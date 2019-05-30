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Murat Güloğlu

Murat Güloğlu

gulogluguloglu@gmail.com

Bozcaada’da bir koşudan fazlası

30 Mayıs 2019

Bozcaada yaza hazır.

Hele ki bayrama daha da hazır. Konuştuğum her bir esnaftan bu yaz sezonunun gayet güzel geçeceğini izlenimini aldım zaten. Ada’nın yabancı turist de gelsin gibi bir derdi olmadığı için ve yerli turistin her halükarda buraya koşa koşa kendisini attığı için sıkıntı yok denecek kadar az. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen adidas Bozcaada Yarı Maratonu’nda ilginin bir hayli fazla olması ve gelenlerin sadece koşmakla kalmayıp zamanlarının çoğunu restaurant ve bilimum mekanlarda geçirmiş olması bu yılın ilk yüz güldürücü zamanlardı Ada ahalisi için. Bu arada Ultraboost 19 ‘larla yapılan bu koşunun #recoderunning teması ve çevre duyarlı mesajlarıyla şahane bir organizasyon olduğunu belirtmek durumundayım. Plastik kirliliğine dikkat çekmek adına koşu boyunca toplanan çöplerden sanatçı Rıfat Koçak’ın emek dökerek yaptığı heykel de bu duyarlılığın en önemli göstergesi.

Bozcaada’da bir koşudan fazlası

Çünkü tertemiz bir doğaya sahip olmak, insanlığımızın da göstergesi. Bu yıl adanın daha da güzelleştiğini gördüm bu arada. Tabii bunda hakkı verilerek yapılan restorasyonlar, Bozcaada’nın ruhunu incitmeden gerçekleştirilen dokunuşların da katkısı çok büyük. Koşullara kayıt olan her koşucu için Çekül aracılığıyla adaya bir ağaç dikilmesi ve maratonda Bozcaada’nın meşhur güzel köpeği Pakize’nin önderliğinde sokak hayvanları için oluşturulmuş barınağa da bağış yapılması koşunun dev jestlerinden biriydi. Bu vesileyle adidas’la ortak bu projeye imza atan Bozcaada Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamına teşekkür etmek gerek ve şart. İşte böylesi projeler turizmimizi daha da canlandıracak ve mekanlarımıza değer katacak.

Bodrum’un sofistike güzelliği Gündoğan

Bozcaada’nın şahane rüzgarı ve güneşine elveda dedikten sonra soluğu Bodrum’un en ama en keyifli mekanlarından Gündoğan da aldım soluğu. Henüz bayram öncesi sessizliğin hüküm sürdüğü beldede kimi yazlık ve tatilciler ufaktan sezonu açsalar da genel olarak boş ve şahane ötesinde keyifliydi diyebilirim. Bodrum’un her köşesinde olduğu gibi burası da ciddi bir patlama yapacak bayramda. Muhteşem Ege’nin sularına yamaçlarda bir bakış atan ve pek tabii ki sofistike güzelliğiyle dikkat çeken Cape Bodrum da Gündoğan ‘A değer katan önemli unsurlardan. Bodrum’un bu nadide köşesinin yeşilliğinin de meşhur olduğu düşünülürse ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Korunaklı koyundan ve  harikulade denizinden söz etmiyorum bile. Bu arada Cape Bodrum ‘un mutfağında harikalar yaratan Şef Turgay Tümer ve ekibinin Anadolu ve Ortadoğu tatlarını batılı lezzetlerle buluşturmasına şapka çıkardım desem yeridir. Hep gurme turizmin ne kadar önemli olduğunu vurgular dururum bu köşede. Harikulade bir doğa, şahane tesisler ve ağızlara layık bir mutfak! İşte gerçek bir tatilden beklenen budur. Gündoğan’ın Gündoğan yapan unsurların başında aşırıya kaçan bir mimari yaklaşımın olmadığını özellikle belirtmek isterim. Yeşillikler arasına gizlenmiş yazıklar, estetiğini korumuş bir mimari anlayış, yapaylıktan ve gereksiz lüksten kaçınılarak oluşturulan sade bir anlayış. Bodrum’a böylesi beldeler olduğunu bilmek güzel. O nedenle Gündoğan sakinlerinden özel ricamız burayı koruyup kollamalarıdır.

 

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