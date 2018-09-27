İzmir Körfezi’nde festival

Güzel İzmir’imiz yine şahane görüntülerle harika bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İzmir Körfezi tam anlamıyla çiçek açtı diyebilirim.
Birbirinden güzel, coşkulu, heyecan dolu tekneler İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda, İzmir’in rüzgarında, birbirleriyle centilmence, nefes nefese yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Körfez Festivali belli ki önümüzdeki yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada çokça konuşulacak bir festival olacak. Çünkü yerinde duramıyor bu festival. Sadece yat ve yelken yok zira bu festivalde. Birbirinden eğlenceli konserler, şovlar, gösteriler ve bunlara tüm coşkusuyla katılan İzmirli Dostlarımız… Katılım sayısı da bu yıl 50 tekneye ulaşınca bambaşka görüntüler oluştu Körfez’de.
İzmir Körfezi’ne tekneler bağlanamıyor
Bu anlattıklarım işin güzel ve eğlenceli tarafları. Ancak projektörleri çevirmemiz gereken bir nokta var ki son derece hayati önemde. Körfez bu tür yarışlara son derece müsait. Neredeyse her gün yelkenlerin fora olduğu, görenlerin saatlerce izleyeceği şahane organizasyonlar yapılabilir ama olamıyor. Neden? Nedeni şu: Teknelerin bağlama yerlerinin son derece yetersiz oluşu ve hatta yetkililerin buraya tekne bağlatmaması. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bu durumdan son derece şikayetçi. İşte bu sıkıntıyı her zaman, her platformda dile getirmesine rağmen çözüm olmuyor, olamıyor. Oysa mevzuatlar aşılsa, her şey kolaylaşsa, Körfez’e tekneler, yelkenliler rahatça bağlanabilse inanın İzmirimiz’in bir Monaco’dan, bir St. Tropez’den farkı kalmaz. Akdeniz ülkelerinin önemli vilayetleri bu sorunu çoktan aşıp da şıkır şıkır bir görüntü ortaya koyulurken İzmir Körfezi bu konuda neden çölleştiriliyor anlamak pek mümkün değil. Anlayacağınız İzmir’in potansiyeli pek değerlendirilemiyor.
Yelkene ilgi sürekli artıyor
Dolayısıyla bu festivalde de bağlama yeri yetersiz olunca daha doğrusu kısıtlı olunca çok daha fazla olabilecek yat sayısı sadece elli de kalıverdi. Buna rağmen geçtiğimiz yıl Konak Pier önündeki çalışma ile tonozlanan bölüme bağlanan tekneler, muhteşem görüntüler oluşturdular. Umarım İzmir Körfezi’nin tekne bağlama sorunu mevzuatlar aşılarak bir önce çözülür de herkes rahatlar. Dünya çapında bir İzmir markası olan Arkas Holding, festivalin sponsoru. Başkan yardımcısı Bernard Arkas da festivalde yarışmasıyla dikkat çekti. Böylesi bir etkinliğe herkesin el vermesi elbette onlar için de son derece önemliydi. Yaşanan kimi olumsuzluklara rağmen katılımın her yıl artmasından ve daha da mühimi, gelenekselleşmesinden dolayı bir hayli mutlular. Belediyenin kıyı boyunca seyir stantları oluşturması vatandaşı daha da festival içine aldı elbette. Zaten bakıldığında İzmir de İstanbul gibi denize karşı adeta doğal seyir terası denilebilir. Bu son derece eğlenceli geçen festival ve İki gün süren yarışlarda Comet A Arkas teknesi, 2018 İzmir Arkas Körfez Yarışı Kupası’nın sahibi oldu.
Arkas Sanat Merkezi’nde 1001 Gece Masalı var
Bu arada söz İzmir’den açılmışken Arkas Sanat Merkezi yeni sergisi gizemli doğunun kapısını aralıyor. Serginin adı; 1001 Gece. İzmirli kardeşlerimin mutlaka ama mutlaka gidip görmesini isterim. Sanat Merkezi, öyle bir dekore edilmiş ki size adeta 1001 Gece masallarına yol aldırıyor. Kıyafetler, resimlerle ve enstantaneler anlatılamaz güzellikte. Masal efsanelerle dolu bir olunca dışarıya adım atmak istemiyorsunuz. Açılışında bulunduğum serginin nasıl da meşakkatli bir yolculuğun ardından burada hayat bulduğunu öğrenince Sayın Lucien Arkas ve ekibine saygım bir kez daha arttı. Sanatı halkla buluşturma aşkı işte budur. Sergi 30 Aralık ‘a kadar gezilebilecek. 1001 Gece Masalları, malumunuz üzere yaşamının 15 yılını Ortadoğu’da geçiren ve İzmir’de de hayli vakit geçirmiş akademisyen ve seyyah Antoine Galland’ın çevirisiyle dünyaya anlatıldı. Bu eser aslında 18. yüzyılda gelişen egzotizm tutkusu ile fantastik edebiyatın gelişiminde büyük rol oynadı. Fransa’dan Opéra National de Paris/Opéra Garnier, Comédie-Française, Costume Museum of Moulins, Bibliothèque nationale de France gibi dünyanın önemli müze ve kurumlarının ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler ile Felekşan Onar, Suhandan Özay Demirkan ve Julien Salaud gibi çağdaş sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergiye hayran olacaksınız. Buna eminim.
İzmir Körfezi’nde festival
Güzel İzmir’imiz yine şahane görüntülerle harika bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İzmir Körfezi tam anlamıyla çiçek açtı diyebilirim.
Birbirinden güzel, coşkulu, heyecan dolu tekneler İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda, İzmir’in rüzgarında, birbirleriyle centilmence, nefes nefese yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas Holding tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Körfez Festivali belli ki önümüzdeki yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada çokça konuşulacak bir festival olacak. Çünkü yerinde duramıyor bu festival. Sadece yat ve yelken yok zira bu festivalde. Birbirinden eğlenceli konserler, şovlar, gösteriler ve bunlara tüm coşkusuyla katılan İzmirli Dostlarımız… Katılım sayısı da bu yıl 50 tekneye ulaşınca bambaşka görüntüler oluştu Körfez’de.
İzmir Körfezi’ne tekneler bağlanamıyor
Bu anlattıklarım işin güzel ve eğlenceli tarafları. Ancak projektörleri çevirmemiz gereken bir nokta var ki son derece hayati önemde. Körfez bu tür yarışlara son derece müsait. Neredeyse her gün yelkenlerin fora olduğu, görenlerin saatlerce izleyeceği şahane organizasyonlar yapılabilir ama olamıyor. Neden? Nedeni şu: Teknelerin bağlama yerlerinin son derece yetersiz oluşu ve hatta yetkililerin buraya tekne bağlatmaması. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bu durumdan son derece şikayetçi. İşte bu sıkıntıyı her zaman, her platformda dile getirmesine rağmen çözüm olmuyor, olamıyor. Oysa mevzuatlar aşılsa, her şey kolaylaşsa, Körfez’e tekneler, yelkenliler rahatça bağlanabilse inanın İzmirimiz’in bir Monaco’dan, bir St. Tropez’den farkı kalmaz. Akdeniz ülkelerinin önemli vilayetleri bu sorunu çoktan aşıp da şıkır şıkır bir görüntü ortaya koyulurken İzmir Körfezi bu konuda neden çölleştiriliyor anlamak pek mümkün değil. Anlayacağınız İzmir’in potansiyeli pek değerlendirilemiyor.
Yelkene ilgi sürekli artıyor
Dolayısıyla bu festivalde de bağlama yeri yetersiz olunca daha doğrusu kısıtlı olunca çok daha fazla olabilecek yat sayısı sadece elli de kalıverdi. Buna rağmen geçtiğimiz yıl Konak Pier önündeki çalışma ile tonozlanan bölüme bağlanan tekneler, muhteşem görüntüler oluşturdular. Umarım İzmir Körfezi’nin tekne bağlama sorunu mevzuatlar aşılarak bir önce çözülür de herkes rahatlar. Dünya çapında bir İzmir markası olan Arkas Holding, festivalin sponsoru. Başkan yardımcısı Bernard Arkas da festivalde yarışmasıyla dikkat çekti. Böylesi bir etkinliğe herkesin el vermesi elbette onlar için de son derece önemliydi. Yaşanan kimi olumsuzluklara rağmen katılımın her yıl artmasından ve daha da mühimi, gelenekselleşmesinden dolayı bir hayli mutlular. Belediyenin kıyı boyunca seyir stantları oluşturması vatandaşı daha da festival içine aldı elbette. Zaten bakıldığında İzmir de İstanbul gibi denize karşı adeta doğal seyir terası denilebilir. Bu son derece eğlenceli geçen festival ve İki gün süren yarışlarda Comet A Arkas teknesi, 2018 İzmir Arkas Körfez Yarışı Kupası’nın sahibi oldu.
Arkas Sanat Merkezi’nde 1001 Gece Masalı var
Bu arada söz İzmir’den açılmışken Arkas Sanat Merkezi yeni sergisi gizemli doğunun kapısını aralıyor. Serginin adı; 1001 Gece. İzmirli kardeşlerimin mutlaka ama mutlaka gidip görmesini isterim. Sanat Merkezi, öyle bir dekore edilmiş ki size adeta 1001 Gece masallarına yol aldırıyor. Kıyafetler, resimlerle ve enstantaneler anlatılamaz güzellikte. Masal efsanelerle dolu bir olunca dışarıya adım atmak istemiyorsunuz. Açılışında bulunduğum serginin nasıl da meşakkatli bir yolculuğun ardından burada hayat bulduğunu öğrenince Sayın Lucien Arkas ve ekibine saygım bir kez daha arttı. Sanatı halkla buluşturma aşkı işte budur. Sergi 30 Aralık ‘a kadar gezilebilecek. 1001 Gece Masalları, malumunuz üzere yaşamının 15 yılını Ortadoğu’da geçiren ve İzmir’de de hayli vakit geçirmiş akademisyen ve seyyah Antoine Galland’ın çevirisiyle dünyaya anlatıldı. Bu eser aslında 18. yüzyılda gelişen egzotizm tutkusu ile fantastik edebiyatın gelişiminde büyük rol oynadı. Fransa’dan Opéra National de Paris/Opéra Garnier, Comédie-Française, Costume Museum of Moulins, Bibliothèque nationale de France gibi dünyanın önemli müze ve kurumlarının ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler ile Felekşan Onar, Suhandan Özay Demirkan ve Julien Salaud gibi çağdaş sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergiye hayran olacaksınız. Buna eminim.