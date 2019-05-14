Bozcaada’da yarı maratonda koşmaya var mısın?

Dostlar bu hafta sonu şahane bir koşumuz var. 18 Mayıs’ta Bozcaada’da koşuyor, Türkiye’nin en batı ucundan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na selam olsun diyeceğiz.
Bu yıl koşulacak geleneksel Bozcaada Yarı Maratonu için artık son hazırlıklar tamam. Adanın esen rüzgarını arkasına alarak hep beraber koşacağız. Bu vesileyle bir araya gelecek binlerce coşkulu insanla yazı karşılayacağız aynı zamanda. Sanırım Türkiye’nin en güzel doğal koşu parkurlarından biri Bozcaada. Koşuya ev sahipliği yapacak bu şahane adada, adidas Bozcaada Yarı Maratonu’nda koşmak kesinlikle bir ayrıcalık olacak. 10K yani on bin metre koşu için Türkiye’nin dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel sporcularla beraber olacağız. Malumunuz üzere spor da sanat gibi yaşamları, bakış açılarını değiştirebilme gücüne sahip yegane güzelliklerden en önemlisi. Yarış heyecanını daha yukarı taşıyacak sürpriz etkinlikler, doğaya dokunan özel projeler ile bir koşudan fazlası olacak Bozcaada`da.
BOZCAADA BİR AŞKTIR
Yıllardır adaya gidip gelen bir ada sever olarak, doğal güzelliği, temiz havası, tarihi dokusu düşünüldüğünde gerçekten çok ama çok farklı buranın yeri kalbimde. Sevgi, saygı, dostluk, barış, kardeşliğin sporla birleştiği adidas Bozcaada Yarı Maratonu, katılımcıları hem daha aktif bir yaşama davet ediyor hem de kurgusu ve verdiği mesajlarla doğa ve çevre bilincine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Bunu başarıyor da. Ha bir de ada turizmine çıta atlatıyor. Ada insanının, esnafının yüzü gülüyor.
Yarı maraton ve 10K koşuları yanı sıra çocuk ve evcil hayvanlar da unutulmamış. Onlara özel parkurlar gibi ve kimi sürpriz aktiviteler de özellikle çocuklarımız için bulunmaz nimet. Genç nesillere sporu ve özelde koşuyu sevdirmek için bu koşullar çok önemli. O nedenle bu tür organizasyonlara ailecek katılan ailelerimize helal olsun demek gerek.
ADA’NIN SEMBOLÜ PAKİZE DE KOŞACAK
Koşunun bana kalırsa en önemli konuğu, Ada’nın olmazsa olmazı, Bozcaada’nın güzeli Pakize. İşte o da bu koşuya patileriyle destek verecek ve sokak hayvanları için koşacak. Bilen bilir Pakize adanın en meşhur köpeğidir. İşte Pakize’nin önderliğinde dost patiler de sokak hayvanları için koşacak. Burada şöyle bir güzellik de var. Katılımcıların bu yarı maratona katılabilmek için ödedikleri kayıt ücretlerinin bir kısmı da Bozcaada’daki hayvan barınağına aktarılacak. 18 Mayıs’taki bu heyecana ortak olmak isteyen benim gibi koşu severler kayıtlarını https://bozcaadayarimaratonu.com adresinden yapabiliyorlar. Adada görüşmek üzere. Hem koşmaya, hem de Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na kutlamaya Bozcaada’da!
Bozcaada’da yarı maratonda koşmaya var mısın?
Dostlar bu hafta sonu şahane bir koşumuz var. 18 Mayıs’ta Bozcaada’da koşuyor, Türkiye’nin en batı ucundan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na selam olsun diyeceğiz.
Bu yıl koşulacak geleneksel Bozcaada Yarı Maratonu için artık son hazırlıklar tamam. Adanın esen rüzgarını arkasına alarak hep beraber koşacağız. Bu vesileyle bir araya gelecek binlerce coşkulu insanla yazı karşılayacağız aynı zamanda. Sanırım Türkiye’nin en güzel doğal koşu parkurlarından biri Bozcaada. Koşuya ev sahipliği yapacak bu şahane adada, adidas Bozcaada Yarı Maratonu’nda koşmak kesinlikle bir ayrıcalık olacak. 10K yani on bin metre koşu için Türkiye’nin dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel sporcularla beraber olacağız. Malumunuz üzere spor da sanat gibi yaşamları, bakış açılarını değiştirebilme gücüne sahip yegane güzelliklerden en önemlisi. Yarış heyecanını daha yukarı taşıyacak sürpriz etkinlikler, doğaya dokunan özel projeler ile bir koşudan fazlası olacak Bozcaada`da.
BOZCAADA BİR AŞKTIR
Yıllardır adaya gidip gelen bir ada sever olarak, doğal güzelliği, temiz havası, tarihi dokusu düşünüldüğünde gerçekten çok ama çok farklı buranın yeri kalbimde. Sevgi, saygı, dostluk, barış, kardeşliğin sporla birleştiği adidas Bozcaada Yarı Maratonu, katılımcıları hem daha aktif bir yaşama davet ediyor hem de kurgusu ve verdiği mesajlarla doğa ve çevre bilincine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Bunu başarıyor da. Ha bir de ada turizmine çıta atlatıyor. Ada insanının, esnafının yüzü gülüyor.
Yarı maraton ve 10K koşuları yanı sıra çocuk ve evcil hayvanlar da unutulmamış. Onlara özel parkurlar gibi ve kimi sürpriz aktiviteler de özellikle çocuklarımız için bulunmaz nimet. Genç nesillere sporu ve özelde koşuyu sevdirmek için bu koşullar çok önemli. O nedenle bu tür organizasyonlara ailecek katılan ailelerimize helal olsun demek gerek.
ADA’NIN SEMBOLÜ PAKİZE DE KOŞACAK
Koşunun bana kalırsa en önemli konuğu, Ada’nın olmazsa olmazı, Bozcaada’nın güzeli Pakize. İşte o da bu koşuya patileriyle destek verecek ve sokak hayvanları için koşacak. Bilen bilir Pakize adanın en meşhur köpeğidir. İşte Pakize’nin önderliğinde dost patiler de sokak hayvanları için koşacak. Burada şöyle bir güzellik de var. Katılımcıların bu yarı maratona katılabilmek için ödedikleri kayıt ücretlerinin bir kısmı da Bozcaada’daki hayvan barınağına aktarılacak. 18 Mayıs’taki bu heyecana ortak olmak isteyen benim gibi koşu severler kayıtlarını https://bozcaadayarimaratonu.com adresinden yapabiliyorlar. Adada görüşmek üzere. Hem koşmaya, hem de Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na kutlamaya Bozcaada’da!