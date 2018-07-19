Gaziantep Mutfağı’ndan Bodrum atağı

Yazın en cafcaflı anlarını yaşadığımız bu çekici Temmuz günlerinde gözüm kulağım turizmimizde olan biten gelişmelerde.
Nedeni belli! Memlekete ivedi gelir getiren en önemli ihracat kalemi çünkü. Kıyılarımız şahane. Ege’miz, Akdeniz ‘imiz güzellikleriyle davetkar. İnsanımız içten. Fiyatlarımız gayet makul. Tesislerimiz 10 numara 5 yıldız. Dolayısıyla zaman turizm sektörümüze moral verme zamanıdır dostlar. Her zaman burada vurguladığım gibi turizmde çeşitlilik şart. Albeniyi oluşturmak, duygusal bağ yaratmak ve sonuca gitmek. Bodrum hem iç hem de dış turizmin gölgesi. Hala daha kimi Avrupa kentlerdenin charter seferler başlatılamamış olsa da gelen geliyor, dövizi bırakıp gidiyor. Fakat bunun için kendini sürekli yenileyen, güncelleyen ve güzelleştiren, sürprizli işler çıkaran tesis ve mekanlarımızın olması şart.
“Gaziantep Yemekleri Haftası” Sea Garden’da
Mesela Ege Bölgesi’nin kapasite olarak en büyük turizm tesisi olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, konuklarına yaşattığı keyifli tatil deneyimin yanı sıra yöresel lezzetlere verdiği önemle de öne çıkıyor. Böylelikle gelen turist Bodrum’u Marmaris’i yaşıyor ve bununla birlikte memleketimizin tatlarını damağına alarak evine, yurduna dönüyor. İşte muazzam bir haber: Bodrum, Yalıçiftlik’te 191 dönüm arazi üzerine kurulu Sea Garden, 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gaziantep Yemekleri Haftası düzenliyor.
Avrupa’lı kebaba doyacak
Gaziantep denilince akla ilk gelen o şahane tatlar bu söz ettiğim tarihlerde Ege’nin deniziyle, havasıyla buluşacak. Bu vesileyle gıptayla izleyeceğimiz tadım anlarına tanıklık edeceğiz.
Eşsiz et yemekleri ve kebaplarının yanı sıra tatlılarıyla da damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak Gaziantep Yemekleri Haftası’nda. Birbirinden yetenekli Gaziantepli şeflerle birlikte Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un Executive Şefi Orhan Demirok ve ekibi yemekleri birlikte pişirecek. Özellikle Avrupa ‘nın seçkin destinasyonlarından gelen turistler de bu eşsiz tatları tadacak.
Orhan Demirok Şef iş başında
Gaziantep’ten gelen malzemeler Orhan Şef ve ekibinin yenilikçi dokunuşlarının yanı sıra Gaziantepli şeflerin yerel sunumlarıyla birleşerek unutulmaz bir lezzet şölenine dönüşecek gibi gözüküyor. Şefler, lezzet kadar sunuma da önem verdikleri geleneksel sofralarıyla UNESCO’nun “yaratıcı şehirler ağı”nda gastronomi dalında yer bulan Gaziantep’i de tanıtmış olacak. Beş gün boyunca devam edecek programda eşsiz manzara eşliğinde yenecek akşam yemeklerinin yanı sıra sokak festivali ve a la carte sunumları ile farklı restaurantlarda rengarenk görüntülere de tanıklık edilecek. 23 ve 25 Temmuz tarihlerinde otel misafirleri için kurulacak eşsiz sofralarda, 24, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde dışarıdan gelecek diğer misafirler ağırlanacak.
Cüneyt Kurt efsanesi Laguna Lounge ‘ta!
Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Efsanevi işletmeci ve DJ Cüneyt Kurt, Laguna Lounge ile Sea Garden bünyesinde fırtına gibi esiyor. Mekan zaten şahane. Bir de Cüneyt Abimizin eli değince bambaşka olmuş zaten. Deniz ağırlıklı menüsüne, şahane kokteyller ve pek tabii ki Cüneyt Kurt müzikleri eşlik edince yerinizde duramıyorsun. Ben 15 dakikalığına uğradığım mekanda saatlerce kaldım. O derece yani! Laguna Lounge saat 19.00’a kadar çocuklara da açık. Sonrasında da hareketli dakikalar başlıyor. Bodrum’un muhteşem rüzgarında, Yalıçiftlik ‘in harikulade manzarasında yemek yemek, eğlenmek gerçekten bir başka. Zamanında New York’un göbeğinde mekan işleten, İstanbul ‘un gece hayatına yön veren Cüneyt Kurt’u Bodrum’a, Yalıçiftlik’te Hapimag Sea Garden kazandıran başarılı genel müdür Kerem Demirkol’a da helal olsun. Son derece güzel bir iş çıkarmış bana kalırsa. Kazanan Bodrum oluyor nihayetinde. Bu arafa yeri gelmişken söyleyeyim. Güneşi batırmak için mutlaka ama mutlaka Sunset restaurantta olmalısınız. Dalga seslerine, güneşin batarken ki o eşsiz kızıllığı da eklenince yeniden doğuyor gibi oluyorsunuz. Tam anlamıyla büyüleyici.
Gaziantep Mutfağı’ndan Bodrum atağı
Yazın en cafcaflı anlarını yaşadığımız bu çekici Temmuz günlerinde gözüm kulağım turizmimizde olan biten gelişmelerde.
Nedeni belli! Memlekete ivedi gelir getiren en önemli ihracat kalemi çünkü. Kıyılarımız şahane. Ege’miz, Akdeniz ‘imiz güzellikleriyle davetkar. İnsanımız içten. Fiyatlarımız gayet makul. Tesislerimiz 10 numara 5 yıldız. Dolayısıyla zaman turizm sektörümüze moral verme zamanıdır dostlar. Her zaman burada vurguladığım gibi turizmde çeşitlilik şart. Albeniyi oluşturmak, duygusal bağ yaratmak ve sonuca gitmek. Bodrum hem iç hem de dış turizmin gölgesi. Hala daha kimi Avrupa kentlerdenin charter seferler başlatılamamış olsa da gelen geliyor, dövizi bırakıp gidiyor. Fakat bunun için kendini sürekli yenileyen, güncelleyen ve güzelleştiren, sürprizli işler çıkaran tesis ve mekanlarımızın olması şart.
“Gaziantep Yemekleri Haftası” Sea Garden’da
Mesela Ege Bölgesi’nin kapasite olarak en büyük turizm tesisi olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, konuklarına yaşattığı keyifli tatil deneyimin yanı sıra yöresel lezzetlere verdiği önemle de öne çıkıyor. Böylelikle gelen turist Bodrum’u Marmaris’i yaşıyor ve bununla birlikte memleketimizin tatlarını damağına alarak evine, yurduna dönüyor. İşte muazzam bir haber: Bodrum, Yalıçiftlik’te 191 dönüm arazi üzerine kurulu Sea Garden, 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Gaziantep Yemekleri Haftası düzenliyor.
Avrupa’lı kebaba doyacak
Gaziantep denilince akla ilk gelen o şahane tatlar bu söz ettiğim tarihlerde Ege’nin deniziyle, havasıyla buluşacak. Bu vesileyle gıptayla izleyeceğimiz tadım anlarına tanıklık edeceğiz.
Eşsiz et yemekleri ve kebaplarının yanı sıra tatlılarıyla da damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak Gaziantep Yemekleri Haftası’nda. Birbirinden yetenekli Gaziantepli şeflerle birlikte Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un Executive Şefi Orhan Demirok ve ekibi yemekleri birlikte pişirecek. Özellikle Avrupa ‘nın seçkin destinasyonlarından gelen turistler de bu eşsiz tatları tadacak.
Orhan Demirok Şef iş başında
Gaziantep’ten gelen malzemeler Orhan Şef ve ekibinin yenilikçi dokunuşlarının yanı sıra Gaziantepli şeflerin yerel sunumlarıyla birleşerek unutulmaz bir lezzet şölenine dönüşecek gibi gözüküyor. Şefler, lezzet kadar sunuma da önem verdikleri geleneksel sofralarıyla UNESCO’nun “yaratıcı şehirler ağı”nda gastronomi dalında yer bulan Gaziantep’i de tanıtmış olacak. Beş gün boyunca devam edecek programda eşsiz manzara eşliğinde yenecek akşam yemeklerinin yanı sıra sokak festivali ve a la carte sunumları ile farklı restaurantlarda rengarenk görüntülere de tanıklık edilecek. 23 ve 25 Temmuz tarihlerinde otel misafirleri için kurulacak eşsiz sofralarda, 24, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde dışarıdan gelecek diğer misafirler ağırlanacak.
Cüneyt Kurt efsanesi Laguna Lounge ‘ta!
Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Efsanevi işletmeci ve DJ Cüneyt Kurt, Laguna Lounge ile Sea Garden bünyesinde fırtına gibi esiyor. Mekan zaten şahane. Bir de Cüneyt Abimizin eli değince bambaşka olmuş zaten. Deniz ağırlıklı menüsüne, şahane kokteyller ve pek tabii ki Cüneyt Kurt müzikleri eşlik edince yerinizde duramıyorsun. Ben 15 dakikalığına uğradığım mekanda saatlerce kaldım. O derece yani! Laguna Lounge saat 19.00’a kadar çocuklara da açık. Sonrasında da hareketli dakikalar başlıyor. Bodrum’un muhteşem rüzgarında, Yalıçiftlik ‘in harikulade manzarasında yemek yemek, eğlenmek gerçekten bir başka. Zamanında New York’un göbeğinde mekan işleten, İstanbul ‘un gece hayatına yön veren Cüneyt Kurt’u Bodrum’a, Yalıçiftlik’te Hapimag Sea Garden kazandıran başarılı genel müdür Kerem Demirkol’a da helal olsun. Son derece güzel bir iş çıkarmış bana kalırsa. Kazanan Bodrum oluyor nihayetinde. Bu arafa yeri gelmişken söyleyeyim. Güneşi batırmak için mutlaka ama mutlaka Sunset restaurantta olmalısınız. Dalga seslerine, güneşin batarken ki o eşsiz kızıllığı da eklenince yeniden doğuyor gibi oluyorsunuz. Tam anlamıyla büyüleyici.