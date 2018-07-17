Bodrum'da "LUX" içinde bir Hint Düğünü...

Bodrum yine yaptı yapacağını ve şahane bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yaptı.
Turizmimizin nispeten toparlandığı ve tesislerin doluluktan yüzünün güldüğü bu günlerde milyon dolarlık bir turizm ihracatı gerçekleştirdi. Hem de 3 gün içinde oldu bütün olanlar. Bodrum Adabükü'ne kurulu uluslararası otel zinciri LUX* Bodrum’da dillere destan bir "Hint Masalı" yaşandı. Ve bu ilk de değil üstelik. Zengin Hint Aileleri bu kapıyı açınca sıraya başkaları da girdi. Mesela Lübnan Dünyası. Çok yakın bir zamanda Lübnan zenginleri de düğünlerini eşsiz organizasyonlarla Türkiye'de, Bodrum'da yapacak. İşte bu beni çok sevindiriyor. Organizasyon firmasıyla, otel çalışanlarıyla, oteliyle böylesi düzgün işler çıkarınca otellerimiz de kazanıyor, otele ürün veren esnaf da kazanıyor, turizmimiz için yepyeni para kazanacak alanlar doğuyor. E kısacası memleket kazanıyor.
HİNT SOSYETESİ BU DÜĞÜNLE BODRUM'A AKTI
Lux Bodrum'da 3 gün, 3 gece aralıksız yapılan bu düğünde geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıkmış.Fotoğraf ve görüntülere bakılırsa çok da güzel eğlenilmiş. Lüks içinde yapılan bu düğünün sahibi Hindistan’ın en zengin ailelerinden dünyaca ünlü Wellknown polyesterin sahipleri Grupta Ailesi. Oğul Rahul Grupta'nın evlendiği Harshita Agarwal da yine Hint Sosyetesi'nin tanınmış bir ailesinin mensubu. Böylesi bir organizasyonda kiralanan uçaksa THY. Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 ile Hindistan’ın Bombay kentinden direkt olarak Bodrum’a geldi. Yani düğün için Hindistan’dan 250 kişilik ultra zengin misafir grubu ve onlarla beraber gelen, yaklaşık 300 kişilik özel bir ekipten söz ediyorum.
İşte size bir kazanç kapısı daha. Özellikle turizmci dostlarımızın son bir kaç yıldır Hint düğünlerini Türkiye'ye getirmeleri konusunda çabalarına tanık oluyorum. Orada düzenlenen fuarlara katılmaları, iletişim kurmaları, organizasyona dahil olmaları görüldüğü üzere meyvelerini vermeye başlamış. Ve bana kalırsa önümüzdeki dönemlerde yaz-kış demeden ciddi bir ihracat kalemi olacak bu düğünler. Bu arada gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından düğüne katılan sanatçıların sosyal medya paylaşımları da bu tür tanıtımların kalitesini kat be kat arttırıyor. O nedenle ilgili bakanlıkların bu konuya özellikle destek vermeleri gerek ve şart bana kalırsa. Hintli organizatör Inventum Global şirketinin bu masalsı düğünü organize ettiğini de belirtmek gerek. Çünkü gelenlerin toplam servetine bakılırsa milyar milyar dolar seviyesinde. Bu insanlar da hadi biz gidiyoruz demekle gelmiyor Bodrum'a, Antalya'ya, İstanbul'a. Dolayısıyla güvendiklerini organizasyon firmalarını tavlamak şart.
TURİZMİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEK ŞART
Şimdi işin özüne dönüp kafaları çalıştırıp Rus'a Alman'a bel bağlamayıp bu tür ihraç kalemlerini arttırmak gerekiyor. Çünkü kısa zamanda vitesi ileri atması gerekiyor turizmcilerimizin. Geçmiş örnekleri gayet açık ve net gösterdi ki turizm kalemlerimizi çeşitlendirmemiz son derece elzem. Buna Hint Düğünü de dahil, Avrupalı'nın Agro Turizm dedikleri köye daha doğrusu toprakla haşır neşir turizm türü de dahil… Ve hatta tesislerin içine "iyi yaşam için sağlık" şiarından yola çıkan turizm çeşitliliği de dahil. Böylesi seçeneklerle turistin karşısına çıktığımız ölçüde de başarılı olmamak için hiç bir neden yok. O nedenledir ki Murat Akdoğan tarzı iş insanlarımız gibi, Lux Bodrum Resort gibi tesislerimiz gibi, diğer şahane tesislerimizin de cebi bol dolarlı müşteri kovalaması şart. Memleketin iyiliği için.
Bodrum'da "LUX" içinde bir Hint Düğünü...
Bodrum yine yaptı yapacağını ve şahane bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yaptı.
Turizmimizin nispeten toparlandığı ve tesislerin doluluktan yüzünün güldüğü bu günlerde milyon dolarlık bir turizm ihracatı gerçekleştirdi. Hem de 3 gün içinde oldu bütün olanlar. Bodrum Adabükü'ne kurulu uluslararası otel zinciri LUX* Bodrum’da dillere destan bir "Hint Masalı" yaşandı. Ve bu ilk de değil üstelik. Zengin Hint Aileleri bu kapıyı açınca sıraya başkaları da girdi. Mesela Lübnan Dünyası. Çok yakın bir zamanda Lübnan zenginleri de düğünlerini eşsiz organizasyonlarla Türkiye'de, Bodrum'da yapacak. İşte bu beni çok sevindiriyor. Organizasyon firmasıyla, otel çalışanlarıyla, oteliyle böylesi düzgün işler çıkarınca otellerimiz de kazanıyor, otele ürün veren esnaf da kazanıyor, turizmimiz için yepyeni para kazanacak alanlar doğuyor. E kısacası memleket kazanıyor.
HİNT SOSYETESİ BU DÜĞÜNLE BODRUM'A AKTI
Lux Bodrum'da 3 gün, 3 gece aralıksız yapılan bu düğünde geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıkmış.Fotoğraf ve görüntülere bakılırsa çok da güzel eğlenilmiş. Lüks içinde yapılan bu düğünün sahibi Hindistan’ın en zengin ailelerinden dünyaca ünlü Wellknown polyesterin sahipleri Grupta Ailesi. Oğul Rahul Grupta'nın evlendiği Harshita Agarwal da yine Hint Sosyetesi'nin tanınmış bir ailesinin mensubu. Böylesi bir organizasyonda kiralanan uçaksa THY. Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 ile Hindistan’ın Bombay kentinden direkt olarak Bodrum’a geldi. Yani düğün için Hindistan’dan 250 kişilik ultra zengin misafir grubu ve onlarla beraber gelen, yaklaşık 300 kişilik özel bir ekipten söz ediyorum.
İşte size bir kazanç kapısı daha. Özellikle turizmci dostlarımızın son bir kaç yıldır Hint düğünlerini Türkiye'ye getirmeleri konusunda çabalarına tanık oluyorum. Orada düzenlenen fuarlara katılmaları, iletişim kurmaları, organizasyona dahil olmaları görüldüğü üzere meyvelerini vermeye başlamış. Ve bana kalırsa önümüzdeki dönemlerde yaz-kış demeden ciddi bir ihracat kalemi olacak bu düğünler. Bu arada gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından düğüne katılan sanatçıların sosyal medya paylaşımları da bu tür tanıtımların kalitesini kat be kat arttırıyor. O nedenle ilgili bakanlıkların bu konuya özellikle destek vermeleri gerek ve şart bana kalırsa. Hintli organizatör Inventum Global şirketinin bu masalsı düğünü organize ettiğini de belirtmek gerek. Çünkü gelenlerin toplam servetine bakılırsa milyar milyar dolar seviyesinde. Bu insanlar da hadi biz gidiyoruz demekle gelmiyor Bodrum'a, Antalya'ya, İstanbul'a. Dolayısıyla güvendiklerini organizasyon firmalarını tavlamak şart.
TURİZMİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMEK ŞART
Şimdi işin özüne dönüp kafaları çalıştırıp Rus'a Alman'a bel bağlamayıp bu tür ihraç kalemlerini arttırmak gerekiyor. Çünkü kısa zamanda vitesi ileri atması gerekiyor turizmcilerimizin. Geçmiş örnekleri gayet açık ve net gösterdi ki turizm kalemlerimizi çeşitlendirmemiz son derece elzem. Buna Hint Düğünü de dahil, Avrupalı'nın Agro Turizm dedikleri köye daha doğrusu toprakla haşır neşir turizm türü de dahil… Ve hatta tesislerin içine "iyi yaşam için sağlık" şiarından yola çıkan turizm çeşitliliği de dahil. Böylesi seçeneklerle turistin karşısına çıktığımız ölçüde de başarılı olmamak için hiç bir neden yok. O nedenledir ki Murat Akdoğan tarzı iş insanlarımız gibi, Lux Bodrum Resort gibi tesislerimiz gibi, diğer şahane tesislerimizin de cebi bol dolarlı müşteri kovalaması şart. Memleketin iyiliği için.