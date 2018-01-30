Çırağan Sarayı’nda Venedik rüzgarı

Tam anlamıyla düşler kenti benim için. Romantizmiyle, zarif ruhuyla, paylaştığı huzuruyla, cezbedici tutkusuyla, gondollarıyla tam bir başyapıt. Kesinlikle abarttığımı düşünmeyiniz. Zira Venedik karnavalın bizatihi kendisidir aslında. Malumunuz ‘Venedik Karnavalı’ kentin en önemli simgelerinden biri. Hatta İtalya’nın ve dahi kıta Avrupası’nın olmazsa olmaz ve mutlaka katılınası aktivitelerinden. Her yıl yüzbinlerce insan buraya akıyor. Çünkü Venedik Karnavalı fazlasıyla tarihi. 1268′den bu yana kutlanıyor. Her yıl 40 gün süren şahane ve eğlenceli bir kültür birikimi. Malumunuz maskeleriyle ünlü bu şenlik. Karnaval ’ın temeli aslında Pagan kültüründe baharı karşılamaya dayanıyor da diyebiliriz. Göz alıcı kostümler, şaşalı maskeler kentin tarihi sokaklarında salınırken ruhunuz da bambaşka bir güzelliğe bürünüyor, buna emin olun.

VENEDİK’İN EN ŞAŞALI ADASI SELİM UYAR’IN





İşte tam da Venedik'te gerçekleşen karnaval zamanı, muhteşem bir yeme içme şöleni ile Türkiyemiz’de, İstanbulumuz’da, Çırağan Palace Kempinski'de özel bir festivalle başlatılıyor. “Venedik Yemek Festivali” 5 - 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ve en güzeli işte bu festivalin enfes lezzetlerini bizzat tadıp, kendinizi Venedik’in muhteşem ötesi atmosferinde hissedebileceksiniz. Hem de Boğaz’a nazır Laledan Restaurant’ta. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Cevap belli. Çünkü takdire şayan bir durum var ortada. Şöyle ki; eşsiz Venedik Lagünü 'ndeki en keyifli konumu, hizmeti ve hatta en gösterişli adası bir Türk şirketi olan, Permak Şirketler Grubu’na ait. İşte bu adada tarihi bir yapıda San Clemente Palace Kempinski hizmet veriyor. Hem de dünya jet-setine desem çok da yanılmam açıkçası. Permak’ın sahibi Selim Uyar'ın ev sahipliğinde verilecek özel bir akşam yemeğiyle beraber İstanbul’daki "Venedik Festivali" de konuklarını ağırlamaya başlayacak. Venedik’ten gelecek San Clemente Palace Kempinski 'nin şefleri de bu akşam yemeğinde kendilerine özgü muhteşem lezzetler hazırlayacak. Bu damak çatlatan İtalyan lezzetlerini Şubat ayının belirli tarihlerinde de tadabileceksiniz. Ben olsam Çırağan Sarayı’ndaki bu şahane Venedik Festivali’ni kaçırmazdım.

TATLI BİR MASALDIR ŞİRİNCE

Hafta sonu ‘BeStyle Blogger Weekend’ kapsamında Ege’nin en keyifli ve cezbedici ikonik köylerinden Şirince’deydim. Nişanyan Otel’in köye bakan yamacından Şirince’nin doyumsuz manzarasına bakmak gerçekten eşsiz. Keyifli, dolu dolu ve elbette son derece huzurlu birkaç gün geçirmek için lütfen ama lütfen yolunuzu yılda birkaç kez Şirince’ye düşürün. Esnafın özellikle hafta sonlarında yüzünün gülmesi son derece mühim bir hadise zira başta Japonlar olmak üzere köye gruplar halinde gelenlere tanık oldum. Turizm bu yıl çok daha iyi olacak gibi gözüküyor. Umarım çok fazla olumsuzluklar yaşamayız da dediğimiz gibi olsun. Şirince’nin en önemli ve hatta simgesi olmuş bir bir efsanesi var. Gerçekten Türkiyemiz’de böylesi oluşumları görmek gurur verici. Çok sevgili Nesin matematik Köyü’nden bahis açıyorum. Sömestr tatili olması nedeniyle Matematik Köyü’nün her bir metrekaresinde gözleri parlak parlak bakan şahane gençlerimizi gördüm. Matematik, felsefe ne varsa yutmaya gelmişlerdi. Gurur duydum. Böylesi zehir gibi gençlerimizi ne yapıp edip bu memlekette tutmalıyız mutlaka. Bu vesileyle Aziz Nesin’e bir rahmet, Ali Nesin ve değerli hocalarımıza da kallavi bir selam gönderelim.

ŞİRİNCE’DE BLOGGER WEEKEND

Şirince ahalisi turizmi ve turisti nasıl yöneteceğini gayet güzel öğrenmiş açıkçası. Saygıda kusur etmeyerek işlerini yapıyorlar. Biliyorlar ki kaçan bir daha gelmiyor. Özellikle Meryem Ana ve Efes ziyaretçisi ne kadar çok olursa işte o kadar da yabancı turist köylerine gelip zaman geçirecek. Yukarda yazdığım gibi. Şirince de Venedik gibi özlediğim, hasretini çektiğim, burnumda tüten yegane mekanlardan. Hele ki bahar da geliyor ki mutlaka seyahat listesine Şirince’yi de ekleyiniz. Bu arada yapmış oldukları başarılı ‘blogger weekend’ organizasyonlarıyla dikkat çeken başta Beliz Baran olmak üzere, Eser Küçükerol ve BeStyle ve BeMan Ekibi’ne içten bir teşekkür etmek gerekiyor çünkü yükselen trend sosyal medya fenomenleri ve blogger kavramının önemini anlayıp, hayata geçirebildikleri için. Şunu biliyorum ki, yukarıda saydığım isim ve organizasyonları gelecekteki günlerde çok daha fazla duyacağız.