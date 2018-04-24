Gitsin yağlar, gelsin baklavalar

Amaç; ‘ideal’ olduğu ifade edilen atletik ve kaslı bir vücut yapısına sahip olmak. Ha tabi bir de yağsız. Kaslı kollar, yağı olmayan ve kasları belirgin bir karın. Yani six pack durumu. Türkçesi baklava dediğimiz hadise. Bu erkeklerdeki durum. Kadınlarda ise yapılan, two pack. Kas estetiği göğüs, sırt, kollar, bacaklar, karın ve bel bölgesinde yapılıyor. Estetik açıdan iyi mi kötü mü siz karar verin ama işte bu operasyonlara talep bir hayli fazla olduğunu söyleyebilirim.

Kas estetiğine, Arap’lardan ilgi büyük





Estetik cerrahi dalında oldukça başarılı operasyonlara imza atan Estethica Hastaneleri bu konuda dünya çapında iş çıkarıyor. Avrupa’da ve Arap Dünyası’nda çok iyi tanınıyorlar. Hastanenin estetik cerrahlarından Ramazan Güler’in anlattıklarına bakılırsa operasyon yapmaktan kafalarını kaşımaya fırsatları kalmıyormuş bu aralar. Neden? Çünkü yaz ayları yaklaşıyor. Anlayacağınız tam operasyon zamanı şimdi. Estethica ’nın Levent’teki hastanesine gittiğimde özellikle Arap Ülkeleri’nden gelenler fazlasıyla dikkat çekiyor. Tam anlamıyla bu konuda -bol para getiren- sağlık turizmi oluşmuş diyebiliriz. Yani sağlık sektörünün en büyük ihraç kalemleri arasında sayılabilir estetik operasyonlar. Hastaları ağırlıklı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ’tan geliyorlar. Gelmeleri de öyle kolay değilmiş bu hastaların. Ciddi bir güven oluşturması gerekiyormuş karşı tarafın. Bir de hastane ve cerrahın kulaktan kulağa ününün yayılması gerekiyormuş. Zira Arap’lar özellikle bu konuda eşinden dostundan referans almadan adım atmıyorlarmış.

Estetik için geliyor, bol para harcıyor





Arap Kültürü’nde sağlıklı beslenme, hareket, spor yapma, kalori kontrolü gibi kavramların pek görülen bir hassasiyet olmadığını varsayarsak kadını erkeğiyle kilo almaları ve kilolu bir yaşam sürmeleri son derece normal aslında. Durum böyle olunca da bizim memlekette başarıyla gerçekleştirilen bu kas estetiği operasyonlarına talep de bir hayli fazla. Ararp hastalardan, bizim Türkler neredeyse randevu alamayacak durumda şu an anlayacağınız. Paket tur halinde gelen Arap hastalar bir geldi mi de burundan, yağ aldırmaya, saç ekiminden, kas estetiğine kadar yapılmadık yerlerini bırakmıyorlar. Dolayısıyla bir geldiler mi 1 hafta 10 günden aşağı zamanda ülkelerine dönmüyorlar. E bu sırada da çarşıda, pazarda, avm’de, boğazda bol bol harcıyorlar. Bu da esnaf açısından hele ki bu zamanda şahane bir durum. İşte bu yüzdendir ki özellikle İstanbul’da bol bol Arap görüyoruz.

Erkekte six pack, kadında two pack revaçta





Söylediğim gibi kas estetiği göğüs, sırt, kollar, bacaklar, karın ve bel bölgesinde yapılıyor. Tam anlamıyla bir vücut şekillendirme. Operasyon, kasların bombeleştiği alanlardaki yağ dokusunun korunması veya artırılması, kasların çukurlaştığı alanlardaki yağ dokusunun ise liposuction tekniğiyle alınması üzerine kurgulanıyor. Vücuda dışarıdan herhangi bir malzemenin veya implantın uygulanmıyormuş. Estetik cerrah Ramazan Güler kas estetiğinin en sık uygulandığı bölgenin karın olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, kas estetiği operasyonları erkekte “six pack (baklava) estetiği”, kadında “two pack estetiği” olarak da biliniyor. Genel anestezi altında uygulanıyor ve vücut kıvrımlarına denk gelen 4-5 mm uzunluğundaki küçük cerrahi kesilerle işlem yapılıyor. Karın kaslarının bombeleştiği alanlardaki yağ dokusu korunarak veya yağ dolgusu ile artırılarak, kasların çukurlaştığı alanlardaki yağ dokusu ise liposuction tekniğiyle alınarak erkeklerde altı kas bombesinin görüldüğü baklava karın, kadınlarda sağda ve solda iki kas bombesinin görüldüğü kaslı bir karın (two pack) elde ediliyor. Göğüs bölgesinde yağlanma veya jinekomasti (meme büyümesi) olan erkeklerde göğüs bölgesine de liposuction uygulanarak daha fit ve kaslı bir göğüs görünümü yapılıyor. Bu operasyonla bel bölgesinin de inceltilip, bel kaslarının ortaya çıkarıldığını da söylemek gerek. Amaç, daha atletik bir görünüm sağlamak için erkeklerde özellikle omuz, kol, göğüs ve karın kaslarının belirginleştirilmesi. Şayet yaptırdıysanız bu operasyon sonrası sağlıklı, dinamik, fit, atletik ve kaslı bedeninizi korumanız için mutlaka ve mutlaka disiplinli bir şekilde bol hareket, spor yapma ve özellikle yemenize dikkat etmeniz de şart olacak.