Fıstığımız Bol Olsun Dostlar

Bu memleketin toprağı, çiftçisi, üretimi için kim ne yapıyorsa, kim taş üstüne taş koyuyorsa başımın üstünde yeri vardır. Hep söyledim, yine söylüyorum. İşte şahane ötesi bir proje daha.

Adı: Fıstığımız Bol Olsun. Kimler elbirliği etmiş de böylesi üretken bir projeye hayat vermiş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TEMA Vakfı ile Damak markasıyla tüketiciye ulaşan Nestlé. Dünyaca ünlü bu üretici, yüz yılı aşkın bir süredir Türkiye’de. Ve yaklaşık 90 yıldır da memleketimizde çikolata üretiyor. Dile kolay 90 yıl. Son altı yıldır da TEMA Vakfı ile beraber el ele, gönül gönül gönüle vererek bu memleketin tarımına, çiftçisine, ürününe katkı sunmaya gayret ediyor.

Olay işte budur. Global markaların yereli kalkındırması. Dert ürettiğini satıp, parayı kazanmak değil. Artı değer yaratıp üretebilme isteği ve çabası olmalı. Bu açıdan Nestlé yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etmeli. Dilerim ki diğer yabancı firma temsilcileri de bu ‘milli’ gayreti örnek alırlar. Helal olsun.

ANTEPFISTIĞI ÜRETİMİ ŞAHLANIYOR

Bu işbirliğiyle Türkiye için çok önemli bir tarımsal değere sahip olan ve iki yüz bini aşkın kişinin geçimini sağladığı Antep fıstığı üretiminde kalite ve verimliliği artacak bu bir. İki, sürdürülebilir üretimle bölgenin refahına katkı sağlanacak. Üç, 2011’de başlayan “Fıstığımız Bol Olsun” projesi ile fıstık bahçelerinde umut yeşertecek.

Proje kapsamında üretici eğitimlerinin devam ediyor olması da son derece mühim. Zira bugüne kadar, Gaziantep’in büyüleyici Barak Ovası’nda her yıl 150 ’den fazla üreticiye eğitimler ve bahçelerinde danışmanlık hizmeti verildi. Bravo. Bu şahane proje kapsamında yetiştirilen toplam aşıcı sayısı 56. Budamacı eğitimleri sonunda da proje kapsamında yetiştirilen toplam budamacı sayısı da 77 oldu. Uzman Aşıcı ve Budamacı Eğitimleri’ni tamamlayan 133 kursiyer de, fıstık bahçelerindeki çalışmalarına başladı. Yöre insanı için, memleket tarımı ve üretimi için ne kadar gurur verici değil mi?

FISTIK ÜRETİMİ YARI YARIYA ARTTI

Türkiye, Antep fıstığı üretiminde dünya sıralamasında İran ve ABD’nin ardından üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin Antep fıstığı üretim potansiyeli, bugün üretilebilenden daha fazlasını üretmeye uygun. Zaten, “Fıstığımız Bol Olsun” projesinin çıkış noktası da, Türkiye ve Damak için bu denli önemli olan Antepfıstığını daha verimli hale getirme düşüncesiymiş. Atılan bu dev adımla böylelikle 2011-2016 yılları arasında ağaç başına görülen verim artışı uzun yıllar ortalamasına göre % 52 olarak gerçekleşmiş.

Alışagelen yöntemle uygulama yapılan bahçelere göre ise sağlanan verim artışı iki katı aşmış. Böylelikle antepfıstığı bahçelerinde sürdürülebilir tarım uygulamaları ile hem toprağı ve çevreyi koruyarak antepfıstığı üretimin önemli miktarda artırabileceğinin örnekleri ortaya konuldu.

ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR DA KORUNACAK

Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşti ? İşte tüm bunlar toprağa ve antepfıstığı ağacına dost toprak işleme, uygun bitki besleme, hastalık ve zararlılar ile yapılan entegre mücadele yapılarak, ağaçların gelişme çağına uygun doğru budama teknikleri uygulanılarak, bahçelerde çiçeklerin döllenmesi için yeterli sayıda ve dişi ağaçlarla uyumlu erkek ağaç çeşitlerini çoğaltarak gerçekleştirildi. Proje bahçelerine iki bin adet erkek ağaç fidanı dikildiği gibi, üç yüzden fazla ağaca erkek ağaç çeşitleri ile aşılama yapıldı.

En önemlisi de, proje ile erken yaşta, fidanlar 2-3 yaşında iken yapılan aşılamalarla üreticilere 4-5 yıl daha erken ürün alınabileceğinin örnekleri sergilenmiş olması. Böylelikle ürünsüz geçen yılların ürüne dönüşebileceği, yöredeki üretici kardeşlerim tarafından anlaşılır oldu. TEMA Vakfı ve Nestlé Damak iş birliği ile yürütülen bu projede zamana meydan okuyan yaşlı ağaçların korunması için de çalışmalar başlatılmış. Mesela, yaşları 400 ile 800 arasında değişen Gaziantep’te 12 adet Antep fıstığı “anıt ağaç” adayı tespit edilmiş. Bunların her biri “anıt ağaç” statüsünde.

COŞKUN ARAL DA BELGESELİNİ YAPTI

Efsane belgesel yapımcısı ve gezgin Coşkun Aral da ekibiyle beraber fıstığın izini sürerek “Efsane Tadın İzinde: Fıstık ve Çikolata” belgesel filmine imza attı. Fıstık ve çikolatanın uyumuyla oluşan tadın izleyicisine sunacak Çoşkun Aral. Bir fıstık fidanıyla Antep’te başlayan, ardından Meksika’da bir kakao çiftliğine uzanan ve fıstık ile kakao tarımının sürdürülebilirliğine dikkat çekilen bu belgesel filmi 21 Nisan Cumartesi günü yani yarın 17:40’ta İz TV’de izleyebileceğiz. Kahvenizi yudumlayıp, Antepfıstığınızı yerken Coşkun Abi’nin belgeselini büyük bir keyif olacak benim için.