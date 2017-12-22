Elle Winter Weekend Palandöken’deydi

Oldukça geniş ve kaliteli bir davetli katılımı vardı. Elle Yayın Direktörü Işın Görmüş ve ekibi tabir-i caizse organizasyon konusunda döktürdükçe döktürdü. Son derece eğlenceli, keyifli, coşkulu geçti. Kar, Palandöken’deyken metropollerimizdeki çilenin, keşmekeşinin aksine tadına doyulamayan güzellikte oluyor. Palandöken’in kayak tutkunlarına yönelik en büyük avantajı sanırım hem kente hem de havaalanına yakınlığı.





Pistleri de, karı da, tesisleri de tartışılmaz güzellikte ama özellikle bu yakınlık mevzusu, zahmetsizce ulaşımı kayak camiası açısından son derece önemli. Elle Winter Weekend türü birleştiren, marka için pozitif değer üreten organizasyonlar bir çok dergi, mecmua, tv - radyo ve hatta şirketler için örnek teşkil etmeli diye düşünmekteyim.





Sponsorlukları, reklam satışını şunu bunu bir kenara koyuyorum marka ile okuyucu arasındaki - sosyal medyadaki ağırlıkları da göz önüne alındığında- son derece kıymetli bir yerde duran mühim şahsiyetlerin marka ile oluşturacağı bütünlük ve birliktelik takip edenler açısından bir hayli önemli. Günümüz dünyasında ve pazarlama metodlarında kendini güncellemektir bu. Ve bir hayli de değerlidir.

İKİ İTALYAN’IN ŞAHANE İŞ BİRLİĞİ





İtalyan mutfağı sadece biz de değil dünyanın neresine giderseniz her yerinde en sevilen, en tutulan mutfaklarından kuşkusuz. Bunda dünya çapına yayılmış İtalyan sempatisinin etkisi var mı yok mu bilemem ama pizzaları, spagettileri, zeytinyağları, soslarıyla vazgeçemiyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Türkiye’de ve elbette özelde İstanbul’da da şahane ötesi İtalyan restaurantlar var elbette. Hemen ilk akla geleni eşsiz boğaz manzarası, bol çeşitli marketi ve sıcacık ambiyansıyla Zorlu Avm bünyesinde yer alan Eataly. İstanbul’ a geleli tam 4 yıl olmuş bu İtalyan konseptin. Özellikle doğum yeri olan İtalya’daki bir çok restaurantını gidip gördüğümde İstanbul’dakinin çok daha güzel ve samimi olduğuna kanaat getirmiştim. Bunda son derece de haklıyım. Burcu Esmersoy’un ev sahipliğinde Bar Terrazzo’daki etkinlikle kutlanan doğum günü partisinde bir de parlayan yıldızı vardı. O da bir İtalyan. Son derece farklı tavrı ve tarzıyla Çizme’den çıkmış tüm dünyaya yayılmış ve sektörün önde gelen markası olarak konumlanmış Vespa. Rengarenk ve yepyeni modelleriyle görücüye çıkan sempatik Vespa’lar yılsonuna kadar Eataly’de görülebilecek. Benden söylemesi.