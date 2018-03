İstanbul Film Festivali başlıyor

Baharın gelişidir benim için film festivalinin başlayacağını bilmek, coşkunun, kalp çarpıntısının, çölleşmiş iklimlere yağan sanat yağmurunun toprak kokusudur. İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından Vodafone Red sponsorluğunda bu yıl 37. si düzenlenen İstanbul Film Festivali 6 Nisan’da başlıyor. Taa ki 17 Nisan’a kadar, İstanbul’un sinemaları sanatseverlerle dolup taşacak. Türkiye'nin en büyük uluslararası sinema etkinliğinden söz ediyorum. Öyle ki Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler de yer alıyor festival programında.

Dopdolu bir festival bizi bekler





Festivalimiz bu yıl da dopdolu. Bakınız; dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival fazlasıyla doyurucu. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Ha bu arada filmlerin yönetmenleri konuk olacağı gibi oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de İstanbullular ’a şölen yaşatacak. Tabii festivalin ana sponsoru Vodafone Red ’in koşulsuz sunduğu müthiş katkısını da unutmamak gerekiyor. Vodafone gibi şirketlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor dostlar. Çünkü günümüz koşullarında böylesi büyük organizasyonların arkasında işte böylesi dev ve duyarlı şirketler olmazsa bu iş çok zor Yonca!

Festivalde teknolojik yenilikler de var





Bu yıl festivale teknolojik yenilikler de damgasını vuracak. Şöyle ki; İstanbul Film Festivali ve Vodafone Red işbirliği ile getireceği teknolojik yenilikler festivalin daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Açılış töreninden, kırmızı halı ve ödül törenine birçok etkinlik dijital ortamlarda canlı izlenebilecek. Ayrıca bu yıl Beyoğlu’na sanat hareketliliği getiren festivalin kalbi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yer alacak Festival Merkezi'nde gerçekleştirilecek söyleşiler ve seçili çok özel röportajlar dijital ortamda takip edilebilecek. Böylelikle festival İstanbul’un kimi sinema salonlarında sıkışıp kalmayacağı gibi evrenselleşecek, coşacak, çok olacak. Sadece kent içinden değil tüm Türkiye’den saatleri ve – programı festival tarafından duyurulacak – seanslar da izlenebilecek. Şahane ötesi değil mi?! İlk kez deneyimlenecek Sanal Gerçeklik ( Virtual Reality – VR ) yeniliği de cabası. VR içerikler özel sanal gözlükler aracılığıyla takipçilere interaktif deneyimler de yaşatacak.

Öğrenci bileti sadece 1 Lira

Festival filmleri 9 Salonda sinemaseverlerle buluşacak. Bir dönemin sinema merkezi Beyoğlu'nda Atlas Sineması iki salonuyla, Beyoğlu Sineması ile Pera Müzesi festivale ev sahipliği yapacak. Nişantaşı'nda City’s’de Cinemaximum iki salonla hizmette. Zorlu AVM, Kadıköy'de Rexx ve Kadıköy Sineması festival meraklılarının kıskacında olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere kıyak var festivalde. Hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarında öğrenci biletleri sadece ama sadece 1 TL. Daha ne olsun. Festivalimize hepimizin sahip çıkması gerek dostlar. Çünkü sanat, hayat damarlarımızdan en önemlisidir.

http://www.iksv.org/ & http://film.iksv.org/tr

İyilik için koş Türkiyem





Sadece koşmaya değil, ‘ İyilik İçin ’ koşmaya var mısın Türkiyem? Çünkü sen koştukça hastalar iyileşecek, dertlere derman olacaksın. Birçoğumuz zaten koşuyor ve hatta fazlasını da yapıyor ve bu koşuları ‘koşamayanlar’ için koşuyor yani profesyonel koşular düzenleyip katılım ücretlerini hem hastalık tedavilerine hem de eğitimlere harcıyorlar. Muhteşem değil mi?

İstanbul’da Akbatı Koşusu

Koşumuzun ilki 1 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan Akbatı Koşusu. Diğeri de meşhur Wings For Life World Run. O da 6 Mayıs Pazar günü Ege’nin incisi İzmir’in şahane güneşi altında koşulacak. Akbatı Koşusu ilk kez düzenleniyor. İstanbul’da Bahçeşehir’de saat 9 ’da start alacak. Bu koşunun önemli ve özel bir durumu var. Nedir derseniz söyleyeyim ; çocuklar için de ayrı bir koşularının olacak olması. Kayıt gelirlerinin bir kısmı Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’na bağışlanacak. Yani bu nedenle ne kadar çok katılım olursa o kadar insanın hayatına iyilikle dokunulacak. Mutlaka katılmamız gerek ve şart aslında. Yani #kosmakiyigelecek bize dostlar!

Wings For Life World Run İzmir’de

Diğer koşu ise Wings For Life World Run. İsminde de anlaşılacağı gibi uluslararası bir koşu. Yarış, dünyanın 12 ayrı noktasında aynı anda başlayacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Ege’nin İncisi İzmir’de düzenlenecek. Gittim gördüm. İzmirli dostlarımız koşmayı çok seviyor. Öyle ki bu sene katılımın 10 bine ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl dünya çapında yarışa tam 155 bin 288 kişi katılmış ve bu çok ciddi bir rakam. Bir anlamda rekor kırılmış. Bu koşu da, omurilik felcinin tedavisi için yürütülen araştırmalara kaynak yaratmak amacıyla düzenleniyor. Geride kalan dört senede yarışlarda tam 20.6 milyon Euro toplanmış. Şahane değil mi ? Ve toplanan paranın hepsi klinik deneylere ve araştırmalara aktarılıyor. Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir adım atmakla başlayacak her şey! Bu arada, tüm dünyada omurilik sakatlanması nedeniyle engelli olan 3 milyon kişi var ve her yıl 250 bin kişi omurilik zedelenmesine yol açan bir sakatlık geçiriyor maalesef. İşte sırf bu nedenle bile ‘Koşamayanlar için Koşmalıyız’ ve kendisini çaresiz hissedenlere umut olmalıyız.

Katılım ve detaylı bilgi için:

www.akbatikosu.com &https://www.wingsforlifeworldrun.com/tr/tr/