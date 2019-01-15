Bol dilli, bol dinli, bol milletli Kuala Lumpur

Kuşkusuz Güneydoğu Asya’nın yükseleni olarak biliniyor Malezya. Ve bu bol dilli,bol milliyetli, bol dinli ülkenin mücevher kutusu ise Kuala Lumpur.
Kesinlikle bölgesinin en önemli başkentlerinden biri. Bu gerçeği özellikle Petronas İkiz Kuleleri’nin dibindeyken ya da Bukit Bintang ve Bangsar’ da dolaşırken daha iyi anlıyorsunuz. Sanırsınız New York’tan, Manhattan’da bir köşe burası. Bol gökdelenli bir başkent desem yanlış olmaz aslında. Yerel halkın deyimiyle KL, Malayca’da “çamurlu kavşak” anlamına gelmekte. Kuala Lumpur bir başkentin ötesinde, bir yaşam biçimi aslında. Malezya’nın ticari, kültür ve siyasi başkenti olduğu kadar gurur duydukları, gözü gibi korudukları pırlantaları adeta. Bizler için İstanbul neyse aynen o hesap! Bugün ise bol katlı dikey mimariye sahip yapıları, zengin tropik bitki örtüsü, kauçuk üretim potansiyeli, bol soslu ve baharatlı yemekleri, dini ve turistik mekanları, dünyaca ünlü Petronas İkiz Kuleleri, bankacılık faaliyetleri, ticari zenginliği ve etnik- modern yapıları içinde barındırmasıyla Güneydoğu Asya’nın yükselen gücü olarak kendisini hissettiriyor. Anlayacağınız hem modern, hem etnik. Singapur, Hong Kong gibi örneklere daha yatkın bir anlayışa sahip tabii. Çin etkisini hem ekonomi de, hem de sosyal hayatta fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Yeşili de maşallah bir hayli fazla. Parkı, bahçesi fazlasıyla bol. Şehir kurgulaması da gayet yerinde. Planlayanın ellerine sağlık tabii.
MALEZYA’NIN GÜÇ SİMGESİ PETRONAS İKİZ KULELERİ
Kentin gerdanlığı desem yeridir. Kuala Lumpur ya da KL, Gombak ve Klang Nehirleri’nin kesişme noktasında. 1800′lerin başında kalay madenlerinin keşfedilmesiyle küçük bir madenci köyü olarak kurulmuş kent. Petronas İkiz Kuleleri (Petronas Twin Towers) tam anlamıyla Malezya’nın güç simgesi. Gökdelenlerle çevrilmiş olan şehir merkezinde görülmesi gereken en önemli yapı bana kalırsa. Kent merkezinde ikiz kulelerin yanı sıra tahmin edersiniz ki çok miktarda AVM ve oldukça geniş parklar da var. Modern görünümü, geniş caddeleri, sıra sıra dizilen 5 yıldızlı otelleri, iş ve alışveriş merkezleriyle bu alan, şehre iş ve ticaret amaçlı gelen kişilerin ilgisini çekiyor. Petrol şirketi Petronas’ın kuleleri 2004’e kadar dünyanın en yüksek binalarıydı malumunuz. Aynı yıl Tayvan’daki yüz bir katlı Taipei 101 binası inşa edilene kadar bu ünvanını korudu. Yapımı 1998 yılında tamamlanan 88 katlı 452 metre yüksekliğe sahip Petronas’ın 41 ve 42’nci katlarında çelik bir köprü mevcut. Burası geceleri kentin gerdanlığı gibi parıldıyor. İnşası için de 1.6 milyar dolar harcanmış. Kuleler 452 metre. Gökdelenler ya da uzun, dikey yapılar için ne düşünürseniz düşünün; dış cephesinde kullanılan malzemeden, çeliğin parlaklığından ve aynı zamanda büyüleyici güzellikteki mimari tasarımından etkilenmemeniz mümkün değil.
MANHATTAN’TAN BİR KESİT ADETA
Bukit Bintang ise Kuala Lumpur’da Golden Triangle yani Altın Üçgen olarak bilinen alanın da üçte biri. Finans, kapital mevzularının yoğunlaştığı doğal olarak da alışveriş ve gece hayatının coştuğu bir bölge burası. Elbetteki şehrin şüphesiz en turistik ve renkli alanı da diyebilirim. Pavilion, Lot 10 gibi Kuala Lumpur’un en popüler alışveriş merkezleri de burada zaten. Geceleri ise salaş mekanlardan, şık gece kulüplerine kadar farklı eğlence ortamları yerlilerin ve tüm turistlerin uğrak yeri doğal olarak. Bu bölgede sayısız eğlence mekanı ve oteller bulunuyor. Şehrin tam da merkezinde. Gecelerden söz etmişken Bangsar’ın da adını geçireyim. Bu bölge de renkli ve farklı zevklere hitap edecek türden eğlence mekanlarıyla dolu. Ancak burada başkentte yerleşik bir hayat süren yabancıları, expatlari ve üst standartlarda ki gece kulüpleri ile restaurantları görmek mümkün. Bangsar Shopping Centre, Bangsar Village ve Mid-Valley Mall da alışveriş için öne çıkıyor diyebilirim.
MÜSLÜMAN ,HİNDU, ÇİNLİ BİR ARADA
Burada 43 metre yüksekliğindeki devasa Buda Heykeli dikkat çekiyor öncelikle. Hindu Tanrı Lord Murugan’ın dev altın heykeli bu. Tam 272 basamak çıkarak da tapınağa ulaşabiliyorsunuz. Batu Caves, gökdelenlerle kaplı kentin en saf ve doğal alanlarından biri. Oluşumu 400 milyon yıl öncesine dayanıyor. Kireç taşı mağaraları kompleksi desek yeridir aslında. Benzersiz mi? Kesinlikle, evet! Aynı zamanda Hindu Tapınağı olarak da kullanılıyor. Her yıl Ocak sonunda Thaipusam Festivali’nde burayı yaklaşık bir milyon Hintli ziyaret etmekte. Yani hac gibi bir etkinlik. Bu arada Güneydoğu Asya’nın en büyük Çin tapınaklarından biri olan Thean Hou Temple da Kuala Lumpur’da. Öte yandan Ortadoğu’dan,İran’dan,Çin ve Hindistan’dan İslam Sanatı’nın yansımalarını da İslamik Sanat Müzesi’nde görmeniz mümkün. Masjid Jamek yani Jamek Cami de kentin en eski ve turistik önem taşıyan en önemli camilerinden biri. Gördüğünüz üzere bol dinli bir yapiya sahip KL. Malezya seyahatime Qatar Airways’ın karşılıklı direkt sefer koyduğu Penang’la başlamıştım. İstanbul – Doha aktarmalı Qatar Airways‘ın aktarmasız uçtuğu Penang’ta geçirdiğim iki günün ardından, iç hat uçuşla Kuching’e ardından başkent Kuala Lumpur’a geçtim. Doha merkezli firmanın karşılıklı olarak uçuş düzenlediği bu başkente bir çok havayolu şirketi de seferlerini aksatmadan sürdürüyor. Özellikle Boeing 787 Dreamliner ile gerçekleştiren uçuşları deneyimlemeniz hayli ilginç olacaktır.
Bol dilli, bol dinli, bol milletli Kuala Lumpur
Kuşkusuz Güneydoğu Asya’nın yükseleni olarak biliniyor Malezya. Ve bu bol dilli,bol milliyetli, bol dinli ülkenin mücevher kutusu ise Kuala Lumpur.
Kesinlikle bölgesinin en önemli başkentlerinden biri. Bu gerçeği özellikle Petronas İkiz Kuleleri’nin dibindeyken ya da Bukit Bintang ve Bangsar’ da dolaşırken daha iyi anlıyorsunuz. Sanırsınız New York’tan, Manhattan’da bir köşe burası. Bol gökdelenli bir başkent desem yanlış olmaz aslında. Yerel halkın deyimiyle KL, Malayca’da “çamurlu kavşak” anlamına gelmekte. Kuala Lumpur bir başkentin ötesinde, bir yaşam biçimi aslında. Malezya’nın ticari, kültür ve siyasi başkenti olduğu kadar gurur duydukları, gözü gibi korudukları pırlantaları adeta. Bizler için İstanbul neyse aynen o hesap! Bugün ise bol katlı dikey mimariye sahip yapıları, zengin tropik bitki örtüsü, kauçuk üretim potansiyeli, bol soslu ve baharatlı yemekleri, dini ve turistik mekanları, dünyaca ünlü Petronas İkiz Kuleleri, bankacılık faaliyetleri, ticari zenginliği ve etnik- modern yapıları içinde barındırmasıyla Güneydoğu Asya’nın yükselen gücü olarak kendisini hissettiriyor. Anlayacağınız hem modern, hem etnik. Singapur, Hong Kong gibi örneklere daha yatkın bir anlayışa sahip tabii. Çin etkisini hem ekonomi de, hem de sosyal hayatta fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Yeşili de maşallah bir hayli fazla. Parkı, bahçesi fazlasıyla bol. Şehir kurgulaması da gayet yerinde. Planlayanın ellerine sağlık tabii.
MALEZYA’NIN GÜÇ SİMGESİ PETRONAS İKİZ KULELERİ
Kentin gerdanlığı desem yeridir. Kuala Lumpur ya da KL, Gombak ve Klang Nehirleri’nin kesişme noktasında. 1800′lerin başında kalay madenlerinin keşfedilmesiyle küçük bir madenci köyü olarak kurulmuş kent. Petronas İkiz Kuleleri (Petronas Twin Towers) tam anlamıyla Malezya’nın güç simgesi. Gökdelenlerle çevrilmiş olan şehir merkezinde görülmesi gereken en önemli yapı bana kalırsa. Kent merkezinde ikiz kulelerin yanı sıra tahmin edersiniz ki çok miktarda AVM ve oldukça geniş parklar da var. Modern görünümü, geniş caddeleri, sıra sıra dizilen 5 yıldızlı otelleri, iş ve alışveriş merkezleriyle bu alan, şehre iş ve ticaret amaçlı gelen kişilerin ilgisini çekiyor. Petrol şirketi Petronas’ın kuleleri 2004’e kadar dünyanın en yüksek binalarıydı malumunuz. Aynı yıl Tayvan’daki yüz bir katlı Taipei 101 binası inşa edilene kadar bu ünvanını korudu. Yapımı 1998 yılında tamamlanan 88 katlı 452 metre yüksekliğe sahip Petronas’ın 41 ve 42’nci katlarında çelik bir köprü mevcut. Burası geceleri kentin gerdanlığı gibi parıldıyor. İnşası için de 1.6 milyar dolar harcanmış. Kuleler 452 metre. Gökdelenler ya da uzun, dikey yapılar için ne düşünürseniz düşünün; dış cephesinde kullanılan malzemeden, çeliğin parlaklığından ve aynı zamanda büyüleyici güzellikteki mimari tasarımından etkilenmemeniz mümkün değil.
MANHATTAN’TAN BİR KESİT ADETA
Bukit Bintang ise Kuala Lumpur’da Golden Triangle yani Altın Üçgen olarak bilinen alanın da üçte biri. Finans, kapital mevzularının yoğunlaştığı doğal olarak da alışveriş ve gece hayatının coştuğu bir bölge burası. Elbetteki şehrin şüphesiz en turistik ve renkli alanı da diyebilirim. Pavilion, Lot 10 gibi Kuala Lumpur’un en popüler alışveriş merkezleri de burada zaten. Geceleri ise salaş mekanlardan, şık gece kulüplerine kadar farklı eğlence ortamları yerlilerin ve tüm turistlerin uğrak yeri doğal olarak. Bu bölgede sayısız eğlence mekanı ve oteller bulunuyor. Şehrin tam da merkezinde. Gecelerden söz etmişken Bangsar’ın da adını geçireyim. Bu bölge de renkli ve farklı zevklere hitap edecek türden eğlence mekanlarıyla dolu. Ancak burada başkentte yerleşik bir hayat süren yabancıları, expatlari ve üst standartlarda ki gece kulüpleri ile restaurantları görmek mümkün. Bangsar Shopping Centre, Bangsar Village ve Mid-Valley Mall da alışveriş için öne çıkıyor diyebilirim.
MÜSLÜMAN ,HİNDU, ÇİNLİ BİR ARADA
Burada 43 metre yüksekliğindeki devasa Buda Heykeli dikkat çekiyor öncelikle. Hindu Tanrı Lord Murugan’ın dev altın heykeli bu. Tam 272 basamak çıkarak da tapınağa ulaşabiliyorsunuz. Batu Caves, gökdelenlerle kaplı kentin en saf ve doğal alanlarından biri. Oluşumu 400 milyon yıl öncesine dayanıyor. Kireç taşı mağaraları kompleksi desek yeridir aslında. Benzersiz mi? Kesinlikle, evet! Aynı zamanda Hindu Tapınağı olarak da kullanılıyor. Her yıl Ocak sonunda Thaipusam Festivali’nde burayı yaklaşık bir milyon Hintli ziyaret etmekte. Yani hac gibi bir etkinlik. Bu arada Güneydoğu Asya’nın en büyük Çin tapınaklarından biri olan Thean Hou Temple da Kuala Lumpur’da. Öte yandan Ortadoğu’dan,İran’dan,Çin ve Hindistan’dan İslam Sanatı’nın yansımalarını da İslamik Sanat Müzesi’nde görmeniz mümkün. Masjid Jamek yani Jamek Cami de kentin en eski ve turistik önem taşıyan en önemli camilerinden biri. Gördüğünüz üzere bol dinli bir yapiya sahip KL. Malezya seyahatime Qatar Airways’ın karşılıklı direkt sefer koyduğu Penang’la başlamıştım. İstanbul – Doha aktarmalı Qatar Airways‘ın aktarmasız uçtuğu Penang’ta geçirdiğim iki günün ardından, iç hat uçuşla Kuching’e ardından başkent Kuala Lumpur’a geçtim. Doha merkezli firmanın karşılıklı olarak uçuş düzenlediği bu başkente bir çok havayolu şirketi de seferlerini aksatmadan sürdürüyor. Özellikle Boeing 787 Dreamliner ile gerçekleştiren uçuşları deneyimlemeniz hayli ilginç olacaktır.