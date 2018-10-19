Göcek’te dostluk kazandı

Yine bir Ege, Akdeniz güzellemesi yapmak istemem ama öylesine güzel ki, öylesine büyülü, öylesine esrarlı ki yazmadan olmuyor, olamıyor.
Dünyanın kuşkusuz en güzel coğrafyalarından biri. İklim desen şahane, koylar desen harika. Evet, Göcek'ten söz açıyorum yine. Hele ki bu mevsimde tadına doyulmuyor bu cennet toprakların. Hafta sonu yine eşsiz bir organizasyon vesilesiyle Göcek ve civarına yelken açtım. Aslında hadise de yelkenle ilgiliydi. Özellikle son dönemde yelkenlerin fora edildiği şahane organizasyonlar hem Türkiyemiz'in çok ama çok farklı tarafından da anlatıyor dış aleme, hem de bu spora ilgiyi uyandırıyor. Yelkenle, suyla, denizle ilgili yazılar yazıldıkça da buna destek veren bir çok firma da hak ettikleri ilgili hemencecik görebiliyorlar. Zira kalitenin sporu yelken.
RİXOS SAİLİNG CUP ŞAHANEYDİ
Efendim, hafta sonu mevzumuz “Dostluk Kazansın” diyerek bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek idi. Tek kelimeyle muhteşemdi denir ya aynen öyle. Birbirinden güzel ve yarışçı tekneler tüm zarafetiyle Göcek koylarında yelken açtı. Hem de tam 3 gün boyunca. Burada Rixos Premium Göcek’e ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Zira sezon henüz nihayetlenmemişken, ve tabir-i caizse odalar full çekerken böylesi bir organizasyon için tesislerinin önemli bir kısmını sporculara ayırdılar. Öte yandan, heyecanın doruğa çıktığı yarışmanın sponsorluğunu yapan Nissan, Egemden, King ve Marintürk'e de ayrı ayrı teşekkür etmek gerek. Çünkü işte böylesi firmalar sahiplendikçe, çocuklarımız denizle, yelkenle buluşuyor ve bu dalda da dünyada biz de varız deyip, birincilikler getiriyorlar bize. 25 tekne ve 200 sporcu, kıyasıya yarıştı.
Rekabet doruk noktadayız ve elbette dostluk – barış, sevgi – saygı kazandı. Günün sonunda da herkes el ele, kol kola derecelerini kutladı. Kavgasız, gürültüsüz... İşte bu nedenle yelken diğer sporlardan çok ama çok farklı. İşte bu yüzden özellikle yavrularımızı mutlaka yelkenle buluşturmalıyız diyorum.
YARIŞ KIRAN KIRANA GEÇTİ
Akdeniz bölgesinin huzur veren doğa ve denizine sahip Göcek koyunda, İzyakası Mevkii'nden başlayan yarışta geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından çizilen rota takip edildi. “Dostluk Kazansın” sloganıyla heyecan ve eğlence dolu mücadelelerin yaşandığı Rixos Sailing Cup’ta IRC 1 kategorisinin birincisi İzmir Yelken isimli tekne ile Xone Sailing Team olurken, IRC 2 kategorisinde Alize 34.7 isimli tekne ile Anadolu Efes Takımı, Freshmen 1 kategorisinde Blues Breaker isimli tekne ile Jeremy Stroke ve ekibi; Freshmen 2 kategorisinde ise Dodo isimli tekne ile Zekeriya Aydın ve ekibi birinci oldu.
THE LAND OF LEGENDS EKİBİ BİR BAŞKAYDI
Bizim ekip 'The Land of Legends' teknesinde yarıştı. Hem de yağmur, fırtına demeden. Kimler kimler yoktu ki ekipte: Simge Sağın, Gül Gölge, Şah Yaycı, Gonca Karakaş, Okay Eğdirici, Sefa Yamak işlerinin 1 numarası isimler... Bizler Jülide Ateş ve ben yarışan ekibimize dışarıdan alkışlarla destek olduk. Rixos Sailing Cup'ın sloganı "dostluk kazansın" evet ama böylesi organizasyonlarda turizm de kazanıyor, dolayısıyla ekonomi, dolayısıyla Türkiye kazanıyor. Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Serdar Baş'ın da dediği gibi, şirketlerin spora verdikleri desteğin bir kurum kültürü haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü büyümek, gelişmek, müşteriyle duygusal bağ kurmak önemli. Böylelikle hem şirketlerimiz kazanır, hem sporumuz, hem sporcumuz en önemlisi Türkiyemiz kazanır. O nedenle durmak yok, sadece futbola, basketbola değil, yelken gibi sporlara da destek olmaya devam!
Göcek’te dostluk kazandı
Yine bir Ege, Akdeniz güzellemesi yapmak istemem ama öylesine güzel ki, öylesine büyülü, öylesine esrarlı ki yazmadan olmuyor, olamıyor.
Dünyanın kuşkusuz en güzel coğrafyalarından biri. İklim desen şahane, koylar desen harika. Evet, Göcek'ten söz açıyorum yine. Hele ki bu mevsimde tadına doyulmuyor bu cennet toprakların. Hafta sonu yine eşsiz bir organizasyon vesilesiyle Göcek ve civarına yelken açtım. Aslında hadise de yelkenle ilgiliydi. Özellikle son dönemde yelkenlerin fora edildiği şahane organizasyonlar hem Türkiyemiz'in çok ama çok farklı tarafından da anlatıyor dış aleme, hem de bu spora ilgiyi uyandırıyor. Yelkenle, suyla, denizle ilgili yazılar yazıldıkça da buna destek veren bir çok firma da hak ettikleri ilgili hemencecik görebiliyorlar. Zira kalitenin sporu yelken.
RİXOS SAİLİNG CUP ŞAHANEYDİ
Efendim, hafta sonu mevzumuz “Dostluk Kazansın” diyerek bu yıl üçüncüsü düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek idi. Tek kelimeyle muhteşemdi denir ya aynen öyle. Birbirinden güzel ve yarışçı tekneler tüm zarafetiyle Göcek koylarında yelken açtı. Hem de tam 3 gün boyunca. Burada Rixos Premium Göcek’e ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Zira sezon henüz nihayetlenmemişken, ve tabir-i caizse odalar full çekerken böylesi bir organizasyon için tesislerinin önemli bir kısmını sporculara ayırdılar. Öte yandan, heyecanın doruğa çıktığı yarışmanın sponsorluğunu yapan Nissan, Egemden, King ve Marintürk'e de ayrı ayrı teşekkür etmek gerek. Çünkü işte böylesi firmalar sahiplendikçe, çocuklarımız denizle, yelkenle buluşuyor ve bu dalda da dünyada biz de varız deyip, birincilikler getiriyorlar bize. 25 tekne ve 200 sporcu, kıyasıya yarıştı.
Rekabet doruk noktadayız ve elbette dostluk – barış, sevgi – saygı kazandı. Günün sonunda da herkes el ele, kol kola derecelerini kutladı. Kavgasız, gürültüsüz... İşte bu nedenle yelken diğer sporlardan çok ama çok farklı. İşte bu yüzden özellikle yavrularımızı mutlaka yelkenle buluşturmalıyız diyorum.
YARIŞ KIRAN KIRANA GEÇTİ
Akdeniz bölgesinin huzur veren doğa ve denizine sahip Göcek koyunda, İzyakası Mevkii'nden başlayan yarışta geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından çizilen rota takip edildi. “Dostluk Kazansın” sloganıyla heyecan ve eğlence dolu mücadelelerin yaşandığı Rixos Sailing Cup’ta IRC 1 kategorisinin birincisi İzmir Yelken isimli tekne ile Xone Sailing Team olurken, IRC 2 kategorisinde Alize 34.7 isimli tekne ile Anadolu Efes Takımı, Freshmen 1 kategorisinde Blues Breaker isimli tekne ile Jeremy Stroke ve ekibi; Freshmen 2 kategorisinde ise Dodo isimli tekne ile Zekeriya Aydın ve ekibi birinci oldu.
THE LAND OF LEGENDS EKİBİ BİR BAŞKAYDI
Bizim ekip 'The Land of Legends' teknesinde yarıştı. Hem de yağmur, fırtına demeden. Kimler kimler yoktu ki ekipte: Simge Sağın, Gül Gölge, Şah Yaycı, Gonca Karakaş, Okay Eğdirici, Sefa Yamak işlerinin 1 numarası isimler... Bizler Jülide Ateş ve ben yarışan ekibimize dışarıdan alkışlarla destek olduk. Rixos Sailing Cup'ın sloganı "dostluk kazansın" evet ama böylesi organizasyonlarda turizm de kazanıyor, dolayısıyla ekonomi, dolayısıyla Türkiye kazanıyor. Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Serdar Baş'ın da dediği gibi, şirketlerin spora verdikleri desteğin bir kurum kültürü haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü büyümek, gelişmek, müşteriyle duygusal bağ kurmak önemli. Böylelikle hem şirketlerimiz kazanır, hem sporumuz, hem sporcumuz en önemlisi Türkiyemiz kazanır. O nedenle durmak yok, sadece futbola, basketbola değil, yelken gibi sporlara da destek olmaya devam!