Kars, çocuk kahkahalarıyla yankılandı!

Bu eşsiz şehri ziyaretimin en önemli sebebi çocuklardı aslında. Türkiye’nin taa bir ucundaki gözleri çakmak çakmak çakan, zehir gibi sorularıyla beni bir kenara sıkıştıran, mutlu olmak için çok büyük istekleri olmayan akıllı, zeki ve naif çocuklarla… Ocak 2008’den bu yana Sadri Alışık Kültür Merkezi ile Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak yüzlerce temsil sahneleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu hafta Kars İl Kültür Merkezi’nde şahane oyunlarını sergilediler. Hep birlikte ‘La Fonten Orman Mahkemesinde’ oyununu izledik. Çok uzun zamandır bu kadar çok çocukla bir aktivitede olmadığımı farkettim. Gerçekten şahaneydi. İnanılmaz kahkahalar, koltuklardan yükselen çığlıklar, oyuncularla bağıra çağıra konuşmalar, oyuna bizzat dahil olmalar eşsizdi. Çocukların pür, saf halinin insanlığın en gelişmiş hali olduğuna inananlardan olduğum için müthiş keyif aldım bu bilmiş bücürlerden.

Aktivitesi az, sanat için gideni neredeyse hiç olmayan, hayatın renklerine, sanatın doğurganlığına suskun kalmış Kars gibi illerimize daha sık gitmeli, özellikle oradaki çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yaşam enerjisi aşılamalıyız. Ruh dünyalarındaki renklerle alışverişe girmeliyiz. Neşelerine neşe, coşkularına coşku olmalıyız. Birbirimizden alacağımız o kadar çok şey var ki! Özellikle küçücük yerlerde yaşamanın, oralarda büyümenin, o ıssızlıkta gelişmenin ne olduğunu çok ama çok iyi bildiğim için şunu açık ve net söyleyebilirim ki, bu hafta sonu, o tiyatroyu izleyen bir çocuk artık eskisi gibi olmayacak. İşte o yüzdendir ki o Kars’lı çocuklar adına Sadri Alışık Kültür Merkezi ile Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’na çok ama çok teşekkür ederim.

TORUN SADRİ ALIŞIK İŞ BAŞINDA

Bu projenin en önemli isimlerinden biri de Yeşilçam’ın efsane ismi Sadri Alışık’ın torunu Sadri Alışık. Sadri kardeşimin çalışma azmini, çocuklara yönelik mütevazı duyarlılığını gördükçe helal olsun diyorum. Ailesine yakışan şahane bir insan, torun Sadri. Gerçekten bravo. On yıldır devam eden bir proje bu. Bu süre içinde de 155 bin kişiye ulaşılmış. Onlara dokunarak, o çocukların gözlerinin içine bakarak çevre bilinci aşılamak, onları vatana, millete, ağaca, ormana duyarlı birer vatan evladı olarak geleceğe hazırlamak hiç de kolay değil dostlar. Sebat etmek, azmetmek, bu işe zaman ayırmak, bütçe ayırmak kolay iş değil. Hangi babayiğit yapıyorsa helal olsun demek gerek. Anadolu’nun kırsalında kim ki bir çocuğun gözlerini, yüzünü güldürüyorsa başımıza tac etmek gerek.

İşte Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu olarak sahnelediği Yalvaç Ural imzalı “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı ücretsiz oyun, çocukları eğlendirerek hayvan ve çevre sevgisi aşılıyor ve çevreyi korumanın önemini öğretiyor. Yani hedef, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirme. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir hayatı desteklemek yaklaşımını benimseyen bütün kuruluşların böylesi projeleri hayata geçirmesi gerek şart.

500. OYUN KARS’TA SAHNELENDİ

Çocuklarımızın eğlenirken öğrendikleri ‘La Fonten Orman Mahkemesi’nde oyununda, insanların çevreyi korumadaki duyarsızlıkları, özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekilmekte. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral’ın tavsiyesine uyarak şehre gidip ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten ’den yardım isterler. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir, bugünden gerekli önlemler alınmadığı zaman gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor. Anlayacağınız şahane bir oyun. Görmenizi tavsiye ederim. Kars’tan sonra Iğdır, Van ve Bitlis’te sahnelenecek olan oyun 2018’de Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Tunceli ve Erzincan’daki küçük izleyiciler ve aileleriyle buluşacak. Bu sezonda da toplam 16 ili gezilecek.