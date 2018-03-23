Hafta sonu Bodrum’a, Acı Ot Festivali’ne!

Şimdi Bodrum’u, Çeşme’si, Dalyan’ı, Antalya’sı bambaşkadır. Baharın gelmesi aslına bakarsanız kendisini festivallerle gösteriyor desek yeri. Mesela bu hafta sonu Bodrum’da şahane ötesi bir lezzet festivali var. Nedir derseniz, anlatayım. Adı; Bodrum Acı Ot Festivali. Ne güzel değil mi? Düzenleyenler Bodrum gönüllüleri yani Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Oyder. İşte bu kurumlar bir araya geldi, el ele, omuz omuza verdi, birbirlerinin desteği ile Bodrum yarımadasının ve Türkiye’nin en büyük lezzet buluşması olmayı hedefliyor. Bence olur da! Çünkü bu potansiyel fazlasıyla var dünya güzeli Bodrum’umuzda.









Baldıran, deli kenker, tilkişen ve niceleri

Yarın ve pazar günü gerçekleşecek festival süresince Ortakent Köy içinde yer alan iki ana meydan ve ana cadde trafiğe kapatılacak. Yöre üreticileri yani köylü abilerimiz, ablalarımız toplayacakları doğal otları tezgahlarına koyacaklar ve tam anlamıyla şenlik yaşanacak Bodrum’da, Ortakent’te. Otla arasında neler yok ki! Yörenin meşhur meşhur otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turp, tilkişen, ada marulu. Vallahi hepsini yerinde tadacak olmanın heyecanı içindeyim. Ha bu arada söz konusu yöresel ürünlerin yanı sıra, Bodrum’a özel birçok gizli kalmış yöresel tatlar da konuklarıyla buluşacak. Neler mi dersiniz, hemen sayayım. Mesela deli kenker dolması ya da külür. Çetimek pidesi, havanda incir – çetimek ve hatta mart mantarı kavurması. Yani milli ve yerli ne varsa Borum Yarımadası’nda Ortakent Köy içinde vatandaşla buluşacak. Sakızdırık Köftesi, ilabada dolması, lokum pilavı da tadılacak şahanelerden birkaçı.

Yerli ve milli tatlar Bodrum Ortakent’te

Pek tabii ki festival süresince Bodrum yarımadasında yerli üreticilerin ürettikleri sütten, çökelek peynirine, zeytinyağından sabuna kadar özenle seçilen tüm doğal ürünler de ziyaretçiler tarafından temin edilebilecek. Ayrıca el işi ve kültürel değeri olan yöresel kıyafet ve hediyelikler de sergilenecek. Sadece yeme içme yok elbette bu festivalde. Tüm gün boyunca açık olacak festival alanına çeşitli yöresel eğlence ve şovlarda eşlik edecek. Yani alın yavrunuzu yanına, gidin Bodrum’a, eşsiz bir festivale tanıklık edin. Bodrum Belediyesi’ne, Bodrum Ticaret Odası’na, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na, Oyder’e ve Bodrum Lovers’a bir kez daha teşekkürler.







