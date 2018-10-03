Bodrum’u kulaç kasırgası vurdu

Fırtına ve hatta tropikal kasırganın beklendiği hafta sonunda, Bodrum'u bakir koylarından Yalıçiftlik'teki Hapimag Sea Garden 'da binlerce yüzücünün katıldığı harika bir organizasyon vardı.
Fırtına yerine kulaç kasırgası vardı anlayacağınız. Tabii konu yüzme olunca benim için akan sular duruyor. Özellikle Aquamasters denilince! Çünkü kainatça ünlü müthiş bir organizasyon uluslararası aquamasters. Bu yıl da 9. su gerçekleştirildi. Durum böyle olunca dünyanın dört bir yanından medya kuruluşları ajanslardan geçen görüntüleri haberleştiriyor, gazeteler yazıp çiziyor, yorumcular konuşuyor. Yani iş sandığımızdan daha büyük ve önemli aslında. Tüm bunlar olurken de tabii ki Türkiyemiz, turizmimiz kazanıyor. İşte sırf bunun için bile ev sahibi Hapimag Sea Garden Resort Hotel Genel Müdürü Kerem Demirkol'a teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü mekan sponsoru olmadan böylesi büyük organizasyonları gerçekleştirmek çok ama çok zor. Elbetteki diğer sponsorlar da teşekkürler. Özellikle bizim memlekette yüzme gibi spor dallarında sponsorsuz adım dahi atamıyorsunuz maalesef. Katılımcılara baktığımda da son derece mutlu olduğumu söylemeliyim. Koca Manş Denizli'nin geçerek rekor kıran yüzücümüz de oradaydı, kulaç atmasını yeni yeni öğrenen minikler de. Ustaya çırağı, tecrübeyle deneyimsizliğin bir arada olması gelecek kuşakları kazanmamız açısından son derece önemli. Sadece yüzmede değil, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda birikimin kuşaktan kuşağa aktarılması kurtaracak bizleri, dünyamızı. İşte Sea Garden 'ın kumsalında bunları hissettim ve bir kez daha umut doldum.
Turizm mevsimi artık 12 ay
Daha bir kaç yıl öncesine kadar tatil denildiği zaman akla deniz, kum ve güneş üçlüsü gelirdi malumunuz üzere. Ve fakat gelişen ve değişen global trendler, insanların alışkanlıklarını ve tercihlerini de etkiliyor. Hal böyle olunca turizm sektörü de bu talep karşısında kayıtsız kalamıyor elbette. Geçmişte Ege'de Akdeniz'e plajlar, oteller ve tatil köyleri sadece üç ay boyunca dolup taşarken, günümüzde sezon boyu kültür, sanat, spor ve gastronomi alanındaki etkinlikler sayesinde turizm tüm yıla yayılmaya başladı. Dolayısıyla kazanç da öyle. Böylelikle hem istihdam kaybı olmuyor, hem de insanımız kendisini geliştirebiliyor. Anlayacağınız turizm sezonu uzadı. Dünyanın hemen her yerinde tatil sezonu deniz ve güneşle sınırlı kalmayarak yıl geneline yayılmış durumda. Yaz sezonu boyunca dolup taşan plajların sakinlediği, bunaltıcı sıcakların geride kaldığı ve deniz suyunun ideal sıcaklığa ulaştığı sarı yaz dönemi birçok etkinlikle dolu dolu geçiyor. Birçok turizm merkezinde sezon Eylül-Ekim aylarının gelmesine rağmen devam ediyor. Memleket şartları bu işler için fazlasıyla uygun tabii ki. Örnek mi? Hemen vereyim: Mesela bu yıl 2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10. Yarışı Türkiye Rallisi 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde gerçekleştirildi. Dünya Kiteboarding Şampiyonası, 5-9 Eylül tarihleri arasında ikinci kez Akyaka’ya gelirken, Antalya’nın Kemer ilçesi 26-29 Eylül tarihleri arasında Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı’na ev sahipliği yaptı. E daha ne olsun! Tüm bu organizasyonlar memleket meselesi aslında ve son derece gururlandırıcı.
Aslolan memleket tanıtımı
Sadece motor ve otomobil yarışları, golf ve futbol gibi sporlar değil yüzme alanındaki uluslararası turnuvalar da turizm altyapısını geliştirerek ülke tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Sporcu ve kulüplerin milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesapları sayesinde sadece tesisler değil, ülke de dünya çapında tanınma imkanı yakalıyor. Sezonun bu denli uzamasının arkasında yatan en önemli etken ise ülkemizin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor etkinlikleri. Aslolan turizm sezonunun 12 aya yayılmasını sağlayan uluslararası birçok spor organizasyona ev sahipliği yapabilmek. Organizasyonun ev sahibi dünya devi Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirköy, sezonun uzaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyor. İşte bu yüzden Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi büyük etkinliklere destek verip ev sahipliği yapıyorlar. Turizm kuruluşlarımızın böylesine büyük bir organizasyonun paydaşlarından biri olması, spora ve sporcuya destek vermesi ve en mühimi ülke tanıtımına katkı sağlamaları gurur verici elbette. Demirkol gibi düşünen yöneticileri kutlamak gerek. Zira spor, sanat ve lezzet temalı etkinliklere destek sürdükçe, yalnızca kendi tesislerine ve turizme değil ülkemize de yatırım yapıyorlar aslında. Özellikle Turizm Bakanlığımızın böylesi kurumlarımıza desteği tam olmalı.
Tebrik...
Bu arada 20 yıldır Türk Hava Yolları'nın Bodrum Direktörlüğü' nü yapan Turan Yardımcı. Üstün çalışmalarının meyvesini aldı ve THY Moskova Direktörlüğü'ne atandı. Gerçekten çok büyük başarı. Kasım Ayı itibariyle Rusya' nın başkentinde görev yapacak. Bodrum'u sıcacık havasından Moskova'nın soğuğunda alışmak zor gelecektir ama yoğun çalışmaları sayesinde THY ve Türkiye Moskova'da adını duyurmaya devam edecektir. Kolaylıklar diliyorum.
Bodrum’u kulaç kasırgası vurdu
Fırtına ve hatta tropikal kasırganın beklendiği hafta sonunda, Bodrum'u bakir koylarından Yalıçiftlik'teki Hapimag Sea Garden 'da binlerce yüzücünün katıldığı harika bir organizasyon vardı.
Fırtına yerine kulaç kasırgası vardı anlayacağınız. Tabii konu yüzme olunca benim için akan sular duruyor. Özellikle Aquamasters denilince! Çünkü kainatça ünlü müthiş bir organizasyon uluslararası aquamasters. Bu yıl da 9. su gerçekleştirildi. Durum böyle olunca dünyanın dört bir yanından medya kuruluşları ajanslardan geçen görüntüleri haberleştiriyor, gazeteler yazıp çiziyor, yorumcular konuşuyor. Yani iş sandığımızdan daha büyük ve önemli aslında. Tüm bunlar olurken de tabii ki Türkiyemiz, turizmimiz kazanıyor. İşte sırf bunun için bile ev sahibi Hapimag Sea Garden Resort Hotel Genel Müdürü Kerem Demirkol'a teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü mekan sponsoru olmadan böylesi büyük organizasyonları gerçekleştirmek çok ama çok zor. Elbetteki diğer sponsorlar da teşekkürler. Özellikle bizim memlekette yüzme gibi spor dallarında sponsorsuz adım dahi atamıyorsunuz maalesef. Katılımcılara baktığımda da son derece mutlu olduğumu söylemeliyim. Koca Manş Denizli'nin geçerek rekor kıran yüzücümüz de oradaydı, kulaç atmasını yeni yeni öğrenen minikler de. Ustaya çırağı, tecrübeyle deneyimsizliğin bir arada olması gelecek kuşakları kazanmamız açısından son derece önemli. Sadece yüzmede değil, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda birikimin kuşaktan kuşağa aktarılması kurtaracak bizleri, dünyamızı. İşte Sea Garden 'ın kumsalında bunları hissettim ve bir kez daha umut doldum.
Turizm mevsimi artık 12 ay
Daha bir kaç yıl öncesine kadar tatil denildiği zaman akla deniz, kum ve güneş üçlüsü gelirdi malumunuz üzere. Ve fakat gelişen ve değişen global trendler, insanların alışkanlıklarını ve tercihlerini de etkiliyor. Hal böyle olunca turizm sektörü de bu talep karşısında kayıtsız kalamıyor elbette. Geçmişte Ege'de Akdeniz'e plajlar, oteller ve tatil köyleri sadece üç ay boyunca dolup taşarken, günümüzde sezon boyu kültür, sanat, spor ve gastronomi alanındaki etkinlikler sayesinde turizm tüm yıla yayılmaya başladı. Dolayısıyla kazanç da öyle. Böylelikle hem istihdam kaybı olmuyor, hem de insanımız kendisini geliştirebiliyor. Anlayacağınız turizm sezonu uzadı. Dünyanın hemen her yerinde tatil sezonu deniz ve güneşle sınırlı kalmayarak yıl geneline yayılmış durumda. Yaz sezonu boyunca dolup taşan plajların sakinlediği, bunaltıcı sıcakların geride kaldığı ve deniz suyunun ideal sıcaklığa ulaştığı sarı yaz dönemi birçok etkinlikle dolu dolu geçiyor. Birçok turizm merkezinde sezon Eylül-Ekim aylarının gelmesine rağmen devam ediyor. Memleket şartları bu işler için fazlasıyla uygun tabii ki. Örnek mi? Hemen vereyim: Mesela bu yıl 2018 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 10. Yarışı Türkiye Rallisi 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde gerçekleştirildi. Dünya Kiteboarding Şampiyonası, 5-9 Eylül tarihleri arasında ikinci kez Akyaka’ya gelirken, Antalya’nın Kemer ilçesi 26-29 Eylül tarihleri arasında Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı’na ev sahipliği yaptı. E daha ne olsun! Tüm bu organizasyonlar memleket meselesi aslında ve son derece gururlandırıcı.
Aslolan memleket tanıtımı
Sadece motor ve otomobil yarışları, golf ve futbol gibi sporlar değil yüzme alanındaki uluslararası turnuvalar da turizm altyapısını geliştirerek ülke tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Sporcu ve kulüplerin milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesapları sayesinde sadece tesisler değil, ülke de dünya çapında tanınma imkanı yakalıyor. Sezonun bu denli uzamasının arkasında yatan en önemli etken ise ülkemizin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor etkinlikleri. Aslolan turizm sezonunun 12 aya yayılmasını sağlayan uluslararası birçok spor organizasyona ev sahipliği yapabilmek. Organizasyonun ev sahibi dünya devi Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirköy, sezonun uzaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyor. İşte bu yüzden Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi büyük etkinliklere destek verip ev sahipliği yapıyorlar. Turizm kuruluşlarımızın böylesine büyük bir organizasyonun paydaşlarından biri olması, spora ve sporcuya destek vermesi ve en mühimi ülke tanıtımına katkı sağlamaları gurur verici elbette. Demirkol gibi düşünen yöneticileri kutlamak gerek. Zira spor, sanat ve lezzet temalı etkinliklere destek sürdükçe, yalnızca kendi tesislerine ve turizme değil ülkemize de yatırım yapıyorlar aslında. Özellikle Turizm Bakanlığımızın böylesi kurumlarımıza desteği tam olmalı.
Tebrik...
Bu arada 20 yıldır Türk Hava Yolları'nın Bodrum Direktörlüğü' nü yapan Turan Yardımcı. Üstün çalışmalarının meyvesini aldı ve THY Moskova Direktörlüğü'ne atandı. Gerçekten çok büyük başarı. Kasım Ayı itibariyle Rusya' nın başkentinde görev yapacak. Bodrum'u sıcacık havasından Moskova'nın soğuğunda alışmak zor gelecektir ama yoğun çalışmaları sayesinde THY ve Türkiye Moskova'da adını duyurmaya devam edecektir. Kolaylıklar diliyorum.