha bu arada Çayyolu’ndaki demişken şöyle bir durmak gerek. Çünkü mekanlar adeta uçmuş gitmiş burada. Bir başka dünya olmuş. Her bir ağız tadına ayrı ayrı hitap eden mekanlar. Giderseniz şehre uzak demeyip mutlaka gidin Çayyolu’na ne dediğimi anlarsınız.

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