Bodrum’da Antik Çağ ile Dijital Çağ içiçe

Bodrum denildiğinde aklımıza hep deniz, kum, güneş gelse de bu eşsiz yarımada aslında medeniyetlerin muhteşem buluşmalarına da ev sahipliği yapmış yüzyıllardır. Bu kadim toprakların dili olsa da konuşşa derler ya aynen o hesap. Kimler geldi, kimler geçti… Mesela Bodrum’un merkezinden yarımadanın en batısındaki Gümüşlük'e kadar uzanan bölgede müthiş bir tarihi zenginlik yatıyor aslında. Ve bu eşsiz mirasın büyük bir kısmı toprak altında. Yaklaşık 3 bin 500 yıldır orada duruyor. Evet duruyor, durmasına ama yıllar yıllar önce birinci dereceden sit alanıyken üçüncü derece sit alanına çevrilerek imara açılan yerlerde artık o Antik Çağ'dan kalma değerleri bulmanız ya olanaksız ya da çok ama çok zor.
HEM HASTANE HEM MÜZE
İşte toprak altında keşfedilmeyi bekleyen o eserlerden biri Bodrum Amerikan Hastanesi’nin inşaatı sırasında kendini gösteriverdi. İlçedeki bir hastaneyi satın alarak büyütmek isteyen Vehbi Koç Vakfı'na ait hastane yetkilileri, bahçeye kazmayı vurduğu andan itibaren gün yüzüne fışkıran tarihle burun buruna gelmiş. “Mars Mabedi” olarak bilinen bu tarihi bölgenin içinde, MS 400-500 yıllarına tekabül eden Geç Roma Dönemi’ne ait duvar kalıntıları ile mozaikler bulunmuş. Öyle ki, örneklerini Gaziantep ve Urfa Mozaik Müzeleri’nde görebileceğimiz güzellik ve büyüklükte şahane taban mozaiklerinden söz ediyorum. İnşaata da bir yıl ara verilmiş. Bu esnada da Bodrum Müzesi’ne bağlı bir grup, kazı çalışmaları yapmış ve devasa kapısının hemen girişinde Dragos yazan tarihi bir villanın yaklaşık 170 metrekareyi bulan mozaiklerine ulaşılmış. Vakıf yetkilileri hastane yapacağız derken bir de müzeye sahip olmuşlar aslında. Açık hava müzesi diyebileceğimiz bu eser şu anda hastanenin yanıbaşındaki bahçede, üstü camla kaplanmış bir şekilde sergileniyor. İşte o yüzden buraya müze- hastane deniliyor. Yani sadece hastalar ya da hasta yakınları değil, aynı zamanda tarih tutkunu sanat severler de ziyaret ediyor burayı. Ne muhteşem değil mi?!
BODRUM SAĞLIK ALANINDA DA FARK ATIYOR
Aslında tam da Rahmi Bey’lik işler bunlar çünkü arkeolojiye olan merak ve ilgisi hayli büyük. Zaten açılışta da Vehbi Koç Vakfı Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding YKB vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bizzat hazır bulundu. Bu arada bir isim daha vardı ki hayli dikkat çekiciydi. Acıbadem Hastaneleri’nin sahibi Mehmet Ali Aydınlar. Öyle ki Ali Koç, Bodrum’a çok daha önce sağlık yatırımı yapan Mehmet Ali Bey’e hastaneyi bizzat gezdirdi. Kıran kırana süregiden bu rekabet ortamında iki rakip kuruluşun birbirine desteği önemliydi. Mehmet Ali Bey’in Bodrum’a ve son teknoloji ürünü hastane alet edavatına yönelik tecrübelerini paylaşması da hayli mühimdi. Son derece güzel anlardı bunlar. Bu arada belirtmekte fayda var. Burada klasik bir hastane hizmetinin verilmeyeceğini söylüyor VKV
sağlık kuruluşları genel müdürü Erhan Bulutçu. Dijital teknoloji, tele tıp ile hastaların hastanede en fazla bir gün kalıp tedavinin geri kalanını kaldıkları otel ya da evlerinde takip edecekleri yeni yöntemlere eğileceklerinin müjdesini veriyor. Bu da turistler, Bodrumlular ve çevre sakinleri için hayli güzel bir haber. Düşünsenize Bodrum’daki bir ameliyatı İstanbul ya da Londra’daki bir hastaneden, bir uzman heyetle yönetmek mümkün olabilecek. Şaka gibi gerçekten de! Özellikle, İngiliz ve Rus turistler için sağlıkta cazibe merkezi olmak istemeleri Bodrum’un potansiyelinin değerlendirilmesi açısından da bir hayli önemli. Son yıllarda bakanlık ve özel firmalar sayesinde sağlık alanında yapılan yatırım ve ataklar kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Gerçekten de gurur verici.
Bodrum’da Antik Çağ ile Dijital Çağ içiçe
Bodrum denildiğinde aklımıza hep deniz, kum, güneş gelse de bu eşsiz yarımada aslında medeniyetlerin muhteşem buluşmalarına da ev sahipliği yapmış yüzyıllardır. Bu kadim toprakların dili olsa da konuşşa derler ya aynen o hesap. Kimler geldi, kimler geçti… Mesela Bodrum’un merkezinden yarımadanın en batısındaki Gümüşlük'e kadar uzanan bölgede müthiş bir tarihi zenginlik yatıyor aslında. Ve bu eşsiz mirasın büyük bir kısmı toprak altında. Yaklaşık 3 bin 500 yıldır orada duruyor. Evet duruyor, durmasına ama yıllar yıllar önce birinci dereceden sit alanıyken üçüncü derece sit alanına çevrilerek imara açılan yerlerde artık o Antik Çağ'dan kalma değerleri bulmanız ya olanaksız ya da çok ama çok zor.
HEM HASTANE HEM MÜZE
İşte toprak altında keşfedilmeyi bekleyen o eserlerden biri Bodrum Amerikan Hastanesi’nin inşaatı sırasında kendini gösteriverdi. İlçedeki bir hastaneyi satın alarak büyütmek isteyen Vehbi Koç Vakfı'na ait hastane yetkilileri, bahçeye kazmayı vurduğu andan itibaren gün yüzüne fışkıran tarihle burun buruna gelmiş. “Mars Mabedi” olarak bilinen bu tarihi bölgenin içinde, MS 400-500 yıllarına tekabül eden Geç Roma Dönemi’ne ait duvar kalıntıları ile mozaikler bulunmuş. Öyle ki, örneklerini Gaziantep ve Urfa Mozaik Müzeleri’nde görebileceğimiz güzellik ve büyüklükte şahane taban mozaiklerinden söz ediyorum. İnşaata da bir yıl ara verilmiş. Bu esnada da Bodrum Müzesi’ne bağlı bir grup, kazı çalışmaları yapmış ve devasa kapısının hemen girişinde Dragos yazan tarihi bir villanın yaklaşık 170 metrekareyi bulan mozaiklerine ulaşılmış. Vakıf yetkilileri hastane yapacağız derken bir de müzeye sahip olmuşlar aslında. Açık hava müzesi diyebileceğimiz bu eser şu anda hastanenin yanıbaşındaki bahçede, üstü camla kaplanmış bir şekilde sergileniyor. İşte o yüzden buraya müze- hastane deniliyor. Yani sadece hastalar ya da hasta yakınları değil, aynı zamanda tarih tutkunu sanat severler de ziyaret ediyor burayı. Ne muhteşem değil mi?!
BODRUM SAĞLIK ALANINDA DA FARK ATIYOR
Aslında tam da Rahmi Bey’lik işler bunlar çünkü arkeolojiye olan merak ve ilgisi hayli büyük. Zaten açılışta da Vehbi Koç Vakfı Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding YKB vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bizzat hazır bulundu. Bu arada bir isim daha vardı ki hayli dikkat çekiciydi. Acıbadem Hastaneleri’nin sahibi Mehmet Ali Aydınlar. Öyle ki Ali Koç, Bodrum’a çok daha önce sağlık yatırımı yapan Mehmet Ali Bey’e hastaneyi bizzat gezdirdi. Kıran kırana süregiden bu rekabet ortamında iki rakip kuruluşun birbirine desteği önemliydi. Mehmet Ali Bey’in Bodrum’a ve son teknoloji ürünü hastane alet edavatına yönelik tecrübelerini paylaşması da hayli mühimdi. Son derece güzel anlardı bunlar. Bu arada belirtmekte fayda var. Burada klasik bir hastane hizmetinin verilmeyeceğini söylüyor VKV
sağlık kuruluşları genel müdürü Erhan Bulutçu. Dijital teknoloji, tele tıp ile hastaların hastanede en fazla bir gün kalıp tedavinin geri kalanını kaldıkları otel ya da evlerinde takip edecekleri yeni yöntemlere eğileceklerinin müjdesini veriyor. Bu da turistler, Bodrumlular ve çevre sakinleri için hayli güzel bir haber. Düşünsenize Bodrum’daki bir ameliyatı İstanbul ya da Londra’daki bir hastaneden, bir uzman heyetle yönetmek mümkün olabilecek. Şaka gibi gerçekten de! Özellikle, İngiliz ve Rus turistler için sağlıkta cazibe merkezi olmak istemeleri Bodrum’un potansiyelinin değerlendirilmesi açısından da bir hayli önemli. Son yıllarda bakanlık ve özel firmalar sayesinde sağlık alanında yapılan yatırım ve ataklar kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Gerçekten de gurur verici.