Kapadokya sezonu açılmıştır!

Neyse ki turizmdeki aktiflik bu şahane bölgenin belini doğrultabilmiş bu yıl. Tarifi çok zor ama dilim döndüğünce anlatacağım. Adım attığınız her bir karede şaşıp kalmamanız imkansız. Coğrafi ve beşeri şartları merak uyandırıyor. Yer altı şehirleri büyülemenin de ötesinde ‘uzaylılar mı burada yaşamış acaba’ türünden bir yorum yaptırıyor ki insana, gerçekten akıl sır ermiyor. Gidenin bir daha, bir daha gitme isteği uyandıran tutkulu bir hali var bu bölgenin. Uçhisar'ı, Göreme'si, Ürgüp'ü, Avanos'u.. Herbiri kendine has büyülü bir güzel. Geçmişinde merak uyandırıcı bir inanç hali var. Hristiyanlık ilk yıllarından itibaren işte bu coğrafyada şekillenmiş. Hatay’dan sonra burada büyümüş, kendisini ifade etme olanağı bulmuş. Gelişimi, öğretileri, yaşamın nasıl, ne şekilde sürdüğü bilinen, anlatılagelen bir gerçek tarih. Yaşamın nasıl sürdüğünü görmek feci bir şekilde büyülüyor insanı. Peri bacalarının içinde günümüze kadar süregelen hayatlar... Kim bilir kaçıncı gidişim ama hala şaştı kaldı şaşıyorum Kapadokya’ ya.







Ürgüp’te büyüleyici Sacred House

Bu gezimin en büyük keşfi kesinlikle butik luxury sınıfının klasman birincisi Sacred House oldu. Daha önce de biliyordum ama şimdi onu yaşama fırsatı buldum. Sadece Ürgüp 'ün değil Kapadokya Yöresi' nin o mistik havasını en iyi yansıtan mekan burası bana kalırsa. Aslında yurt dışındaki bilinirliğine bakılırsa Kapadokya denilince akla gelen bir kaç ögeden biri Sacred. Balonlar, peri bacaları, dehşetengiz esrarlı vadiler de diğer akla gelenler zaten. Yöredeki konaklama mekanlarına baktığınızda - dünyanın bir çok yerinde konaklama biri olarak söyleyebilirim ki- Sacred House gerçek anlamda dünyada kendi klasmanında hatırı sayılır dereceye girebilecek bir mekan. Rus milyarder Abramoviç 'in tercihi olduğunu söylesem anlatımı daha da güçlenecektir. Ve hatta dünyanın en zengin ikinci adamı Bill Gates.. Şayet havalimanında bir sorun yaşanmasaydı ailesiyle 10 gün tadına vara vara burada tatilini yapacaktı. Turist deyince uzakdoğudan başkasını tanımayan Kapadokya’ya farklı farklı ülkelerden bol bol harcayan turistleri çekebiliyor Sacred House. Gidince ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Kapadokya balonları gökyüzünde

Geçen iki yıla oranla Uzakdoğulu dostlarımızın bir hayli fazla olduğunu görmek turizm açısından umutlandırdı beni. Cumartesi sabahı gün doğarken Kapadokya Baloons'la yaptığım balon turunda vadide gördüğüm manzarayı size anlatamam. 150 balon Kapadokya semasını öyle bir kaplamıştı ki, yöre turizmcilerinin turist sıkıntısı yaşamadıklarımız en güzel kanıtıdır bu durum. Yeter ki istenmeyen olaylar olmasın. Bakın yazıyorum şuraya, dünyanın en ürkek milleti Japonlar'ın dahi geliyor olması eski güzel günlere dönüleceğinin en büyük bir işareti.







Dorak, bölgede her yerde

Kapadokya'da turizm Dorak'tan soruluyor. Sacred House 'nda aralarında bulunduğu otelleriyle, Avanos' ta Kızılırmak kıyısına konumlanmış devasa Sur Balık Restaurant'ı ile seramik ya da çanak çömlek atölyeleriyle ve pek tabii ki yörenin en eski balon firmasına sahip olmasıyla Kapadokya 'nın turizm elçisi denilebilir. Yöre insanına istihdam sağlayan Dorak, özellikle son iki yılda sarsılmalarına rağmen doğru politikalarla yöredeki turizmi en azından stabil tutmayı başarıp, istihdamı korumaya çalışmış. Başarılı da olmuşlar. İşte o nedenledir ki bu yıl itibariyle yöre insanının turizmden yüzünün güleceği öngörüsünü paylaşabilirim çünkü rezervasyonlar gayet güzel geliyor. Umarım sansasyonal herhangi bir aksi gelişme olmaz da dört mevsimi ayrı bir güzel olan Kapadokya dolar taşar.