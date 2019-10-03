Bodrumlu doğasına, zeytinine sahip çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un bizzat eğildiği bir konu var biliyorsunuz.
Bodrum’da imar planına uymayan, imara aykırı kaçak yapıların yıkılması mevzusu. Ve bu konuda da hayli yol alındı malumunuz. Doğaya karşı duyarlılığından dolayı binlerce kez teşekkür etmek gerekiyor sayın bakan ve çalışma arkadaşlarına. Böylesi duyarlı davranışta bulunan, bu hassas konuda örnek olacak çalışmaları desteklemek ve alkışlamak da bizim görevimiz elbette. Bodrum’da bir yanda kaçak yapılaşma ile mücadele edilirken diğer tarafta yeşile, ağaca olan ve giderek artan duyarlılık da dikkat çekiyor. Bodrum denilince akla ilk gelenlerden biri de zeytinlikler ve asırlık anıtlaşmış zeytin ağaçları oluyor elbette. Geçtiğimiz günlerde 4’üncü Zeytin Festivali’ne tanıklık ettim. Tesis bünyesinde dikili bulunan ve yaşları 50 ila 700 olan kadim zeytin ağaçlarından zeytin topladık.
DENİZDEN ZEYTİNLİKLERE…
Rus’u Alman’ı İngiliz’i Fransız’ı, yerlisi yabancısı yüzlerce kişi bu hasat şenliğinde bir araya geldi. Bir yanda harmandalı diğer yanda şahane Ege türküleri… Muhteşem bir doğa festivaline tanıklık ettik anlayacağınız. 180 dönümlük arazisinde bulunan ve 11 tanesi “Anıt Ağaç” niteliğindeki, asırlık üç yüzün üzerindeki zeytin ağacından söz ediyorum. Zeytin ve zeytinciliği destekleyen bu turizm anlayışının özellikle Ege’de daha da yaygınlaşması en büyük dileğimiz. Zaten zeytinyağların kalitesi için kazanılan “Premium Madalya” da bu çalışmanın en güzel şekilde ödüllendirilmesi. Genel Müdür Mehmet Tulunay ve ekibini çevreye karşı bu duyarlı davranışından dolayı kutlarım. Nihayetinde bu festivaller uluslararası anlamda Ege ve Bodrum’un tüm yöresel değerleriyle tanıtımında çok önemli fırsatlar olarak görülmeli. Bu çabalarından dolayı Zeytindostu Derneği de ayrı bir teşekkürü hakkediyor elbette.
ANIT AĞAÇ’LAR EN KIYMETLİ MİRAS
Zeytinlik alandaki yerli ve yabancı turistler, sadece toplamakla kalmadı. Zeytin dolu sepetlerini festival alanına kurulmuş olan zeytinyağı soğuk sıkım makinesine getirerek zeytinyağı da elde ettiler. Zeytin basmayı ve kırmayı öğrenmek de işin bir başka eğlenceli tarafı oldu tabii. Düzenlenen en iyi zeytinyağlı yemek yarışması da festivalin en keyifli anlarıydı elbette. Anıt niteliği taşıyan yaşları 300 ile 500 yıl arasındaki zeytin ağaçlarına duyulan saygı çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras arasında elbette. O nedenle doğayı katleden yapıları yıkan sayın bakanlık yetkililerine ve aynı zamanda doğaya gözü gibi bakıp, ağacı koruyan turizm anlayışına sahip yöneticilere de ayrı ayrı teşekkür etmek gerek. Bu ülke böylesi güzelliklerle daha da güzelleşecek.
Bodrumlu doğasına, zeytinine sahip çıkıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un bizzat eğildiği bir konu var biliyorsunuz.
Bodrum’da imar planına uymayan, imara aykırı kaçak yapıların yıkılması mevzusu. Ve bu konuda da hayli yol alındı malumunuz. Doğaya karşı duyarlılığından dolayı binlerce kez teşekkür etmek gerekiyor sayın bakan ve çalışma arkadaşlarına. Böylesi duyarlı davranışta bulunan, bu hassas konuda örnek olacak çalışmaları desteklemek ve alkışlamak da bizim görevimiz elbette. Bodrum’da bir yanda kaçak yapılaşma ile mücadele edilirken diğer tarafta yeşile, ağaca olan ve giderek artan duyarlılık da dikkat çekiyor. Bodrum denilince akla ilk gelenlerden biri de zeytinlikler ve asırlık anıtlaşmış zeytin ağaçları oluyor elbette. Geçtiğimiz günlerde 4’üncü Zeytin Festivali’ne tanıklık ettim. Tesis bünyesinde dikili bulunan ve yaşları 50 ila 700 olan kadim zeytin ağaçlarından zeytin topladık.
DENİZDEN ZEYTİNLİKLERE…
Rus’u Alman’ı İngiliz’i Fransız’ı, yerlisi yabancısı yüzlerce kişi bu hasat şenliğinde bir araya geldi. Bir yanda harmandalı diğer yanda şahane Ege türküleri… Muhteşem bir doğa festivaline tanıklık ettik anlayacağınız. 180 dönümlük arazisinde bulunan ve 11 tanesi “Anıt Ağaç” niteliğindeki, asırlık üç yüzün üzerindeki zeytin ağacından söz ediyorum. Zeytin ve zeytinciliği destekleyen bu turizm anlayışının özellikle Ege’de daha da yaygınlaşması en büyük dileğimiz. Zaten zeytinyağların kalitesi için kazanılan “Premium Madalya” da bu çalışmanın en güzel şekilde ödüllendirilmesi. Genel Müdür Mehmet Tulunay ve ekibini çevreye karşı bu duyarlı davranışından dolayı kutlarım. Nihayetinde bu festivaller uluslararası anlamda Ege ve Bodrum’un tüm yöresel değerleriyle tanıtımında çok önemli fırsatlar olarak görülmeli. Bu çabalarından dolayı Zeytindostu Derneği de ayrı bir teşekkürü hakkediyor elbette.
ANIT AĞAÇ’LAR EN KIYMETLİ MİRAS
Zeytinlik alandaki yerli ve yabancı turistler, sadece toplamakla kalmadı. Zeytin dolu sepetlerini festival alanına kurulmuş olan zeytinyağı soğuk sıkım makinesine getirerek zeytinyağı da elde ettiler. Zeytin basmayı ve kırmayı öğrenmek de işin bir başka eğlenceli tarafı oldu tabii. Düzenlenen en iyi zeytinyağlı yemek yarışması da festivalin en keyifli anlarıydı elbette. Anıt niteliği taşıyan yaşları 300 ile 500 yıl arasındaki zeytin ağaçlarına duyulan saygı çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras arasında elbette. O nedenle doğayı katleden yapıları yıkan sayın bakanlık yetkililerine ve aynı zamanda doğaya gözü gibi bakıp, ağacı koruyan turizm anlayışına sahip yöneticilere de ayrı ayrı teşekkür etmek gerek. Bu ülke böylesi güzelliklerle daha da güzelleşecek.