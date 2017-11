Çocuklar için ‘sağlıklı adımlar’ şart

Kimi zaman kıramadığı kalıpları ya da tabuları da oluveriyor bu öğrendikleri. Nihayetinde anayasası oluyor küçüklükte öğrenilen her bir davranış, her bir bilgi. İşte bu yüzdendir ki, miniklerimiz için ‘sağlıklı adımlar’ şart diyorum her daim. Sadece kamudan, devletten bekleyip adım atmamazlık olmaz. İşte söz konusu çocuklar oldu mu projelerin mahiyeti önemlidir benim için.

Projede Milli Eğitim Bakanlığı da var

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestlé ’nin iş birliği ile başlatılan ‘sağlıklı adımlar’ projesi son derece önemli. İlkokul 3. sınıf öğrencilerinden, öğretmenlere ve velilere uzanan bir zincir ile yeterli ve sağlıklı beslenme bilincinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması sağlanıyor. Dünyadaki örneği de ‘Healthy Kids’. Bu dev projeyle 84 ülkede 8.3 milyon çocuğun beslenme ve spor alanında farkındalık kazanmış. “Sağlıklı Adımlar” ın hedefi, çocukların beslenme, sağlık ve fiziksel aktivite alanında bilinç düzeyini artırmayı ve dengeli beslenme alışkanlıklarına sahip olmalarını sağlamayı hedefliyor. Böylelikle çok daha sağlıklı, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişecek. Proje şimdilik Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Tunceli ve Şanlıurfa ‘nın da aralarında bulunduğu 13 il ve 66 devlet okulunda uygulanıyor. ‘Hayat Bilgisi ile Oyun’ ve ‘Fiziki Etkinlikler’ derslerinde ‘Sağlıklı Adımlar’ programıyla yılda 32 saat sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında eğitim alıyor. Bugüne kadar proje ile 60 bin öğrenci, 1.500 öğretmen ve 100 bin veliye ulaşıldı.

SU İÇMEK VE KAHVALTI ÇOK ÖNEMLİ

Su içmenin önemi, porsiyon kontrolü, spor yapma alışkanlığı, kahvaltının önemi, hijyen, takım çalışması gibi son derece önemsenen alışkanlıklar çocuklarımıza kazandırılıyor. Mesela bu yıl ilk kez Marmara Üniversitesi iş birliği ile bir oyun geliştirildi. Takımlar halinde oynanan bu oyun ile çocuklar hem fiziksel aktivite hem de beslenme bilgileri ediniyor. Oyun çocuklarda pozitif yönde bedensel gelişim, ekip olma, pozitif yönde davranış değişikliği sağlamayı hedefliyor. Çocukların denge ve koordinasyon becerisi artıyor.

Mesela davranışsal olarak gözlemlenen değişimler arasında ise daha sağlıklı beslenme çantaları, su içme oranında artış ve meyve sebze tüketiminde yükseliş dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan bu ortak proje Nestlé ’nin Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yapılan değerlendirmesinde 3 üzerinden 2,8 alarak en başarılı projeler arasında yer aldı. O nedenledir ki, ağaç yaşken eğilir düsturundan yola çıkarak bir de üstüne ‘iyi beslen, mutlu yaşa’ dersek geleceğimiz için endişe etmeye gerek kalmayacak.

Damak çatlatan Orient Express menüsü

‘Orient Express’ görselliği ve oyuncu kadrosu bakımından son derece ilginç ve hayli güzel bir film. İzlerken büyük keyif aldım. Özellikle filmin başlangıcında Kudüs’ten ve İstanbul’dan şahane ötesi manzaralara tanık oldukça, beyaz perdede duyduğum keyif ikiye katlandı. Zekice yazılmış diyaloglardan, muhteşem ötesi açılara kadar tam anlamıyla ‘Orient Express’ ruhunu oturduğunuz yerden hissediyorsunuz. Şahane, sizi saran bir gizemi var filmin. 4 Ekim 1883 yılında ilk seferine başlayan bu büyülü Şark Ekspresi benim için fazlasıyla merak uyandırıcı. Açıkçası o trenin vagonlarından, yataklarındaki çarşafa, perdelerinden dekorasyonundaki inceliklere, hatta yemekte kullanılan çatal-bıçaktan, özenle hazırlanmış menüye kadar her şeyini çok merak ediyordum ki imdadıma Hilton İstanbul Bomonti’deki filmin ruhuna uygun hazırlanmış bir davet geldi. Buradaki The Globe Restaurant ’ta bu ay içinde cuma ve cumartesi günleri, Orient Express menüsünün tıpkısının aynısı hazırlanacak. Tarihi menüde en dikkat çeken Fransızların neredeyse taptığı Lyon usulü soğan konsom çorba bir harika. Öte yandan hayır diyemeyeceğiniz füme ördek ciğeri, İngiliz usulü bezelye püresi deniz yosunu ile servis edilen tütsülenmiş somon ile Viyana usulü kuzu ve Antep fıstıklı kek dikkat çekiyor. Anlaşılan o ki ekspresin yol aldığı ülke ve kentlerin orijinal lezzetleri menüye tat katmış. Gerçekten inanılmaz ve şahane. Menüden ağzınıza götürdüğünüz her lokma sizi o zamanların görkemli günlerine götürüyor ki, bu duygu gerçekten bambaşka. Önce filmi izleyip, sonra da o ekspreste yenilen yemeklerle tarihe yolculuğunuzu tatmanızı isterim açıkçası. Bambaşka olacak, inanın bana!